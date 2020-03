Chánh Lục Sự mở ngày làm Sổ Thông Hành lần thứ 4 tại Old County Courthouse trong thành phố Santa Ana

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn xin kính mời quý cư dân tận dụng ngày làm sổ thông hành trong thành phố Santa Ana để tránh những chuyến đi xa bị chậm trễ. Năm thứ tư liên tiếp, Văn phòng Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn sẽ đặc biệt mở cửa tại chi nhánh Old County Courthouse trong thành phố Santa Ana Thứ Bảy, ngày 7 Tháng Ba, 2020 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ trưa.

Chúng tôi chỉ có dịch vụ làm sổ thông hành mới và giấy khai sinh vào ngày giờ đã nêu trên. Những lần mở đặc biệt này làm cho quá trình làm sổ thông hành thuận tiện hơn cho các phụ huynh, vì cả hai phụ huynh đều phải có mặt để làm sổ thông hành cho tất cả các em dưới 16 tuổi. Các ngày thứ Bảy mở để hưởng ứng những ai không thể đến trong giờ làm việc bình thường do công việc, trường học hoặc thời gian hạn hẹp nào đó.

“Tôi khuyến khích quý cư dân tận dụng những ngày mở cửa này để tránh bất kỳ sự chậm trễ trong kế hoạch du lịch,” Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn nói. “Với kỳ nghỉ xuân gần đến, văn phòng chúng tôi luôn muốn giúp quý vị có một tiến trình nộp đơn dễ dàng hơn và mong sẽ giúp được nhiều cá nhân và gia đình nhân ngày làm Sổ Thông Hành kỳ này.”

Chúng tôi khuyến khích quý vị lấy hẹn nộp đơn xin sổ thông hành sớm vì nhu cầu sẽ gia tăng cho các dịch vụ. Đi bộ vào làm cũng được. Đễ lấy hẹn quý vị có thể gọi số 714) 834-3136 khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Để tiết kiệm thời gian, quý vị có thể điền hoặc lấy mẫu đơn (Form DS-11) trước trên trang https://eforms.state.gov/Forms/ds11.pdf

Sổ thông hành cho những ai 16 tuổi trở lên sẽ trả $145, qua hai khoản thanh toán riêng: chi phiếu hoặc money order cho $110 trả cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (U.S. Department of State) và một lệ phí riêng là $35 trả cho Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam (Orange County Clerk-Recorder Department). Những ai dưới 16 tuổi sẽ trả $115, qua hai khoản thanh toán riêng: một chi phiếu hoặc money order cho $80 trả cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (U.S. Department of State) và một lệ phí riêng là $35 trả cho Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam (Orange County Clerk-Recorder Department). Để tiện cho quý vị, chúng tôi có chụp hình để làm sổ thông hành tại chỗ với giá là $10.

Để biết thêm chi tiết hoặc lấy hẹn cho ngày làm sổ thông hành sắp tới, xin vào trang OCRecorder.com hoặc đễ lấy hẹn quý vị có thể gọi số 714) 834-3136 khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

###

