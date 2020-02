Thời Sự Trong Tuần

Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Tuần qua, không chỉ cộng đồng người Việt trong và ngoài nước mà cả thế giới tự do dân chủ và nhân quyền tiếc thương vĩnh biệt Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN bất khuất và kiên trì đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam từ 45 năm qua.

Hòa Thượng Thích Quảng Độ Viên Tịch Tại Sài Gòn Thọ 93 Tuổi

GARDEN GROVE (VB) – Theo Cáo Bạch của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Trụ Trì Chùa Từ Hiếu, Quận 8 Thành Phố Sài Gòn phổ biến ngày 23 tháng 2 năm 2020 cho biết Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, đã viên tịch vào lúc 9 giờ 30 phút tối ngày 22 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý, thượng thọ 93 tuổi và 73 hạ lạp.

Trong Cáo Bạch cũng cho biết Lễ Nhập Quan sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 23 tháng 2 năm 2020 và Lễ Cung Tiễn Kim Quan và Trà Tỳ vào lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 2 năm 2020.

Cáo Bạch trích Di Huấn của Hòa Thượng Thích Quảng Độ được ký vào ngày 5 tháng 4 năm 2019 nói rằng tang lễ đơn sơ, không để quá 3 ngày và sau khi hỏa thiêu thì đem tro cốt của ngài rải xuống biển.

Được biết, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thế danh Đặng Phúc Tuệ, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1928 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, miền Bắc Việt Nam. Hòa Thượng đã di cư vào Nam vào năm 1954.

Hòa Thượng Thích Quảng Độ du học tại Anh nhiều năm và sau khi về nước đã dạy tại Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn.

Hòa Thượng Thích Quảng Độ đảm nhận chức vụ Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo GHPGVNTN vào năm 1974.

Trong năm 1977, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng một số vị lãnh đạo GHPGVNTN như HT Thích Huyền Quang, HT Thích Thuyền Ấn, v.v.. đã bị chính quyền CSVN bắt bỏ tù.

Vì chống lại việc chính quyền CSVN can thiệp vào nội bộ Phật Gáo và dựng lên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc VN, một tổ chức ngoại vi của Đảng CSVN, nên Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị chính quyền CSVN áp giải về một ngôi chùa quê tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào năm 1981.

Đến năm 1991, Hòa Thượng Thích Quảng Độ tự ý trở về Sài Gòn và cư ngụ tại Thanh Minh Thiền Viện.

Năm 1995, Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhân danh GHPGVNTN tổ chức cứu trợ đồng bào bị báo lụt tại Miền Tây nên đã bị chính quyền CSVN đã tuyên án 5 năm tù và ngài đã được thả ra vào năm 1998, nhưng bị quản thúc 5 năm liền sau đó tại Thanh Minh Thiền Viện.

Tại Đại Hội Bất Thường diễn ra tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định vào tháng 10 năm 2003, Hòa Thượng Thích Quảng Độ được cung thỉnh làm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN thay thế cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang được cung thỉnh lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN.

Tháng 9 năm 2006, Hòa Thượng Thích Quảng Độ được trao Giải Nhân Quyền Rafto được sáng lập bởi nhà hoạt động nhân quyền Na Uy Thorolf Rafto vì những đóng góp cho công cuộc vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại VN của Hòa Thượng.

Tại Đại Hội Kỳ IX của GHPGVNTN được tổ chức tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, vào từ ngày 18-20 tháng 11 năm 2011, HT Thích Quảng Độ được suy tôn lên ngôi vị Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN.

Ngày 5 tháng 10 năm 2018, lúc 9 giờ sáng, HT Thích Quảng Độ lên tàu lửa về quê ở Vũ Đoài, Tỉnh Thái Bình, miền Bắc Việt Nam. Theo bản tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế thì HT Thích Quảng Độ cho biết rằng,“Tôi sẽ về tu trong một cái Cốc ở huyện Tiền Hải, nhập thất và tụng niệm vãng sinh trong những năm tháng cuối đời.”

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Trú Trì Chùa Từ Hiếu và cũng là Tổng Thủ Quỹ Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đã rước Hòa Thượng Thích Quảng Độ từ Miền Bắc vào Chùa Từ Hiếu tại Quận 8, Sài Gòn để tịnh dưỡng.

Từ đó đến nay, Hòa Thượng Thích Quảng Độ tịnh trú tại Chùa Từ Hiếu, Quận 8, Sài Gòn và được HT Thích Nguyên Lý chăm sóc.

Ngoài việc lãnh đạo GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng đã sáng tác và dịch nhiều kinh sách Phật Giáo, gồm các tác phẩm tiêu biểu như sau:

- Kinh Mục Liên Sám Pháp,

- Kinh Đại Phương t=Tiện Phật Báo Ân,

- Thoát Vòng Tục Lụy, Sài Gòn 1962,

- Dưới Mái Chùa Hoang, Sài Gòn 1962; (truyện)

- Truyện Cổ Phật Giáo, Sài Gòn 1964;

- Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

- Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

- Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận

- Từ Điển Phật Học Hán Việt (2 tập)

- Phật Quang Đại Từ Điển (9 tập)

- Chiến Tranh Và Bất Bạo Động

- Thơ Trong Tù 06.04.1977-10.12.1978 (tháng 3 năm Đinh Tỵ đến tháng 11 Mậu Ngọ)

- Thơ Lưu Đày 25.02.1982-22.03.1992 (tháng 2 năm Nhâm Tuất đến tháng 2 năm Nhâm Thân), v.v…

Tuần qua, 7 người liên quan trong vụ 39 di dân lậu VN bị chết tại Anh Quốc vào năm ngoái đã bị truy tố.

VN Truy Tố 7 Người Liên Quan Vụ 39 Di Dân Lậu VN Chết Ở Anh

HÀ NỘI, VN — Công an tại Việt Nam đã truy tố 7 người có liên quan đến cái chết của 39 di dân VN mà thỉ thể của họ đã được tìm thấy trong một thùng lạnh của xe tải gần London vào tháng 10 năm ngoái, theo hãng thông tấn Mỹ AP trích thuật thông tin từ truyền thông nhà nước VN cho biết hôm 21 tháng 2.

Cơ Quan Truyền Thông nhà nước VN nói rằng các nghi can đã bị truy tố tội tổ chức và môi giới di dân bất hợp pháp.

Truyền thông nhà nước VN nói rằng cuộc điều tra đã cho thấy họ giúp 67 người ra đi bất hợp pháp tới các nước Châu Âu để làm việc.

Công an VN cũng yêu cầu chính quyền nhờ Interpol giúp bắt một trong những nghi can đang sống tại TQ, theo truyền thông VN cho biết hôm Thứ Năm.

Thi thể của 39 nạn nhân được tìm thấy vào ngày 23 tháng 10 tại thị trấn Grays của Anh, nằm về hướng đông London. Công an cho biết các nạn nhân đều đến từ VN và ở độ tuổi từ 15 tới 44. 31 người đàn ông và 8 phụ nữ được tin đã trả cho những người buôn người để đưa họ đến Anh. Công an nói rằng họ chết vì thiếu không khí và quá nóng trong một không gian chật hẹp.

Nghiều người, gồm tài xế xe tải, đã bị truy tố tại Anh Quốc với tội ngộ sát và giúp đỡ di dân lậu.

Trong khi đó tới thời điểm này mà chính quyền CSVN còn dựng tượng Lenine trong lúc nhiều nước CS trên thế giới đã phá sập nhiều tượng của ông tổ CS gây nhiều tai họa cho nhân loại này.

Nghệ An Dựng Tượng Lenine Bị Nhiều Người Việt Khắp Nơi Chỉ Trích

NGHỆ AN – Trong lúc người dân còn nghèo khổ và dịch bệnh gây hoang mang cộng thêm với sự thất bại ê chề của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới mà Lenine là người lãnh đạo, chính quyền tỉnh Nghệ An tại miền bắc VN lại bắt đầu dựng tượng Lenine, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 20 tháng 2. Bản tin cho biết thêm về việc này như sau.

Tỉnh Nghệ An đang xây dựng tượng đài Lenin, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 tới, nhưng việc này đang bị nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam chỉ trích nặng nề.

Các kênh truyền thông chính thống như trang NgheAn24h hay Báo Nghệ An mới đây cho hay thành phố Vinh, thủ phủ của tỉnh, hiện đang triển khai xây dựng đài phun nước và đặt tượng đài Lenin.

Các báo này gọi đó là “dấu mốc quan trọng” trong mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk thuộc Liên bang Nga.

“Đây là công trình mang tính biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp Việt-Nga nói chung, của quê hương Bác Hồ và quê hương Lenin nói riêng”, ông Trần Xuân Lễ, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh, được báo chí Nghệ An trích lời cho biết.

Bức tượng Lenin là do chính quyền tỉnh Ulyanovsk ở Nga “trao tặng” cho Nghệ An, vẫn theo các báo địa phương. Tin cho hay tượng được đúc bằng đồng, có chiều cao 3 mét, “được chế tác tại Nga, sau đó vận chuyển về Việt Nam” và đưa đến Vinh.

Các bản tin cho biết thêm là khu đất đặt tượng đài có diện tích gần 4.300 mét vuông, trong đó, phần lớn dành cho tượng đài với diện tích lên đến 3.000 mét vuông, còn lại là vườn hoa và đài phun nước.

Trước các thông tin này, đông đảo người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam chỉ trích việc Nghệ An dựng tượng cố lãnh tụ cộng sản Liên Xô. Họ cho rằng dù tượng được phía Nga tặng song chi phí để xây và bảo trì khu tượng đài vẫn gây lãng phí, tốn kém cho một tỉnh được xem là nghèo ở miền trung Việt Nam.

Theo tìm hiểu của VOA, thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cho thấy Nghệ An đứng thứ 2 cả nước về tổng số hộ nghèo từ năm 2016 đến 2019, dưới tỉnh nghèo nhất là Thanh Hóa. Tính đến tháng 2/2019, thu nhập bình quân đầu người của Nghệ An là 1.620 đô la, tương đương 63% mức chung của cả nước.

Báo chí trong nước cho biết vào dịp Tết âm lịch hàng năm, Nghệ An vẫn “xin gạo cứu đói” từ chính quyền trung ương cho ít nhất 80.000 hộ nghèo ở tỉnh.

Những người chỉ trích, bao gồm một số Facebooker có nhiều ảnh hưởng như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, các doanh nhân Trần Quốc Quân, Lê Hoài Anh, các nhà hoạt động Nguyễn Quang A, Lê Dũng Vova, Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Võ Văn Tạo, v.v… chất vấn là chính nước Nga và nhiều nước Xã hội Chủ nghĩa trước đây đã đập phá hết tượng Lenin, nhưng sao Nghệ An lại muốn dựng tượng của nhân vật này.

Bà Lê Hoài Anh viết trên trang Facebook riêng có hơn 325.000 người theo dõi rằng trong bối cảnh kể trên, bà xem công trình dựng tượng đang diễn ra là “thừa giấy vẽ voi”.

Từ Ba Lan, nơi đã dỡ bỏ ít nhất 500 tượng đài liên quan đến Liên Xô, trong đó có nhiều tượng Lenin, doanh nhân kiêm tiểu thuyết gia Trần Quốc Quân nhận định về những người ra quyết định ở Nghê An là “thậm ngu, hoặc là giả ngu, hoặc là tham lam, hoặc là cả 3 khả năng trên”. Ông Quân ví việc đưa một hình tượng mà các nước khác “đã và đang muốn đập bỏ” về Vinh là “rước của nợ”, là “đưa rác về nhà”.

Một đất nước có những người lãnh đạo như thế thì làm sao khá được?





15 Người Chết Vì Lây Corona Tại Iran Một nhân viên Thủ Đô Tehran làm vệ sinh xe buýt để tranh lây lan bệnh COVID-19 hôm 26 tháng 2 năm 2020. Iran cho biết hôm Thứ Ba rằng dịch corona, chết nhiều nhất ngoài TQ, đã lấy đi 15 mạng người và lây bệnh cho gần 100 người khác – gồm thứ trưởng bộ y tế. Nhà nước cộng hòa Hồi Giáo này đã ban hành các hạn chế đi lại và các biện cách ly khắc khe sau khi trường hợp bị lây corona đầu tiên được báo cáo vài ngày trước đây.(Photo AFP/Getty Images)

Dịch Corona Tiếp Tục Gia Tăng, Mỹ Chuẩn Bị Đối Phó Lây Lan

Số trường hợp bị lây vi khuẩn COVID-19 nay corona tiếp tục gia tăng trên thế giới. Tính tới sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020, có 80,238 trường hợp bị lây bệnh tại 34 nước và ít nhất 2,700 người chết, theo Tổ Chức WHO cho biết.

Các viên chức y tế công cộng, lo ngại về khả năng lây lan của vi khuẩn corona trong các cộng đồng tại Hoa Kỳ, đang thúc giục người Mỹ yêu cầu các trường học và những nơi làm việc lên kế hoạch dự phòng.

Điều này có thể gồm các nghi vấn về khả năng của trường học và chăm sóc ban ngày đóng cửa, các chính sách về làm việc tại nhà và sử dụng thiết bị họp hành bằng video, và các chọn lựa sức khỏe viễn liên cho biệc chăm sóc y tế.

“Tôi đã tiếp xúc với vị giám thị trường họa địa phương của tôi và sáng nay với những câu hỏi y chang như thế,” theo Bác Sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Về Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp của CDC, đã nói với các phóng viên hôm Thứ Ba.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng trong các trường hợp ở Iran, Ý và Nam Hàn trong bốn ngày qua đã làm tăng thị trường và hiện đã khiến các quan chức y tế Hoa Kỳ cảnh báo người Mỹ về khả năng gián đoạn tại nhà nếu mọi người bắt đầu bị bệnh trong cộng đồng của họ. Messonnier đã trích dẫn các ví dụ về “sự lan truyền cộng đồng” ở Hồng Kông, Iran, Ý, Nhật Bản, Singapore, Nam Hàn, Đài Loan và Thái Lan.

Chứng Khoán Mỹ Mất Hơn 1,000 Điểm Trong 1 Ngày Vì Dịch Corona

3 chỉ số chứng khoán chính của Wall Street đã sút giảm 2% hôm Thứ Ba khi cơn dịch corona tiếp tục lây lan trên thế giới và các viên chức mô tả nó là “đại dịch lan nhanh,” một ngày sau khi S&P 500 và Dow mất giá lớn nhất trong một ngày trong vòng 2 năm nay.

Chỉ số Dow giảm 799 điểm, tương đương 2.9% sau khi tăng hơn 180 điểm ngay sau khi mở cửa. S&P 500 giảm 2.6% trong khi Nasdaq Composite giảm 2.4%. Phiên mở cửa hôm Thứ Hai là phiên bản tồi tệ nhất trong hai năm.

Trong khi đó do lo sợ về dịch bệnh corona đã gia tăng hôm Thứ Hai, ngày 24 tháng 2 sau khi có nhiều trường hợp mới bị lây được báo cáo tại Iran, Ý và Nam Hàn, nhưng TQ đã nới lỏng hạn chế việc đi lại tại nhiều nơi gồm Bắc Kinh khi tỉ lệ bị lây corona mới đã giảm nhẹ.

Sự gia tăng các trường hợp bị nhiễm corona bên ngoài Hoa Lục làm các chứng khoán Châu Á và hứa phiếu Wall Street sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nhảy qua thiên đường an toàn như vàng. Giá dầu giảm và đồng won của Nam Hàn đã rớt tới mức thấp nhất kể từ tháng 8.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) có trụ sở tại Geneva cho biết họ không còn nghĩ tới việc tuyên bố đại dịch nhưng việc lây lan corona vẫn còn nằm trong tình trạng khẩn cấp quốc tế.

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc gia tăng nhanh các trường hợp lây corona tại Iran, Ý, và Nam Hàn,” theo người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong cuộc họp báo nối mạng tại Thụy Điển.

“Số lượng các trường hợp tại những nước đó đã gia tăng đáng kể trong 2, 3 ngày qua.”

Nam Hàn báo cáo 70 trường hợp mới xảy ra nâng tổng số người bị lây corona tại nước này lên tới 833, theo truyền thông tường trình cho biết, mà trong đó thành phố lớn thứ 4 Daegu bị nẳng nhất đã ngày càng bị cô lập với hãng hàng không Asiana Airlines và Korean Air đình hoãn nhiều chuyến bay cho đến tháng tới.

Iran, tuyên bố 2 trường hợp đầu vào Thứ Tư tuần rồi, nói rằng họ đã xác nhận 43 trường hợp và 8 người bị chết. Hầu hết các trường hợp lây nhiễm là tại thành phố thánh địa Qom của người Hồi Giáo Shi’ite.

Nhiều trường hợp xuất hiện ở Trung Đông với Bahrain báo cáo trường hợp đầu tiên, theo hãng thông tấn nhà nước cho biết, và Kuwait báo cáo ba trường hợp liên quan đến những người đã ở Iran.

Ả Rập Saudi, Kuwait, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Afghanistan áp đặt các hạn chế đi lại và nhập cư đối với Iran. Nhưng Afghanistan đã báo cáo trường hợp đầu tiên vào Thứ Hai, tại tỉnh biên giới phía tây Herat, một lần nữa liên quan đến một người gần đây đã ở Iran, theo các viên chức cho biết.

Corona đã lây gần 77,000 người và giết chết hơn 2,500 người tại TQ, hầu hết tại Hồ Bắc.

TQ báo cáo 409 trường hợp mới tại Hoa Lục, giảm từ 648 vụ một ngày trước đó, nâng tổng số người bị lây lên tới 77,150 tính tới ngày 23 tháng 2. Tổng số người chết đã tăng lên tới 2,592.

Nhật Bản có 773 trường hợp tính tới tối Chủ Nhật, hầu hết trên chiếc du thuyền bị cách ly gần Tokyo. Người du khách thứ 3, là một người đàn ông Nhật 80 tuổi, đã chết hôm Chủ Nhật.

Trong khi đó vì lo sợ corona biến thành đại dịch toàn cầu thị trường chứng khoán Dow đã mất 1,000 điểm hôm Thứ Hai, 24 tháng 2.

Sự mất giá lớn thứ ba của Wall Street đã xảy ra hôm Thứ Hai khi các nhà đầu tư đã bỏ chạy vì an toàn sau khi dịch corona gia tăng bên ngoài Hoa Lục gây lo ngại tương lai đại dịch về ảnh hưởng kinh tế toàn cầu.

Hôm Thứ Hai, chỉ số S&P 500 và blue-chip Dow biến thành số âm lần đầu trong năm và Dow đã mất hơn 1,000 điểm, lần thứ ba trong lịch sử của thị trường này mất giá lớn nhất trong một ngày. Cả chỉ số Dow và S&P đều giảm tỷ lệ phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2018.

Chứng khoán kỹ thuật nặng Nasdaq đã mất nhiều nhất với 3.71%.

The Dow Jones Industrial Average mất 1,031.61 điểm, hay 3.56%, tới mức 27,960.8, S&P 500 mất 111.86 điểm, hay 3.35%, tới 3,225.89 và Nasdaq Composite giảm 355.31 điểm, hay 3.71%, tới 9,221.28.

Hàng Triệu Cơ Sở Kinh Doanh Tại TQ Có Nguy Cơ Sập Tiệm Vì Corona

BẮC KINH — Cảnh báo dịch bệnh vi khuẩn corona là “vẫn còn ghê gớm và phức tạp,” Chủ Tịch Tập Cận Bình hôm Chủ Nhật kêu gọi nỗ lực thêm nữa để chận đứng sự lây lan, làm hồi sinh kỹ nghệ và ngăn ngừa bệnh làm trở ngại việc trồng trọt các vụ mùa xuân, theo AP cho biết hôm Chủ Nhật, 23 tháng 2.

Tập bênh vực việc đáp ứng của Đảng CS cầm quyền là “đúng lúc và hiệu quả” trong một cuộc họp qua vedio với các viên chức có trách nhiệm trong việc chống lại bệnh, theo Tân Hoa Xã cho biết.

Trong khi đó, Brigita, một giám đốc tại một trong những tiệm bán xe hơi lớn nhất ở TQ, đang hết chọn lựa. 100 tiệm của công ty của bà đã đóng cửa cả tháng nay vỉ dịch corona, dự trữ tiền mặt đang cạn và các ngân hàng thì lưỡng lự trong việc gia hạn các đáo hạn nợ nhiều tỉ nhân dân tệ torng vài tháng tới.

“Nếu chúng tôi không thể trả nợ, thì sẽ rất, rất là xấu,” theo Brigita, chủ nhân của công ty có 10,000 nhân viên và bán các nhãn hiệu xe ở trung và cao cấp như BMWs. Bà xin dấu họ và tên công ty vì bà không có thẩm quyền để nói với báo chí về điều này.

Với phần lớn nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn nhàn rỗi khi các nhà chức trách cố gắng ngăn chặn một dịch bệnh đã lây nhiễm hơn 75,000 người, hàng triệu công ty trên cả nước đang chạy đua với đồng hồ để duy trì hoạt động.

Một cuộc khảo sát của các công ty vừa và nhỏ của Trung Quốc được thực hiện trong tháng này cho thấy 1/3 số người được hỏi chỉ có đủ tiền mặt để trang trải chi phí cố định trong một tháng, với 1/3 khác sẽ hết trong vòng hai tháng.

“Nếu Trung Quốc thất bại trong việc ngăn chặn vi khuẩn corona trong quý đầu, tôi dự đoán sẽ có một số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ ra đi,” theo Lv Changshun, nhà phân tích tại công ty tư vấn Zhonghe Yingtai Management Consultant Co. ở Bắc Kinh, cho biết.

Trong khi đó tình hình dịch corona tại Ý có vẻ không lạc quan khi có 3 người thiệt mạng và 152 người đã bị lây bệnh corona, theo người đứng đầu cơ quan Bảo Vệ Công Dân quốc gia Ý là Angelo Borrelli xác nhận trong cuộc họp báo lần hai hôm Chủ Nhật cho biết.

Lombardy, khu vực phía bắc nước Ý với Milan là thủ phủ, có 110 trường hợp là nhiều nhất trong nước Ý.

Tại Nam Hàn chính quyền đã đặt cả nước trong trình trạng cảnh báo cao nhất để mở đường cho việc phong tỏa toàn bộ các thành phố bị lây corona. Trước mắt l thành phố Daegu, với 2.4 triệu người dân cách Seoul 170 dặm về phía đông nam.

Vào tối Chủ Nhật, giờ địa phương, cơ quan CDC Nam Hàn báo cáo 602 trường hợp lây bệnh corona, gồm 6 người đã chết. Trong số tất cả những người được chẩn đoán, 329 người thuộc thành viên của nhà thờ Shincheonji hay đã từng tiếp xúc với các thành viên nhà thờ này.

Tại Mỹ trong tuần qua đã bước vào chu kỳ bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang, với người dẫn đầu trong các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders.

Bernie Sanders Thắng Bầu Cử Sơ Bộ Tại Nevada

Thượng nghị sĩ độc lập từ Vermont đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Thứ Bảy tại Nevada, nơi chiến dịch của ông đã được các cử tri Mỹ gốc La Tinh ủng hộ.

Cho đến nay, Decision Desk phỏng đoán Sanders đã thêm chín đại biểu nữa vào vị trí của mình, đưa ông lên vị trí đầu tiên trong cuộc đua đại biểu.

“Tại Nevada, chúng tôi vừa kết hợp một liên minh đa thế hệ, đa chủng tộc, không chỉ giành chiến thắng ở Nevada, mà nó sẽ càn quét đất nước này,” theo Sanders cho biết trong bài phát biểu chiến thắng của mình, khi đọc diễn văn tại một đám đông ở San Antonio, Texas. “Không có cuộc vận động nào có phong trào ở cơ sở như chúng tôi, đó là một lý do khác khiến chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này.”

Chiến thắng tại Nevada giúp Sanders ở thế thượng phong; đây là chiến thắng thứ 2 của ông sau chiến thắng tại New Hampshire. Sander cũng thắng phiếu phổ thông tại cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa.

Cuộc chạy đua giành đại biểu giữa Sanders và Buttigieg đã sát nút; họ có số thắng đại biểu bằng nhau tại New Hampshire, và Buttigieg hiện đã có 23 đại biểu, so với Sander 21.

Chiến thắng ở Nevada giúp củng cố vị thế dẫn đầu của Sanders; đây là chiến thắng hoàn toàn thứ hai của ông ở một tiểu bang sớm sau New Hampshire. Sanders cũng đã giành được phiếu bầu phổ thông trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, và kể từ lần thu hồi mới nhất về những kết quả đó, ông đã ngang hàng với Thị Trưởng South Bend, Indiana, Pete Buttigieg trong các đại biểu bang Iowa - cách nhau 0,004 điểm phần trăm.

Liên quan đến cuộc bầu cử tại Mỹ năm nay, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng là Nga vẫn cố gắng can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2020.

Cộng Đồng Tình Báo Mỹ Cảnh Báo Nga Cố Can Thiệp Bầu Cử 2020 Ở Mỹ

WASHINGTON – Viên chức đứng đầu an ninh bầu cử của cộng đồng tình báo Hoa kỳ đã công bố bản tóm tắt gửi các nhà lập pháp vào tuần qua cảnh báo rằng cộng đồng tình báo tin là Nga đã thực hiện các bước để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 với mục đích giúp TT Trump thắng cử, theo 3 nguồn tin thông thạo vấn đề này nói với hãng thông tấn CNN.

Bản tóm tắt vào tuần qua, được lãnh đạo bởi viên chức an ninh bầu cử Shelby Pierson và lần đầu tiên được tường trình bởi báo The New York Times, diễn tả bức tranh tổng quát về các nỗ lực của Nga, gồm tin tặc, vũ khí hóa truyền thông xã hội và tấn công vào hạ tầng cơ sở bầu cử, theo một trong các nguồn thông thạo nói trên cho biết.

Các tóm tắt cho biết Nga rất ủng hộ Trump, nhưng việc giúp Trump không phải là điều duy nhất họ đang cố gắng làm vì nó cũng được thiết kế để đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của quá trình bầu cử, theo nguồn tin nói trên cho biết thêm.

Bản tóm tắt của Pierson không được nhận bởi cả TT Trump hay Dân Biểu Cộng Hòa Hạ Viện, theo các nguồn tin nói với CNN.

Tuần qua chuyện nhà sản xuất phim Hollywood là Harvey Weinstein bị kết tội hiếp dâm và có thể phải lãnh án tù chung thân làm nhiều người để ý, vì chính qua vụ ông này mà phong trào #MeToo đã được khai sinh vào năm 2017.

Nhà Cựu Sản Xuất Phim Hollywood Weinstein Bị Kết Tội Hiếp Dâm Đối Diện Tù Chung Thân

Harvey Weinstein đã bị kết tội hiếp dâm và hành vi tình dục tội phạm, hơn 2 năm sau các cáo buộc chống lại cựu môi giới quyền lực Hollywood đã châm ngòi phong trảo #MeToo, theo Bloomberg cho biết hôm Thứ Hai, 24 tháng 2.

Weinstein đối diện bản án từ 5 tới 25 năm tù vì hành vi tình dục tội phạm và 4 năm tù vì tội hiếm dâm cấp 3. Ông đã bị buộc tội hiếp dâm cấp một và các cáo buộc tấn công tình dục có thể dẫn tới án tù chung thân.

Nhà sản xuất phim 67 tuổi, là người sẽ bị tuyên án vào ngày 11 tháng 3 tới đây và dự định chống án, đã nghe bản kết tội mà không bày tỏ cảm xúc gì trong một phòng tòa án yên lặng đối diện – dù ông đã quay sang các luật sư và nói rằng, “Nhưng tôi vô tội, tôi vô tội, tôi vô tội. Làm sao việc này có thể xảy ra tại Mỹ?”

Ông ấy bị một 2 nhân viên của tòa án dẫn đi trong còng tay, mỗi người giữ từng cánh tay. Thẩm phán đã ra lệnh cho Weinstein được gửi đến bệnh xá tại nhà tù Đảo Rikers Island của thành phố New York. Trưởng công tố viên Joan Illuzzi và đồng nghiệp Meghan Hast trao nhau một nụ cười khi họ rời phòng xử án.

Phiên tòa đánh dấu một khoảnh khắc đặc biệt trong một phán đoán quốc gia về việc lạm dụng và tấn công phụ nữ tại nơi làm việc. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ các báo New York Times và New Yorker đưa tin vào cuối năm 2017 rằng hàng chục phụ nữ đã buộc tội Weinstein săn mồi họ, đưa ra những tuyên bố tương tự chống lại những người đàn ông quyền lực khác.

Kể từ khi các cáo buộc chống lại Weinstein lần đầu tiên được tường trình rộng rãi, khoảng 1,400 người quyền lực đã bị buộc tội công khai về quấy rối, lạm dụng hoặc tấn công, theo Temin, chuyên gia tư vấn khủng hoảng. Nhiều người phải chịu hậu quả thiệt hại nghề nghiệp của loại này hay loại khác. Công ty tư vấn khủng hoảng Temin & Co. cho biết số người tố cáo Weinstein hiện tại là 111.

Một sự kiện gây nhiều xúc động khác tại Hoa Kỳ là Lễ Tưởng Niệm huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant đã diễn ra tại Trung Tâm Staples ở Los Angeles hôm 24 tháng 2 với sự tham dự của hàng ngàn người.

Lễ Tưởng Niệm Huyền Thoại Bóng Rổ Kobe Bryant Đầy Xúc Động

LOS ANGELES – Đúng ngày 24 tháng 2 là 2 con số mà cầu thủ lừng danh bóng rổ Kobe Bryant mang (số 24) và người con gái của Kobe là Gianna mang (số 2) một buổi tưởng niệm công cộng công cộng với hàng ngàn người để kỷ niệm cuộc đời của Kobe và Gianna Bryant, cùng với bảy nạn nhân đã chết trong vụ tai nạn máy bay trực thăng bi thảm, đã được tổ chức vào Thứ Hai, 24 tháng 2 năm 2020 tại Trung Tâm Staples. Một số huyền thoại và người nổi tiếng trong lãnh vực bóng rổ Hoa Kỳ hiện tại và trước đây đã tham dự lễ tưởng niệm để kỷ niệm cuộc đời của chín người đã mất.

Trong số những người phát biểu tại sân khấu Staples Center là Michael Jordan, Shaquille O'Neal và Rob Pelinka, là đương kim tổng quản trị Đội Bóng Rổ Lakers và cựu đại diện của Kobe. Tuy nhiên, bài phát biểu mạnh mẽ nhất trong ngày chắc chắn đến từ vợ của Bryant, là Vanessa, khi cô lên sân khấu để tôn vinh cuộc đời của con gái và chồng.

Ngoài những bài phát biểu cảm động từ một số người gần gũi Kobe nhất, những người tham dự và những người xem trên truyền hình những buổi biểu diễn âm nhạc từ những người như Beyonce, Alicia Keys và Christina Aguilera cũng như số lượng video từ bộ phim ngắn từng đoạt giải thưởng của Kobe "Dear Basketball" cũng như bài phát biểu của anh từ buổi lễ nghỉ hưu của anh.

Buổi lễ hôm Thứ Hai như một lễ kỷ niệm hơn là một đám tang. Lễ mai táng tư nhân đã được tổ chức cho Kobe và Gianna gần nhà Newport Coast của gia đình hai tuần trước tại Công Viên Tưởng Niệm Pacific View ở Corona del Mar.