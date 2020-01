Đưa Lợn Đi Đón Chuột Đến

Năm Kỷ Hợi (con lợn) đã qua và năm Canh Tý (con chuột) vừa đến.

Khi nói đến con lợn, chúng ta hay nghĩ đến sự ù lì, làm biếng, tối ngày ăn xong rồi nằm. Nhưng con lợn mà nằm trong thiên can Kỷ là tượng trưng cho sự ra hoa kết trái, nên năm Hợi coi như là năm làm ăn khá giả. Bởi thế, kinh tế nước Mỹ cứ phát triển dài dài bất kể kinh tế thế giới lao đao không khá!

Còn năm con chuột thì sao? Chuột là con giáp thuộc hành thủy trong ngũ hành. Thủy là nước mà nước là khởi nguyên của sự sống. Con chuột lại đứng đầu trong 12 con giáp mà tính khí của nó là lanh lợi, thông minh nên năm con chuột có lẽ mọi chuyện sẽ hanh thông và tiến nhanh hơn. Tất nhiên là không phải tiến theo kiểu của mấy bác ở Bắc Bộ Phủ hay rêu rao lảng xẹt “tiến nhanh tiến mạnh lên xhcn,” tiến mãi đến gần nửa thế kỷ mà vẫn còn loay hoay ở dưới hố lạc hậu, bất công.

Đó là lạm bàn đầu năm một chút theo can chi ngũ hành, nhưng điều muốn nói ở đây không phải là chuyện của mấy ông thầy bốc phệ đoán quẻ vận mệnh tương lai, mà là những thời sự nổi bật đã xảy ra rành rành trên thế giới trong năm Hợi.

Chúng ta hay nghe nói đại khái đừng nghĩ chuyện quá khứ mà hãy nhìn tương lai, nhưng không có quá khứ thì đương nhiên cũng không có tương lai. Và các bậc cổ đức năm xửa năm xưa có nói rằng là “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị,” nghĩa là muốn biết nguyên nhân đời trước đã làm gì thì hãy nhìn kết quả hiện tại và muốn biết thành quả tương lai ra sao thì hãy xem tác nhân bây giờ. Ôn lại chuyện quá khứ trong ba ngày Tết cũng là cách vừa mua vui vài trống canh vừa học bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn!

Nhưng tại sao còn lòng vòng chuyện đâu đâu mà không đi vào chính đề để mấy con chuột cứ nhảy tưng tưng lên nãy giờ thế! Nhanh lên đi, năm chuột mà!

Sang năm chuột sẽ thích hợp với tính khí nhanh nhẩu, nóng nảy nhiều khi đến “hố” của ông tổng thống Mỹ hiện nay. Cũng chính tính khí này đã làm cho ông Trump gặp nhiều rắc rối trong nhiệm kỳ đầu tổng thống của ông.

Từ Chuyện Ông Trump Đến Chuyện Súng Ống Ở Mỹ

Chính vì nôn nóng và cộng thêm với “tật” nghề nghiệp thích làm nổi, ông Trump đã 3 lần gặp Kim Jong Un – 1 lần ở Singapore, 1 lần ở Hà Nội, và 1 lần ở biên giới Nam Bắc Hàn – nhưng không có kết quả nào trong việc phi hạt nhân hóa Bán Đảo Triều Tiên như dự định. Nếu đúng như bệnh nghề nghiệp thích lên truyền hình và tạo tin nóng thì ông Trump đã toại nguyện qua việc ông bất ngờ gặp Kim tại biên giới Nam Bắc Hàn vào ngày 30 tháng 7 năm 2019 để trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bước vào lãnh thổ Bắc Hàn. Có lẽ ông Trump nhà ta chỉ thích chừng ấy khi tạo được những tin hàng đầu trên các tờ báo lớn toàn cầu.

Sau hơn một năm với 3 lần gặp mặt giữa TT Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un, mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Hoa Thịnh Đốn ngày càng xấu đi dần và chuyện phi hạt nhân hóa Bán Đảo Triều Tiên dường như nhạt nhòa lần theo năm tháng.

Thực ra chuyện của nước Mỹ năm rồi ồn ào, sôi nổi và nóng hổi nhất vẫn là chuyện liên quan đến vụ luận tội ông Tổng Thống Donald Trump.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller mở cuộc điều tra vào tháng 5 năm 2017 về việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ hay không. Đến ngày 24 tháng 3 năm 2019, Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ William Barr gửi cho các dân biểu một lá thư 4 trang phác hoạ các kết luận cơ bản của bản phúc trình về cuộc điều tra của Mueller. Trong lá thư tóm tắc của Bộ Trưởng Barr cho thấy cuộc vận động của TT Trump đã không toa rập hay âm mưu với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.

Nhưng trong bản phúc trình dày 448 trang được công bố trong hình thức tái biên vào tháng 4 đã nêu ra khả năng cản trở công lý của tổng thống, dù Mueller không khẳng định rằng TT Trump có phạm tội hay không khi làm vậy.

Nếu chỉ có vậy thì phe Dân Chủ tại Hạ Viện cũng chẳng có chứng cớ gì để luận tội ông Trump vì bà Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi đã nhiều lần nói rằng bà không tiến hành việc luận tội Trump khi không có chứng cứ chắc chắn.

Chứng cứ đã đến vào ngày 9 tháng 9 năm 2019 khi tổng thanh tra Tình Báo là Michael Atkinson đã thông báo cho Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện về một người bí mật tiết lộ cú điện thoại ngày 25 tháng 7 trước đó giữa TT Trump và TT Ukraine Volodymyr Zelensky mà trong đó ông Trump hứa tài trợ 250 triệu đô la cho Ukraine nếu ông Zelensky mở cuộc điều tra cha con của cựu Phó Tổng Thống Joe Biden.

Đó là chứng cứ mà bà Pelosi chờ đợi từ lâu nên đến ngày 24 tháng 9 năm 2019 với tư cách Chủ Tịch Hạ Viện bà đã tuyên bố chính thức mở điều tra luận tội TT Trump. Có điều rất khó hiểu là tại sao ngày 25 tháng 9, tức chỉ một ngày sau khi bà Pelosi tuyên bố mở điều tra luận tội tổng thống, Bạch Ốc đã công khai các chi tiết của cuộc điện đàm giữa TT Trump và TT Zelensky, mà trong đó ông Trump đã yêu cầu TT Ukraine mở điều tra ứng cử viên tổng thống Dân Chủ Joe Biden. Có lẽ chuyện đời thực sự nhiều khi rất khó hiểu vậy rõ rang đây là chuyện rất bất lợi cho ông Trump mà Bạch Ốc lại cho công bố. Ngày 31 tháng 10, các Dân Biểu Hạ Viện đã bỏ phiếu với tỉ số 232 trên 196 đồng thuận tiến hành điều tra luận tội TT Trump.

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, các Dân Biểu Dân Chủ tại Hạ Viện tuyên bố buộc tội ông Trump về 2 tội là lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc Hội, khiến cho ông trở thành tổng thống Mỹ thứ 4 đối diện luận tội.

Thứ Năm, ngày 16 tháng 1 năm 2020, Thượng Viện đã bắt đầu phiên xử luận tội TT Trump. Trước đây, Lãnh Đạo Khối Đa Số Tại Thượng Viện là Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell cho biết cuối cùng thì Thượng Viện cũng sẽ tha tội cho TT Trump. Nhưng ông Trump vẫn không hoàn toàn tin là mình sẽ được các nghị sĩ CH bảo vệ đầy đủ nên, hôm Thứ Sáu, 17 tháng 1, Tòa Bạch Ốc công bố nhóm phòng thủ bảo vệ Tổng Thống gồm cố vấn độc lập đã khởi tố luận tội Tổng Thống Bill Clinton năm 1999 - Ken Starr - và người kế nhiệm Robert Ray; luật sư và học giả về luật hiến pháp và tội hình cũng là cựu luật sư bào chữa của O.J. Simpson là Alan Dershowitz; và các đồng minh hợp pháp lâu năm của Trump Jay Sekulow, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang Florida, ông Bond Bondi và cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone.

Nhưng ông Trump cũng phải coi chừng vì tục ngữ Việt Nam có câu “đầu voi đuôi chuột.” Năm nay là năm con chuột lại rơi ngay vào năm bầu cử mà ông Trump tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra cho cái kết cuộc làm tổng thống nhiệm kỳ đầu của ông ra sao, biết đâu lại giống cái đuôi con chuột của năm Canh Tý! Who knows? Có điều rõ ràng mà ai cũng thấy là Đảng Dân Chủ sau thất bại ê chề của cuộc bầu cử 2016 nay đang giốc toàn lực để phản công và lấy lại mặt mũi trong cuộc bầu cử 2020.

Xứ Cờ Hoa không phải chỉ có chuyện luận tội ông tổng thống là làm cho thiên hạ xôn xao mà chuyện súng ống bắn giết người hàng loạt cũng làm cho người dân nhứt đầu không kém.

Chỉ nói riêng trong năm con lợn 2019 thì ở Mỹ đã có tới 369 vụ giết người bằng súng mà trong đó 28 vụ bắn giết người hàng loạt. Đây là chuyện không phải mới xảy ra mà đã xảy ra từ lâu, nhưng mỗi năm tình hình lại càng tồi tệ hơn. Điều lạ là các quan chức chính quyền và dân cử lưỡng viện Hoa Kỳ đều có vẻ không làm gì được để chấm dứt bi kịch này. Nhiều người tự hỏi tại sao thế nhưng rồi vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Xin kể vài vụ nổ súng giết người nhiều nhất trong năm qua để bà con cô bác thấy sự thật bi thương cỡ nào.

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, nổ súng tại một trung tâm thành phố Virginia Beach làm cho 12 người chết và 6 người bị thương. Ngày 28 tháng 7 tại Gilroy, California một vụ nổ súng làm 4 người chết và 12 người bị thương. Mấy ngày sau, vào ngày 3 tháng 8, trong vụ nổ súng tại El Paso, Texas, giết chết 22 người và làm bị thương 23 người. Một ngày sau đó, vào ngày 4 tháng 8 một vụ nổ súng tại Dayton, Ohio, khiến cho 10 người chết và 27 người bị thương. Các vụ nổ súng dồn dập nói trên đã làm cho các cuộc biểu tình chống súng ống bùng lên tại 100 thành phố khắp 50 tiểu bang vào 2 ngày 17 và 18 tháng 8. Vậy mà chỉ hơn mười ngày sau vào ngày 31 tháng 8 đã có 7 người chết và 21 người bị thương tại một vụ nổ súng ở Midlan-Odessa của Texas. Trong các bữa tiệc vào Lễ Tạ Ơn năm 2019, báo San Francisco Chronicle đưa tin có tới 42 người bị bắn và 17 người thiệt mạng tại California. Đó là những vụ nổ súng giết người hàng loạt với số người chết từ 4 trở lên còn các vụ nổ súng với một, hai hoặc ba người chết thì còn nhiều hơn nữa.

Thảm Nạn Biến Đổi Khí Hậu

Năm con chuột mới lấp ló ở đầu ngỏ và cái đuôi con heo vẫn còn ngoe nguẩy vậy mà dòng họ mấy chú chuột khổng lồ (đại thử hay kangaroo) ở Úc Châu đã lâm đại nạn khốn đốn vì các trận cháy rừng dữ dội từ tháng 9 năm 2019 đến đầu năm 2020. Không riêng gì dòng họ đại thử gặp nạn mà các trận cháy rừng ở Úc đã giết chết khoàng 1 tỉ động vật. Một con số sinh mạng nghe kinh khiếp quá! Hy vọng trong năm chuột các chú đại thử và động vật ở Úc sẽ không gặp tai ương lớn như vậy nữa.

Đây là một trong những hậu quả thảm khốc của tình trạng thải khí nhà kính làm biến đổi khí hậu trên trái đất. Không phải chỉ ở Úc mà nhiều nơi trên thế giới cũng đã và đang gánh chịu, trong đó có những trận cháy rừng thiêu rụi nhiều ngôi làng tại California trong năm qua. Bởi vậy mỗi tuần người dân trên khắp thế giới, gồm cả giới trẻ, đã xuống đường biểu tình kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các nhà lãnh đạo thế giới phải nhanh chóng thực thi Hiệp Ước Biến Đổi Khí Hậu tại Paris năm 2015 để giảm bớt nhiệt độ gia tăng. Vậy mà Hoa Kỳ với chính phủ của Tổng Thống Trump đã cực lực bác bỏ các nghiên cứu khoa học báo động tình trạng nguy ngập của biến đổi khí hậu.

Chính vì hệ quả biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng mà trong năm con lợn vừa qua Việt Nam đã không còn ăn no ngủ kỹ nữa mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tại Đồng Bằng Sông Cửu Long ở Miền Nam và đồng bằng sông Hồng ở Miền Bắc. Chưa hết, Việt Nam còn bị nạn ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn đã ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng triệu người dân. Theo tổng kết của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm 31 tháng 12 năm 2019 cho biết, 5 đợt ô nhiễm bụi mịn đã xảy ra ở Hà Nội trong suốt năm 2019, theo số liệu do Tổng cục Môi trường công bố, khiến ô nhiễm trở thành một trong những vấn đề lo lắng hàng đầu của người dân thủ đô trong năm qua. Các đợt ô nhiễm rải đều từ tháng 1, 3, 10, 11 cho đến tháng 12. Mỗi đợt ô nhiễm kéo dài từ một cho đến trên hai tuần lễ với bầu trời Hà Nội trở nên mù mịt vì nồng độ mịn cao và người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà và hạn chế ra ngoài trời. Trong suốt năm 2019, nồng độ bụi mịn PM 2.5 đã nhiều lần vượt mức 140μg/m3, tức là vượt gần 6 lần quy chuẩn quốc gia của Việt Nam là 25μg/m3 và gấp 14 mức bụi mịn được Tổ chức Ý tế Thế giới cho là lý tưởng. Đặc biệt, trong ngày 12/12, có nơi ở Hà Nội đo được nồng độ bụi mịn 2.5 lên đến 160 μg/m3. Kết quả này đã khiến Hà Nội lọt vào danh sách các thành phố ô nhiễm nhất trong nhóm các thành phố có số liệu đo đạc trên thế giới. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nồng độ bụi mịn cao sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người dân, làm tăng khả năng đột quỵ và gia tăng các bệnh tim mạch. Nguyên nhân khiến bầu trời Hà Nội trở nên mịt mờ vì bụi mịn như vậy được cho là một phần do thời tiết, một phần do các hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất thải bụi.

Định Mệnh Di Dân Bi Thảm và Tệ Nạn Tham Nhũng Khó Trị

Đó là chuyện thiên tai có bàn tay con người góp phần gây ra. Tất nhiên là kinh hoàng! Nhưng cũng có chuyện do số mệnh và hoàn cảnh xã hội đưa đẩy đến kết cuộc không kém phần đau thương. Bi thảm nhất trong năm qua là vụ 39 người Việt Nam di dân lậu đã chết cóng trong thùng đá lạnh của một chiếc xe tải tại Anh Quốc vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Trong bản tổng kết tình hình Việt Nam năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kể như sau.

39 là số nạn nhân Việt Nam chết trong thùng xe tải đông lạnh trên đường từ Bỉ sang Anh được phát hiện vào hôm 23/10 ở hạt Essex, gần thủ đô London. Lúc đầu, cảnh sát Anh công bố toàn bộ các nạn nhân này đều là người Trung Quốc căn cứ vào hộ chiếu họ mang theo. Nhưng quá trình điều tra sau đó đã kết luận toàn bộ 39 người này đều là người Việt Nam, chủ yếu đến từ hai tỉnh miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh. Các nạn nhân được cho là đã trả số tiền cả tỷ đồng để được các đường dây buôn người đưa từ Việt Nam bằng đường bộ sang các nước châu Âu sau đó tìm đường sang Anh – nơi họ được hứa hẹn sẽ có công việc lương cao để trang trải nợ nần cũng như giúp đỡ gia đình ở Việt Nam. Đây là vụ án mạng có số nạn nhân tử vong cao nhất từ trước đến nay ở nước Anh cũng như là một thảm họa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trên con đường di dân lậu của người Việt Nam. Vụ việc đã vén lên bức màn về tình trạng đi xuất khẩu lao động chui ồ ạt ở một số địa phương ở miền Trung sang châu Âu cũng như hé mở về hoạt động của các đường dây buôn người tinh vi. Sau khi hoàn tất điều tra và xác nhận danh tính, tất cả các nạn nhân đều được hồi hương về Việt Nam dưới hình thức thi thể hoặc tro cốt sau khi người thân của họ cam kết hoàn trả lại chi phí cho chính phủ. Thảm họa này đã gây chấn động dư luận trong và ngoài nước, khiến công chúng thương cảm đồng thời cũng tạo ra những chỉ trích gay gắt về việc các nạn nhân bất chấp các rủi ro về sinh mạng cũng như luật pháp để di cư lậu.

Định mệnh của dân tộc Việt Nam dường như đã gắn liền với con đường di cư và tị nạn. Từ thời nhà Hậu Lê ở thế kỷ 16, 17 dân Việt Nam đã bắt đầu cuộc di dân lớn tràn xuống phương Nam. Rồi đến giữa thế kỷ 20 cả triệu người dân Miền Bắc phải rời xa quê cha đất đổ đi vào Nam để tránh chế độ cộng sản hung tàn. Không lâu sau đó, vào cuối thế kỷ 20 người dân Việt Nam lại phải bỏ nước ra đi tìm tự do vì không sống nổi với chế độ độc tài đảng trị cộng sản. Cuộc di dân vì lý do chính trị và kinh tế vẫn còn tiếp tục với người dân Việt Nam. Chỉ khi nào đất nước thực sự tự do dân chủ và ấm no đẩy đủ thì người dân Việt mới không ra đi. Nhưng ngày đó chắc còn xa vời vợi vì Đảng Cộng Sản Việt Nam còn nắm độc quyền lãnh đạo đất nước.

Một đất nước chịu thống trị bởi chế độ độc tài thì nạn tham nhũng sẽ không thể nào kiểm soát nổi, cho dù ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng có rêu rao thành quả “đốt lò” chống tham nhũng của ông trong vài năm qua như Đài Á Châu Tự Do trong bản tin ngày 6 tháng 1 năm nay tổng kết công tác chống tham nhũng năm 2019.

Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành Hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 vào ngày 6 tháng 1 ở Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, đối với các vụ án, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng quản lý, cơ quan tố tụng đã tuyên phạt 11 án tử hình, 23 án tù chung thân, khi xét xử sơ thẩm 62 vụ án với 720 bị cáo. Ngoài ra còn có 10 bị cáo bị phạt án tù 30 năm; 23 bị cáo từ 20 đến 30 năm tù.

Khi báo chí không được tự do vạch trần các vụ tham ô của quan chức các cấp, khi người dân thấp cổ bé miệng không thể có phương tiện để tố cáo tham quan, khi cơ chế đảng và nhà nước còn bao che cho cán bộ đảng viên tại chức thì nạn tham nhũng và cường hào ác bá sẽ tiếp tục diễn ra ở mọi cấp bậc chính quyền.

Năm con chuột với bản chất chạy nhanh trốn giỏi thì các quan lớn tại Việt Nam sẽ còn hành nghề tham nhũng lẹ hơn, khéo hơn, khó bắt hơn!

Biển Đông Không Ngừng Dậy Sóng

Việt Nam còn chuyện nhứt óc hơn nữa ở Biển Đông với nguy cơ biển đảo bị mất vào tay thế lực bá quyền Trung Cộng mà cụ thể nhất là vụ đối đầu giữa Việt Nam và Trung Cộng ở Bãi Tư Chính khi tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của TC thách thức chủ quyền của VN trong suốt mấy tháng trời, từ tháng 7 tới tháng 10 năm rồi, như bản tin tổng kết tình hình năm 2019 của Đài VOA cho biết như sau.

114 ngày: là khoảng thời gian tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc đến quấy nhiễu trong thềm lục địa của Việt Nam xung quanh bãi Tư Chính trên Biển Đông – vụ việc được giới quan sát đánh giá là khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên Biển Đông kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 hồi năm 2014. Tàu Hải Dương 8 vào bãi Tư Chính vào ngày 3/7 với sự hộ tống của các tàu hải cảnh Trung Quốc mà lúc cao điểm có đến 35 tàu – theo số liệu chính thức – để quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam hợp tác với hãng dầu khí Rosneft của Nga. Trong khoảng thời gian gần 4 tháng, tàu Hải Dương đã vài lần rời đi để hướng về Bãi Chữ Thập, nơi Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo, trước khi trở lại quấy nhiễu – mỗi lần rời đi khoảng một tuần lễ. Việc này đã cho thấy sự lợi hại của các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp vốn giờ đây giúp họ có thể duy trì sự hiện diện lâu dài và liên tục để gây sức ép lên các nước xung quanh Biển Đông. Sự hiện diện của các tàu Hải Dương 8 đã dẫn đến sự đối đầu căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát biển giữa hai nước. Chính quyền Việt Nam loan báo đã dùng mọi kênh để tranh đấu với Trung Quốc, từ phản đối ngoại giao, vận động quốc tế, đối đầu trên thực địa. Cuối cùng, vào ngày 24/10, tàu Hải Dương cũng đã rời đi mà chính phủ Việt Nam cho là ‘nhờ vào sự đấu tranh khôn khéo và cương quyết’ của họ.

Ấy thế mà khi nắm chức chủ tịch Hội Đồng Bảo An vào đầu năm 2020, Việt Nam đã không dám đưa vấn đề Biển Đông vào nghị trình thảo luận của Liên Hiệp Quốc để qua đó ít nhất cũng đánh động thế giới và làm cho Trung Cộng bớt hung hăng trên Biển Đông.

Lợn Nằm Ì Chuột Chạy Nhanh

Năm con lợn theo tính khí của nó thì có thể ù lì một chút cũng không nghèo đói. Nhưng năm con chuột thì phải chạy lẹ mới an toàn, ngoại trừ những người có phước như “chuột rớt bồ nếp.” Mấy ai được hên như vậy!

Bởi thế, có lẽ chúng ta sẽ thấy trong năm con chuột này cái gì cũng sẽ tăng tốc. Trước mắt tại Mỹ là cuộc chạy đua vào Bạch Ốc của các ứng cử viên tổng thống hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Thứ đến tại Việt Nam là cuộc chạy đua trong trận chiến đấu đá tranh giành quyền lực cho Đại Hội Đảng XIII vào năm tới, mà qua đó sẽ có nhiều màn, nhiều trò, nhiều chiêu, nhiều thủ đoạn triệt hạ hoặc bao che nâng đỡ theo “nhóm lợi ích” của mấy ông quan to trên Bộ Chính Trị Đảng CSVN.

Mong là nhờ chuột chạy nhanh mà nhân loại có thể vượt qua mọi khổ nạn.