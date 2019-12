Thời Sự Trong Tuần

Quang cảnh các Dân Biểu Hạ Viện bỏ phiếu 2 điều khoản luận tội TT Donald Trump tại Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 18 tháng 12 năm 2019.(Photo AFP/Getty Images)

Tin tức về việc Hạ Viện với đại đa số dân biểu Dân Chủ đã chính thức bỏ phiếu thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 18 tháng 12 đã gây sự chú ý đặc biệt trên khắp thế giới.

Hạ Viện Chính Thức Luận Tội TT Trump

Hôm Thứ Tư, 18 tháng 12 năm 2019, Hạ Viện Hoa Kỳ đã đưa vấn đề luận tội TT Trump với 2 điều khoản: lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc Hội ra thảo luận tại sàn Hạ Viện trong không khí tranh cãi kịch liệt giữa các dân biểu bênh và chống ông Trump.

Chiều tối cùng ngày, Hạ Viện Hoa Kỳ đã chính thức bỏ phiếu 2 điều khoản luận tội nói trên.

Kết quả do CNN loan tin vào tối Thứ Tư, theo giờ miền đông, đại đa số Dân Biểu Hạ Viện đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản thứ nhất luận tội Tổng Thống Trump. Kết quả số phiếu gồm 230 phiếu thuận của Dân Chủ, và 197 phiếu chống của Cộng Hòa.

Hạ Viện cần 216 phiếu là đủ túc số để thông qua.

Hơn 5 phút sau, cùng ngày, đại đa số Dân Biểu Hạ Viện đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản thứ 2 luận tội TT Trump cản trở Quốc Hội.

Số phiếu bầu cho điều khoản luận tội thứ 2 – cản trở Quốc Hội – gần như toàn bộ theo đảng.

Kết quả sau cùng của cuộc bỏ phiếu điều khoản thứ 2 như sau:

Dân Chủ: 229 phiếu thuận.

Cộng Hòa: 198 phiếu chống.

Như vậy, Hạ Viện với đa số phiếu của các dân biểu Dân Chủ đã chấp thuận 2 điều khoản luận tội TT Trump và TT Trump chính thức trở thành vị tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ bị luận tội lúc còn tại chức.

TT Trump Bị Đưa Ra Luận Tội Tại Sàn Hạ Viện

Donald Trump hôm Thứ Sáu, 13 tháng 12 đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ thứ 3 trong lịch sử sẽ bị luận tội.

Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã bỏ phiếu với tỉ lệ 23 thuận trên 17 chống để chấp thuận điều khoản của việc luận tội cáo buộc Trump lạm dụng quyền hành để áp lực Ukraine điều tra đối thủ tương lai trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, là Joe Biden của Đảng Dân Chủ.

Ủy ban cũng đã ủng hộ điều khoản thứ 2 cùng tỉ số phiếu cáo buộc Trump cản trở cuộc điều tra của Quốc Hội về vụ tai tiếng này.

Toàn bộ Hạ Viện, nơi Đảng Dân Chủ nắm đa số, có vẻ sẽ chấp thuận các buộc tội vào tuần tới, hoàn tất tiến trình luận tội và đưa Trump ra xét xử tại Thượng Viện trong các tuần lễ sau đó. Nhưng Thượng Viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo sẽ hầu như không bỏ phiếu để buộc tội tổng thống và truất phế ông.

Trong các phiên điều trần đầy tranh cãi, Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng bảo vệ Trump và cáo buộc Đảng Dân Chủ là một trò hề có động cơ chính trị, trong khi Đảng Dân Chủ đã cáo buộc tổng thống gây nguy hiểm cho Hiến Pháp Hoa Kỳ, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và làm suy yếu sự toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách gây sức ép với Tổng Thống Ukraine Volodymyr trong cuộc gọi vào tháng 7 để điều tra Biden.

Việc lạm dụng quyền lực cũng cáo buộc ông Trump đã đóng băng gần 400 triệu đô la viện trợ an ninh của Hoa Kỳ cho Ukraine và tặng cho cuộc họp tại Bạch Ốc có thể với Zelenskiy để ông này công bố cuộc điều tra Biden và con trai là Hunter, người trong hội đồng quản trị công ty dầu khí Ukraine.Trump cũng yêu cầu Ukraine điều tra một lý thuyết gỡ rối rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ.

Cáo buộc cản trở quy tội tổng thống về việc cản trở các nỗ lực của Hạ Viện để điều tra vụ tai tiếng bằng cách hướng dẫn các thành viên chính phủ đang làm việc và đã nghỉ không hợp tác với cuộc điều tra luận tội.

Trump và Đảng Cộng Hòa nói rằng tổng thống không làm gì sai trong cuộc gọi của ông với Zelenskiy, và rằng không có bằng chứng trực tiếp nào ông từ chối viện trợ hoặc một cuộc họp tại Nhà Trắng để đổi lấy một ân huệ.

Trump sẽ là tổng thống Hoa Kỳ thứ 3 bị luận tội. TT Bill Clinton của Đảng Dân Chủ đã bị luận lội vào năm 1998 vì nói dối về quan hệ tình dục với nhân viên thực tập tại Bạch Ốc, nhưng ông đã được Thượng Viện tha tội. TT Andrew Johnson cũng thuộc Đảng Dân Chủ đã bị luận tội vào năm 1868 nhưng đã không bị kết tội tại Thượng Viện.

Trước đó, hôm 10 tháng 12 các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã đệ trình 2 điều khoản luận tội cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc Hội điều tra.





Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Dân Biểu Jerrold Nadler, Dân Chủ-New York, ngồi bên trái, và thành viên của Ủy Ban là Dân Biểu Doug Collins, Cộng Hòa-Georgia, làm việc trong lúc Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện tổ chức điều trần công khai để bỏ phiếu về 2 điều khoản luận tội Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Quốc Hội hôm 13 tháng 12 năm 2019 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. 2 điều khoản luận tội Trump là lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc Hội.(Photo AFP/Getty Images)

Dân Chủ Công Bố Các Điều Khoản Luận Tội Trump

Các lập pháp Dân Chủ tại Hạ Viện hôm Thứ Ba, 10 tháng 12, đã đệ trình 2 điều khoản về luận tội TT Trump cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc Hội về những tương tác của ông với Ukraine, đưa đến trình tự nhanh mà có thể dẫn tới một cuộc bỏ phiếu tại Quốc Hội về vấn đề này trong vài ngày.

“Các nhà soạn thảo của Hiến Pháp quy định một biện pháp khắc phục rõ ràng cho các tổng thống vi phạm lời thề của họ,” theo Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerry Nadler, Dân Chủ tại New York. “Không một ai, ngay cả tổng thống, đứng trên luật pháp.”

Văn phòng của ông sau đó đã công bố bản văn của các điều khoản, tuyên bố các hành động của ông Trump chứng thực cho sự luận tội, xử án và truất phế.

Tòa Bạch Ốc đã nhanh chóng phản bác, cáo buộc các nhà Dân Chủ sử dụng vấn đề Ukraine như một cái cớ cho "nỗ lực đảng phái, vô cớ và thảm hại này nhằm lật đổ Chính Phủ Trump và kết quả của cuộc bầu cử năm 2016".

Lãnh Đạo Thiểu Số tại Hạ Viện Kevin McCarthy, Cộng Hòa tại California, cũng chống lại tại cuộc họp báo của Đảng Cộng Hòa rằng các hành động của ông Trump là “tuyệt đối” không thể luận tội.

Ông nói rằng, “Các quốc gia khác cảm phục chúng ta bởi vì chúng ta tin vào luật pháp, chúng ta tin vào quy trình đúng.”

Các nhà lãnh đạo ủy ban của Dân Chủ, cùng với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Dân Chủ tại California, đã phác họa kế hoạch luận tội của họ trong một tuyên bố tóm tắc gửi cho truyền thông vào sáng Thứ Ba, và rời đi mà không cho đặt câu hỏi.

TT Trump đã đánh trả vài phút sau đó, bác bỏ hoàn toàn cuộc điều tra như là “Săn Tìm Phù Thủy!” – cùng một thuật ngữ mà ông đã dùng cho cuộc điều tra Nga.

Trong bối cảnh ông Trump bị đưa ra luận tội tại Hạ Viện, nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa đã tung quảng cáo tố ông Trump biệt miện các phụ tá và kêu gọi ông hợp tác trong cuộc điều tra luận tội.

New Jersey: Nổ Súng Tại Siêu Thị, Ít Nhất 6 Người Chết

Sáu người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng kéo dài nhiều giờ tại Jersey City sau khi một người đàn ông và một phụ nữ thực hiện một cuộc đấu súng kéo dài 2 giờ với lực lượng SWAT được báo cáo bắt đầu tại một nghĩa trang và kết thúc với việc họ bị bắn chết bên trong siêu thị.

Văn Phòng Biện Lý Quận Hudson xác nhận rằng một cảnh sát viên – 39 tuổi là người cha của 5 đứa con – đã bị bắn chết và 2 cảnh sát khác bị thương cùng với một thường dân trong cuộc đấu súng trên đường Martin Luther King Drive và trưa xế Thứ Ba, 10 tháng 12.

Một viên chức an ninh liên bang giấu tên nói với Fox News rằng 2 nghi can vị thành niên – một nam và một nữ -- đã bị bắn chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát, cùng với 3 người khác là những người ở bên trong cửa hàng. Một nghi can thứ 3, được mô tả bởi nguồn tin trên như là một người đàn ông da đen mặc toàn đồ đen, vẫn còn trốn thoát.

Các nghi can được tin là đã đến khu vực này bằng xe van thuê của hãng U-Haul, nơi mà cảnh sát tìm thấy các thiết bị mà họ mô tả như là ‘các bom ống’. Các viên chức thẩm quyền hiện vẫn còn đang truy tìm người thuê chiếc xe này.

Cuộc đấu súng nổ ra bên ngoài Siêu Thị JC Kosher Supermarket chỉ sau 12 giờ trưa khi cảnh sát được báo cáo qua truyền thanh là có 2 nghi can được trang bị súng dài đã tự làm rào cản bên trong và đang bắn bất cứ ai tới cửa siêu thị.

Cuộc nổ súng tiếp tục trong 2 giờ, theo các nhân chứng cho biết, khi nhiều cảnh sát địa phương, các nhân viên an ninh tiểu bang và liên bang đóng kín hiện trường và 12 trường trong quận đã được đóng cửa.

Tình hình đàm phán Mỹ-Trung cũng gây nhiều chú ý trên thế giới khi hai bên đồng ý trên nguyên tắc một số điều mà cụ thể là Mỹ giảm 50% thuế suất hiện có và TQ hứa mua 50 tỉ đô la nông sản Mỹ.

Mỹ-TQ Đạt Thỏa Thuận Trên Nguyên Tắc Thương Lượng Mậu Dịch

WASHINGTON – Bạch Ốc đã đạt được một “thương lượng trên nguyên tắc” với Bắc Kinh để giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung 17 tháng, theo một nguồn tin tóm tắc về các cuộc đàm phán thương mại mà Reuters trích thuật cho biết hôm 12 tháng 12.

“Thỏa thuận bằng văn bản thì vẫn còn đang thực hiện, nhưng họ đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc,” theo nguồn tin trên cho biết. Không có chi tiết nào được công bố tính đến chiều Thứ Năm.

Trong nỗ lực bảo đảm một thỏa thuận thương mại "giai đoạn một," các nhà đàm phán Mỹ đã đề nghị cắt giảm 50% thuế quan hiện có đối với hàng hóa Trung Quốc và đình chỉ các mức thuế mới được dự định sẽ có hiệu lực vào Chủ Nhật, theo 2 người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết vào Thứ Năm.

Nguồn tin tóm tắt về tình trạng đàm phán song phương cho biết Hoa Kỳ sẽ đình chỉ thuế quan đối với 160 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 và đẩy lùi thuế quan hiện có.

Đổi lại, Bắc Kinh sẽ đồng ý mua 50 tỷ đô la hàng hóa nông nghiệp của Hoa Kỳ vào năm 2020, gấp đôi số tiền họ mua trong năm 2017, trước khi cuộc chiến thương mại bắt đầu, theo 2 nguồn tin có trụ sở tại Hoa Kỳ đã nói vắn tắt.

Thương chiến Mỹ-Trung đã làm trì trệ sự phát triển toàn cầu và làm giảm lợi nhuận và đầu tư đối với các công ty trên khắp thế giới.

Tòa Bạch Ốc không công bố bất kỳ tuyên bố chính thức nào, đặt ra câu hỏi về việc các điều khoản đã được hai bên đồng ý hay chưa.

Tuần qua cũng là tuần lễ người Hồng Kông xuống đường biểu tình ủng hộ dân chủ đông nhất trong nhiều tháng khi có tới khoảng 800,000 người tham gia.

800,000 Người Hồng Kông Biểu Tình Lớn Nhất Trong Nhiều Tháng

Hàng chục ngàn người biểu tình đã diễn hành qua các đường phố Hồng Kông trong cuộc biểu tình chống chính quyền lớn nhất trong nhiều tháng.

Lần đầu tiên kể từ tháng 8, cảnh sát đã cho phép cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm ủng hộ dân chủ có tên Mặt Trận Civil Human Rights Front.

Các nhà tổ chức nói rằng phỏng chừng 800,000 người đã xuống đường trong khi cảnh sát thì nói có khoảng 183,000 người.

Cảnh sát cho biết 11 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình và đã tịch thu súng.

Những người biểu tình bắt đầu từ tháng 6 chống dự luật dẫn độ gây nhiều tranh cãi, và hiện đã biến thành nhiều cuộc biểu tình chống chính quyền rộng lớn.

“Tôi sẽ chiến đấu cho tự do cho đến khi tôi chết,” theo June, một người mẹ 40 tuổi tại Victoria Park, nơi cuộc biểu tình tụ họp, phát biểu như thế.

Trong một tuyên bố hôm Thứ Bảy, chính quyền kêu gọi bình tĩnh và nói rằng họ đã “học được bài học và sẽ lắng nghe và chấp nhận phê bình.”

Thứ Hai này sẽ đánh dấu 6 tháng kể từ ngày cuộc biểu tình rộng lớn vào ngày 9 tháng 6 khơi mào cho khủng hoảng chính trị bao trùm lãnh thổ bán tự trị của Trung Quốc.

Tuần qua, Anh Quốc đã có chuyển biến lớn làm cho việc nước này rời khỏi Liên Âu vào đầu năm tới càng rõ rệt và chắc chắn hơn qua việc Đảng Bảo Thủ của TT Boris Johnson thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử.

Đảng Bảo Thủ Anh Thắng Lớn, Anh Quốc Sẽ Rời Liên Âu Đầu Năm Tới

LONDON – Anh Quốc đã rõ ràng con đường rời khỏi Liên Âu vào đầu năm tới sau khi Đảng Bảo Thủ của Boris Johnson đại thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Người dân Anh đã đi bầu lần thứ 3 trong 5 năm vào Thứ Năm để quyết định ai là người mà công chúng muốn giải quyết bế tắc đối với Brexit.

Đảng Bảo Thủ thắng 365 ghế, giúp họ giành đa số tại Quốc Hội 80 – với đa số lớn nhất họ đã giữ được kể từ 1987, khi Margaret Thatcher làm thủ tướng.

Trong khi đó Đảng Lao Động đối lập chỉ thắng 203 ghế -- là hiệu suất bầu cử tồi tệ nhất của họ kể từ năm 1935.

Chiến thắng này là một minh chứng rõ ràng cho nhà vô địch Brexit Johnson, người sẽ vẫn là thủ tướng. Cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với các mối quan hệ Brexit, Hoa Kỳ-Anh Quốc và vấn đề độc lập của Scotland.

Kết quả cho thấy Đảng Bảo Thủ của Johnson sẽ có đủ các nhà lập pháp để thông qua thương lượng Brexit của ông, mà Anh Quốc sẽ rời khỏi Liên Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Tổng Thống Donald Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho Johnson sau khi rõ ràng Đảng Bảo Thủ đã giành được đa số, nói lên triển vọng của một thỏa thuận thương mại tự do giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc.

"Xin chúc mừng Boris Johnson về CHIẾN THẮNG tuyệt vời của ông!" theo Trump đã viết twitter. "Anh và Hoa Kỳ giờ đây sẽ được tự do đạt được một Thỏa thuận thương mại mới khổng lồ sau BREXIT. Thỏa thuận này có tiềm năng lớn hơn và sinh lợi hơn bất kỳ thỏa thuận nào có thể được thực hiện với Liên Âu. Chúc mừng Boris!"

Tin liên quan đến Việt Nam trong tuần qua được nhiều người lưu ý là vụ một chiếc tàu dầu Viet Tin do một công ty tại VN làm chủ đã trôi giạt vào bờ biển Mã Lai và bị nước này bắt giữ.

Mã Lai Bắt Tàu Dầu VN Trôi Giạt Mà Trước Đó Đã Có Ghé Bắc Hàn

MALAYSIA – Một tàu dầu Việt Nam mà Reuters tường thuật đã đến Bắc Hàn trong tháng 2 đã bị Mã Lai tịch thu sau khi chiếc tàu này được tìm thấy trôi giạt ngoài khơi Mã Lai, theo các viên chức hàng hải mà Reuters trích thuật cho biết hôm 12 tháng 12.

Tài liệu vận chuyển Refinitiv được trích thuật bởi Reuters cho thấy chiếc tàu dầu Viet Tin 01 vừa đến bên ngoài hải cảng Nampo tại bờ biển phía tây của Bắc Hàn vào ngày 25 tháng 2 chở 2,000 tấn xăng, ngay trước cuộc họp giữa lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un và Tổng Thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội.

Điều không rõ là chiếc tàu dầu này đã có gỡ hàng xuống tại Nampo hay không. Theo trừng phạt được Liên Hiệp Quốc đưa ra, Bắc Hàn bị hạn chế nặng nề trong nhập cảng dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế.

Cơ Quan Thực Thi Hàng Hải Mã Lai (MMEA) nói rằng một nhóm viên chức đã lên chiếc tàu dầu này vào Chủ Nhật sau khi nó được tìm thấy đã thả neo mà không có sự cho phép ngay bên ngoài của tiểu bang Johor miền nam của Mã Lai.

“Trước đó, cơ quan này được giao nhiệm vụ cố gắng liên lạc với tàu chở dầu qua radio và loa, nhưng không nhận được phản hồi và tàu bị nghi ngờ đã bị bỏ rơi,” theo giám đốc của Johor MMEA là Aminuddin Abdul Rashid cho biết trong một thông báo được đăng trên Facebook của cơ quan này.

Cơ quan này nói chỉ có một người trên tàu là một kỹ sư trưởng người Việt Nam 61 tuổi, là người cho biết chiếc tàu đã trôi giạt từ vị trí khởi đầu của nó.

Người kỹ sư Việt Nam này đã bị giam giữ để điều tra thêm, theo Aminuddin cho hay, nhưng không nói thêm có phải chiếc tàu đã bị điều tra vì có liên hệ với Bắc Hàn hay không.

Người phát ngôn của MMEA nói rằng các giới chức thẩm quyền đang chờ đợi chủ nhân của chiếc tàu đến nhận nó. Ông này đã từ chối cho biết thêm thông tin.

Hãng tin Reuters đã gọi về công ty Viet Trust Shipping Corp. có trụ sở tại TP HCM là chủ đăng bạ của Viet Tin 01, nhưng không ai trả lời.

Kể từ tháng 2, tàu chở dầu này đã đậu gần bờ biển Trung Quốc, đầu tiên tại cảng Shidao và Thượng Hải, trước khi dừng để chuyển dữ liệu vị trí từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 9 tháng 7, theo dữ liệu vận chuyển cho thấy.

Vào ngày 9 tháng 7, tàu chở dầu này đã dừng một thời gian ngắn tại cảng Cao Hùng của Đài Loan trước khi tiến về vùng biển ở phía đông nam Mã Lai, nơi nó đến vào ngày 20 tháng 7 và ở đó cho đến ít nhất ngày 21 tháng 8, theo dữ liệu cho thấy.

Tin về phát biểu của một bí thư Đoàn Thanh Niên Công An tỉnh Nghệ An tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII thú nhận rằng đa số thanh niên thích đọc tin trái chiều, đảng đã và đang thua ở nhiều mặt trận làm cho nhiều người Việt trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.

VC Thú Nhận Đa Số Thanh Niên Thích Đọc Tin Trái Chiều, Đảng Đã Và Đang Thua Ở Nhiều Mặt Trận

VIỆT NAM – Một bí thư Đoàn Thanh Niên Công An tỉnh Nghệ An thừa nhận rằng đa phần thanh niên trong nước thích đọc tin từ lề trái và đảng đã “thua” trong “công tác giáo dục lý tưởng cách mạng” đối với thanh niên tại VN, theo bản tin của trang mạng báo Thanh Niên hôm 11 tháng 12 cho biết. Bản tin cho biết thêm thông tin như sau.

Trong khuôn khổ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, chiều 11.12, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức diễn đàn “Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh”. Đây là 1 trong số 6 diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội.

Diễn đàn hướng tới những chia sẻ về thực trạng, giải pháp cũng như những kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tuyên truyền truyền phổ biến, cung cấp thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước cho thanh niên; giải pháp nắm bắt tình hình dư luận thanh niên, đấu tranh với các thế lực thù địch để từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cũng như bản lĩnh chính trị của thanh niên hiện nay.

"Nhiều trang mang màu sắc đỏ chỉ là chúng ta nói cho nhau nghe"

Đại biểu Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, nhìn nhận hiện nay một bộ phận không nhỏ thanh niên đang xa rời lý tưởng, có cuộc sống thực dụng, buông thả, thậm chí nhiều thanh niên có biểu hiện tung hê, thích thú với các thông tin trái chiều.

“Vậy phải làm thế nào để định hướng cho thanh niên tiếp cận với thông tin đúng, sạch, đúng với chủ trương, đường lối mà Đảng, Nhà nước muốn truyền tải cho thanh niên cũng như nhân dân nói chung?”, đại biểu Khánh nêu vấn đề.

Theo đại biểu Khánh, thời gian qua, các bộ, ngành, trong đó có Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên và cả Bộ Công an, nói nhiều, làm rầm rộ, mạnh mẽ, nhưng “thực tế công tác đấu tranh còn yếu, thậm chí nhiều mặt trận đang thua”.

“Nhiều trang mang màu sắc đỏ thì đối tượng tiếp cận chủ yếu là anh em chúng ta, chúng ta nói cho nhau nghe chứ các thanh niên khác không nghe chúng ta nói. Bài nào mang màu sắc chính trị, tuyên truyền là họ không đọc đến. Trong khi các thành phần phản động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm triệu lượt view (người xem - phóng viên). Tại sao lại thế?”, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nêu thực tế.

Chính đó là hậu quả của hành động đàn áp, bắt bỏ tù các ký giả và những người bất đồng chính kiến với chế độ đã khiến cho giới trẻ VN xa lánh các tổ chức do đảng CSVN lãnh đạo hoặc chi phối như bản tin sau đây.

Nghệ An: Tù Nhân Lương Tâm Đào Quang Thực Chết Trong Tù

NGHỆ AN, VN – Ông Đào Quang Thực đang thọ án tù 13 năm vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” đã chết trong tù hôm 10 tháng 12, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.

Tù nhân lương tâm Đào Quang Thực, người đang phải thụ án 13 năm tù giam vì bị cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vừa qua đời tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 12 năm 2019.

Ông Đào Duy Tùng, con trai thầy giáo tiểu học Đào Quang Thực trưa 10 tháng 12 xác nhận tin vừa nêu với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:

“Như điều trị trong viện bác sĩ kết luận là xuất huyết não và viêm phổi.

Gia đình không được mang về mà mai táng trong trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, 3 năm sau thì mới được (mang hài cốt về - PV).Mong muốn của em là đưa bố về quê để an táng và không muốn khám nghiệm tử thi nhưng các lực lượng họ cưỡng chế bắt buộc cho khám nghiệm tử thi.”

Theo ông Tùng, ông Đào Quang Thực khi đang thụ án trong Trại giam số 6 - Thanh Chương, Nghệ An, có dấu hiệu bị đau nên cán bộ quản giáo đã chuyển ông vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hôm 3 tháng 12.

Tuy nhiên, một ngày sau gia đình mới nhận được tin báo và vào viện chăm sóc cho ông Thực. Chỉ chưa đầy một tuần lễ thì ông qua đời.

Người thân khẳng định nạn nhân chưa bao giờ có tiền sử bệnh này khi ở nhà, tuy nhiên hồi tháng 4 năm 2018 khi đang trong thời hạn bị tạm giam điều tra tại Công an tỉnh Hòa Bình thì phát bệnh và phải cấp cứu một lần.

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho bệnh viện để hỏi về nguyên do người tù chính trị này qua đời, tuy nhiên người trực điện thoại từ chối cung cấp thông tin qua điện thoại và yêu cầu đến tận khoa nơi bệnh nhân qua đời để hỏi.

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do cũng gọi điện cho Trại giam số 6 nhưng không liên lạc được.

Thầy giáo Đào Quang Thực sinh năm 1960, từng giảng dạy tại trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trong hơn 30 năm trước khi về hưu.

Ông bị cơ quan an ninh điều tra bắt giữ vào tháng 10 năm 2017 vì bị cho là ông dùng 2 tài khoản Facebook “thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, bài chia sẻ, bình luận có nội dung chống Nhà nước.”

Ông bị Tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên 14 năm tù vào phiên sơ thẩm và giảm còn 13 năm tù ở phiên phúc thẩm ngày 17 tháng 1 năm 2019.

Còn nữa, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) cũng cho biết VN chỉ đứng sau TC về việc số lượng ký giả bị bắt trong năm 2019.

VN Đứng Sau TC Về Số Lượng Ký Giả Bị Bỏ Tù Trong Năm 2019

Việt Nam đứng sau Trung Cộng về số ký giả bị bỏ tù trong năm 2019, theo báo cáo của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả công bố ngày 11 tháng 12 mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tường thuật cho biết hôm 12 tháng 12.

Con số nhà báo bị giam trên toàn thế giới vẫn gần mức cao kỷ lục, theo một cuộc thăm dò hàng năm được Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) công bố ngày 11/12. Theo đó, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê-út và Ai Cập là những nước bỏ tù nhiều ký giả nhất trên thế giới.

“Trong 4 năm liên tiếp, hàng trăm ký giả bị bỏ tù trên toàn thế giới giữa lúc những nhà độc tài như Tập Cận Bình, Recep Tayyip Erdoğan, Mohammad bin Salman, và Abdel Fattah el-Sisi không có chỉ dấu cho thấy nhẹ tay đối với truyền thông chỉ trích họ,” báo cáo của CPJ nhan đề Điều tra Trại giam 2019 cho biết.

Dù con số các nhà báo bị giam trên toàn thế giới giảm từ 253 còn 245 vào năm 2019, nhưng tổ chức theo dõi tự do báo chí có trụ sở tại New York này cho biết các nhà báo bị truy tố về tội loan tin “thất thiệt” hay “tin giả” tiếp tục leo thang.

“Con số nhà báo bị truy tố về tội ‘tin giả’ tăng lên thành 30 so với 28 vào năm ngoái,” báo cáo nói và giải thích là việc truy tố, hầu hết tại Ai Cập, “đã gia tăng mạnh kể từ năm 2012 khi CPJ phát hiện là chỉ có một nhà báo trên toàn thế giới bị truy tố.”“Trong năm qua, những quốc gia áp bức trong đó có Nga và Singapore đã ban hành luật hình sự hóa việc đăng tải “tin giả.”

Cuộc thăm dò năm nay đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ không bị liệt kê là nước bỏ tù nhiều ký giả nhất thế giới tính từ năm 2015 tới nay, một phần vì Ankara bài trừ tất cả các hoạt động loan tin độc lập và phóng thích các nhà báo đang chờ xét xử hay kháng cáo.

Trung Quốc—đứng hàng thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước đàn áp truyền thông nhất trên thế giới trong nhiều năm—có 47 nhà báo bị tù, cùng con số của năm 2018, phần lớn là hậu quả từ việc các nhà báo nỗ lực ghi nhận có việc đàn áp rộng lớn tại Tân Cương nơi cự ngụ của sắc tộc thiểu số Uighurs đa số theo Hồi Giáo.

“Trong số 38 nhà báo bị giam tại tiểu vùng-Sahara châu Phi, nhiều nhất vẫn là tại Eritrea với hầu hết các nhà báo chưa từng nghe nhắc đến trong gần hai thập niên,” báo cáo nói và cho biết thêm là Cameroon là nước có thành tích tệ nhất trong số các nước châu Phi trong khi các bằng chứng về duy trì tự do ngôn luận xuống dốc tại Ethiopia và Nigeria.

Ba nhà báo bị giam tại châu Mỹ: ở Venezuela, Honduras và Cuba.

Việt Nam vẫn là quốc gia tại châu Á giam giữ nhiều nhà báo, chỉ sau Trung Quốc, với 12 nhà báo trong tù.

Thăm dò hàng năm của CPJ không bao gồm những nhà báo mất tích hay những người bị các tổ chức không phải là nhà nước giam giữ. Cuộc thăm dò chỉ tính các nhà báo bị chính phủ giam giữ tính tới ngày 1/12/2019.

Trong tuần qua, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng có tin làm nhiều người chú ý về việc cựu Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn tuyên bố ra tranh cử ghế dân biểu California địa hạt 72 là chức vụ mà Dân Biểu Tyler Diệp đang đảm nhận.

Janet Nguyễn Ra Tranh Ghế Dân Biểu California Với Tyler Diệp

Trong một hành động làm cho những người trong nội bộ Đảng Cộng Hòa ngạc nhiên, cựu Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California thuộc Đảng Cộng Hòa Janet Nguyễn đang thách thức Dân Biểu Tiểu Bang California Tyler Diệp cũng thuộc Đảng Cộng Hòa trong chiếc ghế Dân Biểu Địa Hạt 72 của ông ấy trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trận chiến khởi đầu lờ mờ đang làm dấy lên sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo đảng, khi Đảng Cộng Hòa chật vật để tìm chỗ đứng trong một khu vực Dân Chủ ngày càng gia tăng, nơi thương hiệu Cộng Hòa của Donald Trump là một mặt hàng khó bán.

Cựu Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Quận Cam Scott Baugh thúc giục bà Nguyễn ra tranh cử với email ngày 5 tháng 12 cho các lãnh đạo đảng địa phương mà đã đả kích hồ sơ bỏ phiếu của Diệp về các vấn đề như các trường bán công và những đề nghị gần đây của ông ủng hộ tổ chức lao động, mà Baugh gọi là “một nấc thang bước vào tòa nhà của lới thượng lưu cánh tả.”

“Ông ấy đã mang cuộc chiến này đến cho chúng ta bằng cuộc vận động như một người bảo thủ và phản bội lại chúng ta tại Sacramento,” theo Baugh cho biết trong email mà báo Register có được cho biết. “Có một con chuột trong hầm nhà của chúng ta và tôi đang bật đèn lên.”

Nhưng vào Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12, một số nhà Cộng Hòa hàng đầu tại California đã nhảy vào bênh vực cho Diệp. Nữ Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang California Jessica Patterson, Lãnh Đạo Khối Cộng Hòa tại Thượng Viện Shannon Grove và Lãnh Đạo Khối Cộng Hòa tại Hạ Viện Marie Waldron cùng ra tuyên bố chung nói rằng, “Chúng tôi kêu gọi mọi người cam kết với đảng để gạt sự khác biệt sang một bên và tham gia với chúng tôi để giữ Đảng Cộng Hòa quận này.”

Trong một email trả lời các lãnhd đạo Đảng Cộng Hòa tại địa phương, Dân Biểu nhiệm kỳ đầu Tyler Diệp đã đổ lỗi cho Baugh về chiến thắng năm 2018 của Harley Rouda thuộc Đảng Dân Chủ đối với chiếc ghế Quốc Hội Địa Hạt 48 do Cộng Hòa nắm giữ trước đó. Kết quả đến sau khi Baugh thách thức Dân Biểu Cộng Hòa lâu năm Dana Rohrabacher trong cuộc bầu sơ bộ năm 2018.

“Các thành viên Cộng Hòa của chúng ta tại Hạ Viện hiện giảm xuống còn chỉ có 18. Chúng ta đã từng có tới 32 thành viên trong 12 năm trước,” ông Diệp của Westminster nói như thế.

Bà Janet Nguyễn đã nạp đơn ứng cử vào ngày 6 tháng 12, một ngày sau khi ông Baugh gửi email đầu tiên nói về ông Diệp.

Bà Nguyễn đã chứng tỏ là người gây quỹ mạnh trong các chu kỳ bầu cử trong quá khứ, chi hơn 2 triệu đô la trong cuộc bầu cử thượng viện tiểu bang vào năm 2018.

Ông Diệp đã gây quỹ được $309,650 trong nửa đầu năm nay cho cuộc vận động tranh cử năm 2020 của ông, theo hồ sơ của Thư Ký Tiểu Bang, với $280,648 tiển mặt vào cuối chu kỳ báo cáo lần trước vào ngày 30 tháng 6.