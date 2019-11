NEW YORK: DIỄN HÀNH LỄ TẠ ƠN TƯNG BỪNG



NEW YORK (VB) -- Diễn hành mừng Lễ Tạ Ơn do Macy's thực hiện đã tổ chức hôm Thứ Năm 28/11/2019 tại New York, bất kể quan ngại thời tiết, với sức gió rất mạnh đã làm các bong bóng khí cầu nghiêng ngả. Tuyến đường diễn hàng dài 2.5 dặm (tương đương 4 kilômét).



Diễn hành Lễ thu hút 8,000 người diễn hành, nghệ sĩ và các đoàn ban nhạc, cùng với khoảng hơn hai tá xe hoa. Sau đây là các hình ảnh trong Macy’s Thanksgiving Day Parade cắt từ YouTube.