Từ Đầu Tư Tới Đặc Khu

Trong khi nhiều người Trung Quốc nhờ công dân Việt Nam đứng tên lập công ty, bơm tiền mua nhà đất ào ạt tại các thành phố du lịch ven biển, xem như đầu tư bất động sản và xây khu nghỉ dưỡng… một số công ty khác lặng lẽ thâu tóm, mua lại nhiều công ty Việt Nam để nắm chặt cổ họng nền kinh tế Việt… Bây giờ, một luật mới gây lo ngại cho những người quan tâm: không phải đặc khu mà là đặc khu. Nơi đây người TQ có thể ngang nhiên vào mà không cần giấy tờ, và đất kinh doanh có thể thuê tới 50 năm. Phải chăng CSVN đang lặng lẽ bán nước, đó là câu hỏi nhiều người nêu ra.

Báo Nông Nghiệp VN trong bản tin “Băn khoăn về hiện tượng người nước ngoài sở hữu bất động sản” hôm 23/11/2019 ghi lời ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Phạm Bình Minh cho biết có 5 cách phổ biến mà người nước ngoài đã áp dụng để sở hữu đất đai tại Việt Nam.

Và bây giờ thì, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng trăm doanh nghiệp do người Việt Nam đứng tên cho doanh nghiệp, cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực bất động sản, du lịch... ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Lâm Đồng, Trà Vinh…

Tại Đà Nẵng, ngoài 21 lô đất đã đứng tên sở hữu của người Trung Quốc, cử tri cũng âu lo khi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội: “Thành phố chúng ta để cho người nước ngoài mua đất rất tự do, trong đó có người Trung Quốc. Người Trung Quốc họ bỏ 1 tỷ đồng để mua không được thì bỏ ra 2 tỷ đồng để mua bằng cách thông qua người Việt Nam. Việc này làm cho giá đất tăng cao, người thu nhập thấp và trung bình không thể mua được để ở”.

Bản tin NNVN cũng ghi nhận rằng liên quan đến hiện tượng người Việt Nam đứng tên dùm người nước ngoài mua đất, Đại biểu Quốc hội - Dương Trung Quốc không ngần ngại bày tỏ: "Nên coi đó chỉ là gian lận thương mại, hay là hành vi mà nhiều cử tri đòi hỏi phải nghiêm khắc xác định là phản quốc?".

Trong khi đó, Báo Người Lao Động qua bản tin “Bất động sản lòng vòng vào tay doanh nghiệp ngoại” hôm 21/11/2019 ghi cụ thể rằng theo thông tin từ Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho hay: Cty Holiday có vốn đầu tư ngoài 48% do cá nhân Li Jinan (người Trung Quốc) nhận chuyển nhượng từ cá nhân ở doanh nghiệp Việt Nam với 20 lô đất đã được cấp giấy chứng nhận. Cty được khai thác quỹ đất 25m dọc tường rào Sân bay Nước Mặn từ năm 2013 đến năm 2015.Ngoài ra, Cty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt do Cty CP Hoàng Đạt góp vốn 10% và Cty TNHH Siver Shores trụ sở tại Hoa Kỳ (do ông Sui Gui Nan, người Trung Quốc đại diện) góp vốn 90%. Cty liên doanh này được UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê 20ha đất sản xuất, kinh doanh, thời hạn cho thuê đất 50 năm (đến 21/6/2056) tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Khu đất này đã được cấp giấy chứng nhận AL451916 ngày 21/3/2007, hiện đã được đầu tư xây dựng thành một khu giải trí quy mô. Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại khoản 4, điều 29 Luật Đầu tư năm 2005 thì nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp trở lên.

Có nghĩa là, tư bản TQ (có bàn tay tình báo Hoa Nam chăng?) bơm tiền ào ạt mua đất VN, đặc biệt các khu vực ven biển (có phải để khi chiến tranh bùng nổ, các nơi này sẽ là điểm đổ bị vì địa hình đã được chụp hình và quay phim kỹ lưỡng?).

Cũng nên ngờ vực: tiền từ Hồng Kông vào đầu tư ở VN cũng có thể là tiền bơm từ Bắc Kinh.

Bản tin Trí Thức Trẻ trên báo VnEconomy hôm 25/11/2019 đã ghi nhận hiện tượng: Bùng nổ nhà đầu tư ngoại góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam… Năm 2017 đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần chiếm 17,02% tổng vốn đăng ký, năm 2018 chiếm 27,78%, 11 tháng năm 2019 chiếm 35,4% tổng vốn đăng ký...

Trong khi đầu tư từ TQ vào VN tăng vọt, đầu tư từ Mỹ vào chỉ rỉ rả… Thống kê của CNBC cho biến: Đầu tư của Hoa Kỳ chỉ chiếm 2,7% tổng vốn FDI. Bản tin CNBC ghi lời Michael Ryan, Phó giám đốc Dịch vụ tư vấn công nghiệp của IHS Markit, giải thích rằng đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam không quá lớn, các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam chỉ chiếm 2,7% tổng vốn FDI mà VN nhận được.

Ông Ryan giải thích: "Một phần là do Hoa Kỳ không có thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam và ASEAN, theo báo cáo của IHS Markit. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều yếu tố thúc đẩy tốc độ và mức độ đa dạng hóa chuỗi cung ứng vào Việt Nam… Việt Nam cũng phải đối mặt với sự thiếu hụt lao động lành nghề. Nhóm nhân lực chất lượng cao đã không thể đáp ứng đủ số lượng doanh nghiệp quá lớn, vì nhiều công ty đa quốc gia đang tìm cách di dời các phần trong chuỗi cung ứng sản xuất của họ ra ngoài Trung Quốc… Nói đơn giản, nhu cầu của các công ty đang vượt quá khả năng cung cấp của Việt Nam hiện tại, thêm vào đó cơ sở hạ tầng ở Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn để nhiều công ty quốc tế có thể thiết lập cửa hàng".

Trong khi đó, bản tin BizLive trên mạng CafeF ghi nhận: Đầu tư từ Hồng Kông, Trung Quốc tăng mạnh… Theo thống kê, do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ -Trung, đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng gần 2 lần, từ Hồng Kông tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2018... Theo đối tác đầu tư, có 117 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam . Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,69 tỷ USD; trong đó, có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội, chiếm 57,5% tổng vốn đầu tư của Hồng Kông).

Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,73 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,47 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc , Nhật Bản,... Trong đó, đầu tư từ Trung Quốc, Hồng Kông có xu hướng tăng so với cùng kỳ do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Cụ thể, đầu tư từ Trung Quốc tăng gần 2 lần, từ Hồng Kông tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Nan đề mới là: không phải đặc khu mà là đặc khu… Và với luật mới vặn vẹo chữ nghĩa, công dân TQ có thể vào VN không cần giấy tờ visa nào…

Bản tin BBC hôm 26/11/2019 nêu câu hỏi: Vào khu kinh tế biển 'cách biệt đất liền VN' miễn visa?

Bản tin này ghi rằng luật mới ở Việt Nam sẽ cho người nước ngoài 'vào khu kinh tế ven biển, cách biệt đất liền' miễn visa, còn công dân nước ngoài trên cả lãnh thổ sẽ được đổi mục đích thị thực mà không phải tạm xuất cảnh. Quốc hội Việt Nam hôm 25/11 thông qua với 83,5% phiếu 'Luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam'.

...BBC cũng ghi rằng một thay đổi khác là điều cho miễn thị thực vào các khu kinh tế ven biển. Theo Thanh Niên hôm 25/11, đây là thay đổi khiến chính nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại "ảnh hưởng đến an ninh quốc gia".

Về chi tiết, thay đổi này cho phép "khách vào khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, cách biệt với đất liền sẽ được hưởng chính sách miễn thị thực". Vẫn theo báo Việt Nam, với quy định này dễ dàng thấy là được áp dụng cho Vân Đồn và Phú Quốc, hai hòn đảo cũng là khu vực kinh tế từng được nêu trong "Luật đặc khu" trước kia. Một phần dư luận Việt Nam lo ngại rằng về thực chất, các khu vực này sẽ thu hút nhiều công dân các nước láng giềng gần Việt Nam, chẳng hạn như Trung Quốc, hơn là công dân châu Âu, Hoa Kỳ, Úc. Cũng có ý kiến rằng dù đã gác lại luật đặc khu, việc triển khai đầu tư tại các hòn đảo như Phú Quốc và Vân Đồn vẫn diễn ra, chỉ có điều là mang tên khác.

Trong khi đó, Báo Tiếng Dân qua bài phân tích của tác giả Nguyễn Ngọc Chu hôm 26/11/2019 nhan đề “Đặc khu không mang tên đặc khu dành cho người Trung Quốc” cho rằng thực tế là CSVN dọn tiệc cho CSTQ sang ăn chơi tưng bừng, trong khi dân cả nước sẽ gánh nợ tương lai.

Bài viết trích như sau:

“1. Chiều ngày 25/11/2019 trong khi hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang dán mắt vào màn hình TV, say sưa với những bàn thắng của các tuyển thủ Việt Nam ghi vào lưới thủ môn Brunei, thì trong phòng lạnh Diên Hồng 404 trên tổng số 446 ĐBQH đã bỏ phiếu thông qua Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài tới các khu kinh tế đặc biệt trên biển...

2. Có bao nhiêu khách nước ngoài đến Vân Đồn mà không đến lục địa Việt Nam ngoài người Trung Quốc?

3. Như vậy, với quy định này người Trung Quốc sẽ tự do ra vào Vân Đồn và Phú Quốc mà không phải xin thị thực. Vân Đồn và Phú Quốc nghiễm nhiên biến thành đặc khu cho người Trung Quốc mà không cần phải thông qua luật đặc khu.”

Bài viết của Trần Mai Trung nhan đề “Bóng ma trong đặc khu” cũng trên Báo Tiếng Dân phjân tích luật mới này cụ thể rằng:

“Có thể nói, hầu hết vốn đầu tư cho dự án Đặc khu là vay nợ từ TQ. Theo đúng quy trình người chi tiền có quyền quyết định thì các cố vấn TQ sẽ ở đó để chỉ huy, nhưng họ sẽ không xuất hiện công khai, họ sẽ như những bóng ma đứng trong bóng tối chỉ đạo Ban điều hành đặc khu. Ban điều hành sẽ là những đảng viên CS có mặt mũi Việt Nam nhưng ăn tiền và làm việc cho cố vấn Trung Quốc.”

Nghĩa là, thảm đỏ mời TQ vào, nhưng chi phí tốn kém sẽ là nợ đầm đìa cho dân VN mình.