Nghị Hội Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC) đã chi gần 100,000 đô la để in cuốn sách của con trai TT Trump là Donald Trump Jr., có tên “Triggered,” cho điều mà phát ngôn viên Mike Reed của RNC gọi là “tặng vật lưu niệm,” theo hồ sơ mới với Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang mà báo The New York Times tường trình cho biết. RNC trả cho cuốn Books A Million 94,800 đô la cho việc in sách một tuần trước khi sách được công bố.