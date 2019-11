Phan Công Hải Bị Bắt Vì Chống VC

Một thanh niên tại tỉnh Nghệ An đã bị bắt giam cì tội “phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 22 tháng 11.

Anh Phan Công Hải sinh năm 1996 ở Nghệ An vừa bị cơ quan An ninh điều tra Việt Nam bắt giữ hôm 19/11/2019 ở Hà Tĩnh với cáo buộc “phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước” theo điều 117 Bộ luật hình sự 2015.

Thông tin này được ông Phan Công Bình, bố của Phan Công Hải xác nhận qua điện thoại với RFA vào chiều 22/11. Ông cho biết như sau:

“Tôi chỉ biết là bắt Hải ở Hà Tĩnh, công an Hà Tĩnh giao cho công an Nghệ An, tôi chỉ biết vậy thôi”.

Cũng theo ông Bình, cho đến nay gia đình hoàn toàn không nhận được giấy tờ từ cơ quan công an và cũng không biết làm thế nào để tìm được con mình.

Hôm 19/11/2019, trên các trang Facebook thân chính phủ Việt Nam đăng tải đoạn video cho thấy anh Phan Công Hải đang trả lời thẩm vấn.

Giọng một người đàn ông hỏi: “Mi phạm tội gì?”

“Tuyên truyền chống phá nhà nước”, Phạm Công Hải đáp.

Trang Facebook Trung Đoàn 47 cũng đăng tải hình ảnh cho thấy anh Hải ngồi trên xe ô tô với còng trên tay và 2 người đàn ông khác che mặt.

Một tấm ảnh khác thể hiện người này bị vạch áo để lộ biểu tượng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa “Tổ quốc - Danh dự- Trách Nhiệm”

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho điều tra viên Phạm Ngọc Thịnh, người phụ trách điều tra vụ án này, tuy nhiên ông Thịnh từ chối trả lời qua điện thoại và kêu phóng viên liên hệ trực tiếp với cơ quan.

Phóng viên RFA cũng gọi cho các số điện thoại Công an Hà Tĩnh và Nghệ An theo các số trên Internet nhưng không thể kết nối.

Báo Công an Nghệ An hồi tháng 6 năm nay cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Công Hải từ hồi tháng 4 về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 31/5/2019 thì anh Hải bị truy nã toàn quốc.

Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ công an Nghệ An quy kết, “tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Hải sớm có tư tưởng cực đoan, thường xuyên kết giao với các đối tượng phản động, chống đối. Đối tượng đã nhiều lần tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trong thời gian dài và liên tục, nhất là có hành vi sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.”

Tờ báo điện tử này cho biết, hồi tháng 11/2018 Hải đến trường THCS Đô Thành để làm việc cơ khí, sau đó đã chụp những bức ảnh bị cho là “có hành vi xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh” và đăng tải lên Facebook Hùng Manh.

Cũng theo đó, anh Hải có 2 tài khoản Facebook khác là “Người Việt xấu xí” và “David Nguyễn” và đều đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh “có nội dung xuyên tạc bản chất của Đảng, Nhà nước, người làm việc trong cơ quan Nhà nước; kích động tư tưởng, hành động chống đối, oán ghét, căm thù chính quyền, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân.”

Báo Công an Nghệ An cho biết thêm là Facebook của Phan Công Hải đăng tải các video về hoạt động cá nhân nhưng có lồng ghép các bài hát xuyên tạc sự thật lịch sử, xuyên tạc chính sách đối nội, đối ngoại của đất nước.

“Dù còn ít tuổi song Phan Công Hải đã thể hiện sự tinh vi, lọc lõi trong thực hiện hàng loạt hành vi chống đối, nhất là trên không gian mạng,” tờ báo nhà nước quy kết.

Trên trang Facebook mang tên Phan Công Hải đăng tải nhiều bài viết về Hồng Kông và bày tỏ bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền Việt Nam.

Bài viết cuối anh đăng lại bài viết của nhà báo Mạnh Kim với tiêu đề “HONG KONG & SỰ THẤT BẠI CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ”.

Hình minh họa. Anh Phan Công Hải và tấm biển phán đối công ty Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung.