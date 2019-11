VC Không Cho LM Thục Đi Gặp Đức Giáo Hoàng

Việt Cộng đã không cho Linh Mục Nguyễn Đình Thục sang Nhật để dự lễ Đức Giáo Hoàng Francis, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 21 tháng 11 năm 2019. Bản tin RFA cho biết chi tiết sự việc này như sau.

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục vừa bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài chặn xuất cảnh khi ông chuẩn bị lên chuyến bay sang Nhật vào đêm 20/11 để dự lễ Đức Giáo Hoàng Francis

Biên bản “dừng xuất cảnh” đối với Linh mục Nguyễn Đình Thục ghi lý do là “do yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia".

Vị quản xứ giáo xứ Song Ngọc là người từng dẫn dắt 'hàng trăm người' ở Nghệ An đi kiện công ty Formosa hồi năm 2017. Công ty Formosa của Đài Loan là công ty đã thải chất độc gây ô nhiễm biển dọc 4 tỉnh miền trung Việt Nam hồi năm 2016.

Trả lời RFA hôm 21/11, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục nói:

“Khi ra sân bay thì an ninh sân bay giữ tôi lại, xem hộ chiếu của tôi một hồi lâu rồi gọi cho mấy người đến. Họ gọi tôi vào phòng làm việc. Họ nói ‘Anh bị cấm xuất cảnh'. Tôi hỏi lại là ai cấm, lý do vì sao cấm và cấm bao lâu thì họ bảo là ‘cái này anh hỏi chính quyền địa phương’ và ‘anh có vấn đề gì với chính quyền địa phương không'.”

“Tôi bảo là năm 2017 tôi có viết đơn để đề nghị cho tôi làm chứng trước phiên tòa [xét xử vụ án của anh Hoàng Đức Bình và anh Nguyễn Nam Phong-phóng viên], nhưng mà họ trả lời là không cho tôi được làm chứng trước phiên tòa.”

“Rồi họ nói không biết lệnh cấm này bao lâu vì họ chỉ làm bên xuất nhập cảnh, còn việc đó thì bên cơ quan cao hơn hay như thế nào.”

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục nói thêm rằng đây không phải lần đầu ông bị cấm xuất cảnh. Hồi năm 2017, ông ra sân bay đi dự điều trần nhân quyền ở Úc thì bị chặn. Ông kể:

“Biên bản năm đó thì họ viết do Công an Nghệ An đề xuất. Khi về, tôi gọi ông giám đốc Công an. Gọi không được thì tôi đi vào, nhân viên văn phòng Công an tỉnh bảo là giám đốc đi vắng. Họ bảo để xếp thời gian gặp. Nhưng sau đó tôi gọi điện mấy lần thì họ từ chối không gặp.”

Linh mục Nguyễn Đình Thục nói thêm rằng khi ra sân bay hôm 20/11, ông không chắc là được đi, nhưng cũng không nghĩ là bị cấm vì lần này là ông đi cùng đoàn gồm 13 linh mục và hai giáo dân sang đó vì lý do tôn giáo.

“Biên bản họ ghi là vì lý do an ninh quốc gia nhưng mà tôi là một linh mục, có phải đi với đối tượng nào đáng nghi ngờ đâu. Tôi chỉ đi với các linh mục và giáo dân. Hơn nữa, theo dõi tin tức thì họ cũng biết nay mai Đức Giáo Hoàng đến thăm Nhật. Có phải một mình tôi đi đâu, mà các linh mục và giáo dân đi rất nhiều, sang Thái Lan và Nhật để tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha. Cho nên, tôi nghĩ là không có lý do gì để họ cấm nhưng mà không ngờ là họ cũng cấm.”

Trong đoàn đi lần này, chỉ có linh mục Nguyễn Đình Thục bị cấm xuất cảnh.

Linh mục Nguyễn Đình Thục cũng nói ông sẽ đến Công an Nghệ An một lần nữa “để hỏi cho ra lẽ".

Bình luận về lý do “bảo vệ an ninh quốc gia" ghi trong biên bản “dừng xuất cảnh”, ông nói:

“Cái đó chỉ là lý do họ đưa ra để mà ngăn chặn, gây khó khăn cho tôi. Chẳng lẽ họ bảo là cấm không được đi nước ngoài, nếu không có lý do gì thì có thể họ sẽ vướng phải cái luật là quyền tự do đi lại và cấm tôi đến Nhật tham gia thánh lễ thì cách nào đó, họ vi phạm đến quyền tự do tôn giáo.”

Hình minh họa. Linh mục Gioan Batixita Nguyễn Đình Thục và biên bản dừng xuất cảnh.