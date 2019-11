Hội An Được Vinh Danh Là Thành Phố Số 1 Thế Giới

Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã chọn Hội An (Quảng Nam) là thành phố tuyệt vời nhất thế giới, xếp trên các địa điểm nổi tiếng khác như Chiang Mai (Thái Lan),Tokyo (Nhật Bản), Florence (Italy)…, Zing.vn đưa tin.

Trong bài viết vinh danh Hội An, phóng viên quốc tế Tanner Saunders của Travel and Leisure (T+L) đã khắc họa 3 yếu tố giúp Hội An trở thành thành phố số 1 thế giới, đó là: con người thân thiện, cảnh quan cổ kính và ẩm thực xuất sắc.

Zing.vn dẫn bài viết của Tanner Saunders, kể là anh đã lập tức bị ấn tượng bởi nét quyến rũ đặc biệt của Hội An. Tanner mô tả nơi đây mang vẻ cổ kính cùng kiến trúc riêng biệt, đem đến nguồn cảm hứng mãnh liệt cho các du khách và điều khiến Hội An thực sự thu hút anh là những người dân hiền hòa, thân thiện.

Khi nói về Hội An, Tanner cũng đặc biệt nhấn mạnh đến ẩm thực nổi tiếng của phố cổ. Tác giả tỏ ra rất thích thú với đặc sản bánh xèo, thứ mà anh ví như "crepe bản Việt". Tanner còn khuyên mọi người nên thử bánh bông hồng trắng, một đặc sản tuyệt vời khác của phố Hội.

Tanner gợi ý du khách rằng bên cạnh việc thưởng thức đồ ăn, họ nên tham dự khóa học nấu ăn để tìm hiểu về nghệ thuật ẩm thực phố Hội. Theo anh, trước khi bắt đầu lớp học, mọi người sẽ được đầu bếp dẫn đi chợ, mua sắm và tìm hiểu thực phẩm địa phương, đồng thời có thể tìm cho mình bộ vest hay áo dài ưng ý tại những cửa hàng may, dệt nổi tiếng tại đây.

Zing.vn dẫn tiếp bài viết của Tanner Saunders, kể là khi tham gia tour xem chợ cá sáng sớm. anh cùng các du khách được xuống thuyền ra khơi đón bình minh, xem những con tàu trở về sau đêm đánh bắt cá. Và khi viết về thời gian thư giãn ở bãi biển, cây viết của T+L nhắn nhủ người đọc: "Một ly cocktail sẽ rất phù hợp để đón hoàng hôn".

Theo tạp chí Travel and Leisure, 10 thành phố tuyệt vời nhất năm 2019 là:

1. Hội An (Việt Nam)

2. San Miguel de Allende (Mexico)

3. Chiang Mai (Thái Lan)

4. Mexico (Mexico)

5. Oaxaca (Mexico)

6. Ubud (Indonesia)

7. Tokyo (Nhật Bản)

8. Kyoto (Nhật Bản)

9. Florence (Italy)

10. Udaipur (Ấn Độ).