Công ty sữa lớn nhất nước Mỹ Dean Foods Co. đã lập hồ sơ khai phá sản sau khi gặp khó khăn qua nhiều năm với mức tiêu thụ sữa giảm và cạnh tranh gia tăng tại Hoa Kỳ. Công ty có trụ sở tại thành phố Dallas nói rằng họ có tài chánh đảm bảo để tiếp tục hoạt động và trả lương cho nhân viên trong khi họ thảo luận về khả năng bán cho Dairy Farmers of America Inc. là công ty sữa lớn nhất Hoa Kỳ.