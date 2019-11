Hành Hương Chùa Todai-ji, Nhật Bản

(Xem: 259)

Bộ Công An CSVN xác nhận 39 nạn nhân chết tại Anh đều là người Việt và là cư dân tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 7 tháng 11.