Tự Lập Hay Phản

Hay tin con Tina T mở tiệm ở trung tâm thương maị (shopping) đối điện làm cho chị Julie N tức giận:

“Đồ phản phúc, đồ ăn cháo đá bát… “

Còn nhiều thứ đồ nữa được tung hết ra, đám thợ im lặng không ai nói thì chị ta laị noí với chồng:

“ Mấy tuần trước em thấy khả nghi lắm rồi, nó ( Tina T) cứ thậm thụt nhỏ to với khách. Em không bắt qủa tang nhưng biết chắc là nó đưa cạc ( business card ) dụ khách…Lâu nay mình tin tưởng nó, vậy là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà!”

Anh Henry N , chồng chị trông mặt cũng hầm hầm lắm. Anh ta chửi thề”

“ F…ck you, bitch!”

Qủa thật từ khi con Tina T mở tiệm ra thì tiệm “ Sang Trọng Nails” ế hẳn đi, lượt khách giảm thấy rõ. Nhiều con khách quen lâu nay cũng qua bên đó hết. Khách Mỹ là thế, họ rất thích những cái mới, họ luôn tìm và thử những cơ hội mới. Mà phải công nhận, con Tina T mở tiệm và đầu tư rất công phu, tiệm to lớn và đẹp. Chị chủ cho người dò la về báo laị như vậy. Ngoài ra nó còn chiêu dụ khách bằng cách cho uống miễn phí các loại cocktails, làm mười lần sẽ miễn phí một lần…Tiệm nó laị cập nhật ( up date) những kiểu mới nhất và các kỹ thuật tân tiến nhất, tiệm của nó ngoài những món bột, gel thông thường còn làm pink and white, dipping…rất đẹp, mặc dù giá cao nhưng khách vào ra nườm nợp!

Chị chủ tiệm còn phẫn nộ hơn là con Tina T đi còn rủ thêm mấy thợ giỏi theo nó. Chị chửi:

“ Mẹ nó! Nó đi đã đành nó còn dụ hai đứa thợ giỏi của tiệm theo nữa chứ! hồi nó mới vào làm có biết gì đâu, giúp nó mà giờ nó phản!”

Tối cuối tuần, mọi người kéo về nhà Henry N nhậu. Chuyện chính trị, football, super bowl… rất vui nhưng Henry N vẫn hậm hực nhắc chuyện Tina T. Mấy bạn cũng là chủ tiệm thì té nước theo mưa chửi Tina T, cũng có ý cạnh khoé bóng gió nhắc nhở những người thợ khác:

“Ăn ở phải có đức, gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy! người Mỹ cũnng có câu:” what goes around come around”

Riêng có một người bạn của Henry N thì cười cười kể câu chuyện:

“ Thời Chiến Quốc, có một người thế lực yếu phải nương nhờ đaị vương. Sau một thời gian anh ta đủ mạnh về quân số và ngân khố nên từ gĩa ra đi. Anh ta bắt đầu phát triển vượt trội, thậm chí mạnh hơn cả đaị vương. Đaị vương giận dữ hội quân và kết tội anh ta phản bội. Anh ta bèn gởi sứ giả và lễ vật đến đaị vương. Sứ gỉa tâu:

“ Bẩm đaị vương, khi đaị vương yếu chân nên phải nhờ cây gậy mà đi. Khi đaị vương khoẻ có thể chạy nhảy vậy đaị vương vứt bỏ gậy hay vẫn chống gậy mà chạy?”

Đaị vương trả lời:

“ Dĩ nhiên là ta phải vứt cây gậy đi!”

Sứ gỉa cười:

“ Vậy thì chủ tôi cũng thế, khi yếu nương nhờ đaị vương, khi khoẻ thì tự lập. Chủ tôi vẫn nhớ ơn đại vương kia mà!”

Đaị vương không nói gì được thêm!

Bữa nhậu tự nhiên trầm lắng hẳn xuống! Henry N và mọi người im lặng nhưng dường như ai cũng có toan tính trong đầu.

Steven N

Ất Lăng thành, 2019