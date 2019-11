Hơn 100 Thực Phẩm Chay Được Thu Hồi

Công ty Mann Packaging tự nguyện thu hồi hơn 100 thực phẩm chay được bán tại Hoa Kỳ và Canada vì có khả năng bị nhiễm vi khuẩn lesteria. Lệnh thu hồi là đáp ứng với thông báo bởi Cơ Quan FDA và Cơ Quan Điều Tra Thực Phẩm của Canada vì có thể bị nhiễm vi khuẩn listeria. Các gói thực phẩm có nhãn "Best If Enjoyed By" từ ngày 11 tháng 10 năm 2019 tới ngày 16 tháng 11 năm 2019. Thực phẩm này được bán với nhiều thương hiệu, gồm Mann's, HEB, Del Monte, Hungryroot, Marketside, O Organics, Signature Farms, Sysco và Trader Joe's.