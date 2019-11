“Con xin lỗi mẹ nhiều. Mẹ ơi! Chuyến đi hải ngoại của con bất thành. Con chết vì con không thở được. Con xin lỗi mẹ…” Đó là tiếng kêu đau thương, khẩn thiết của cô Phạm Thị Trà My, người con gái Hà Tĩnh, hai mươi sáu tuổi gọi mẹ từ trong một container đông lạnh tại biên giới của Vương Quốc Anh ở tận bên trời Âu. Cả thế giới đều quay đầu lại với lời kêu cứu vô vọng này kể từ khi nhà chức trách Anh phát hiện 39 thi thể trong container đông lạnh của một xe tải ở Essex, một thị trấn phía Đông London hôm 23-10-2019.

Bố Mẹ cô Trà My, giờ này ở một nơi nào đó tại thị trấn Nghèn, huyện Cam Lộ, tỉnh Hà Tĩnh chỉ biết ngồi bên thềm cửa hai tay bưng mặt khóc rưng rưng trong tuyêt vọng.

Bố Mẹ của cô Trà My, ông bà Pham Văn Thìn cho báo chí hay rằng ông bà phải xoay xở để có một khoản tiền 40,000 USD (bốn chục ngàn $) để cho cô con gái Phạm Thị Trà My đi du lịch đến Vương quốc Anh, một nơi mà ông bà hy vọng con gái có cuộc sống đổi đời tốt đẹp hơn!... https://viettimes.vn/bo-me-co-pham-thi-tra-my-nhung-ke-moi-gioi-noi-day-la-lo-trinh-an-toan-370824.html

Ông bà không ngờ cuộc hành trình lại kết thúc bằng một thảm kich như vậy! Con gái của ông bà, Pham Thị Trà My được cho là 1 trong 39 người Viêt Nam đã chết trong một container đông lạnh của một xe tải ở tai khu công nghiêp Gray thuộc Hạt Essex cách London 30 km về hướng Đông.

Thông tin từ BBC London cho hay, phóng viên của hãng Reuters đã có mặt tai Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nơi có một số gia đình của nạn nhân đã yêu cầu bộ Ngoại giao VN thông qua phía Anh tìm người nhà của họ mất tích tại Anh, vì họ tin rằng người nhà của họ đã ra đi theo một hệ thống ngầm giữa chính quyền Anh và chinh quyền của các vùng quê Hà Tĩnh-Nghệ An. Nói rõ ra là Chi Bộ Đảng Cộng sản VN tại địa phương. https://bbc.com/vietnamese/vietnam-50232751

Theo James Pearson, trưởng phòng Reuters tại Hà Nội, mô tả như sau, sau khi ông tới các vùng địa phương Hà Tĩnh-Nghệ An ông nhân thấy “có rất nhiều bản quản cáo nơi công cộng cũng như tai trụ sở của Chinh quyền, của Ủy Ban Nhân Dân về việc làm của công ty xuất khẩu lao động hoăc đi du học nước ngoài. Ủy Ban Nhân Dân (tổ chức của ĐCSVN) của hai tỉnh này đã có báo cáo và thúc đẩy xuất khẩu lao động trong tháng 9-2019. Bản báo cáo chỉ rõ ràng: “Xuất khẩu lao động là ưu tiên của chương trình phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy kiến tạo việc làm, giảm nghèo, phát triển nghề nghiệp và tạo thu nhập cao cho người dân theo đúng tinh thần của Nghi quyết số: 274/2009/NQ-HDND”.

Xuất khẩu Lao động từ Viêt Nam theo chủ trương của ĐCSVN tiềm ẩn nhiều dạng lao đông và không ngoại trừ nô lệ tình dục. ĐCSVN không ngần ngại đẩy phụ nữ VN vào con đường nô lệ tinh dục, bán dâm làm đĩ ở xứ người góp phần tăng cao kiều hối. Vẫn biết đó là điều ô nhục nhưng chị em vẵn muốm ra di để đổi đời, Thế mới biết thà làm nô lệ lao động ở xứ người đối với một số đồng bào Viêt Nam vẫn còn hơn là sống ở trong nước dưới chế độ cộng sản Viêt Nam.

Nếu có ai ngĩ rằng chính vì nghèo đói đã khiến người dân phải ra nước ngoài để kiếm sống, để đỏi đời, điều đó không hẵn là chính xác. Vì muốn đươc đi khỏi VN theo đường ngầm giữa hai chính phủ Anh và Nhà nước Cộng sản VN, phải trả mỗi đầu người ít nhất là 40,000 USD như cha mẹ cô Phạm Thị Trà My khai báo với báo chí trong nước và hải ngoại. Hơn thế nữa đây cũng là một chinh sách của Đảng Công Sản VIệt Nam với Nghi quyết số: 274/2009/NQ-HDND

Ngay cả tai Hà Nội và TPHCM về đêm có nhiều khu đèn đỏ, nghề mãi dâm được Nhà nước Cộng sản đề xuất và công nhận như một lực lượng lao động hợp pháp để tăng cao thu nhập nội đia-GDP-hàng năm. ĐCSVN đã cho các cô gái điếm tai Hà Nội, tai TP HỒ CHÍ MINH một tên gọi “Những Lao Động sex- Sex Workers” nghe rất đặc thù thời đại Xã Hội Chủ Nghĩa Công Sản.

Nếu có kẻ nào đó ngay cả những đảng viên tiến bộ của ĐCSVN dám lên tiếng đòi cái cách Đảng và xã hội công binh hơn, văn minh hơn, kẻ đó lâp tức bị chế độ Cộng sản VN loại trừ một các tàn bạo. Điển hình nhất và gần đây nhất hôm 17-10-2019 ĐCSVN đã giết chết Thứ trưởng GD-DT Lê Hải An một cách khốc liêt và ném xác ông từ tầng 8 của tòa nhà Bộ GD-ĐT lúc 7 giờ sáng ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, bởi vì ông ta dám đề xuất những cải tổ ngành giáo dục đào tạo, và chinh đốn, trùng phạt đến nơi, những kẻ đã sai lầm gian dối trong kỳ thi THPT năm 2018 tại các tỉnh miền Bắc: Hà Giang-Sơn La-Hòa Bình,,,

Sư thật những tệ trạng này của xã hội VN được gây ra và dựng lên từ quyết tâm của ĐCSVN, đã bị các nhà trí thức, nhà thơ, nhà văn lên tiếng tố cáo từ những năm đầu thập niên sau năm 2000, thời điểm mà Đảng Cộng Sản Viêt Nam tổ chức cho ngững người con gái đi lấy chồng xa (Đài Loan, Nam Hàn…) Năm 2010 nhà thơ Hoài Tường Phong đã phản kháng phong trào này một cách sâu sắc qua nội dung của bài thơ TRĂNG NGHẸN. Sau đó tác giả gửi bài thơ TRĂNG NGHẸN đến dự Cuộc Thi Thơ Đồng Bằng Sông Cửu Long tổ chức tai Cần Thơ

Sau đây tôi xin mạn phép tác giả Hoài Tường Phong tôi xin đăng lại toàn văn bài thơ TRĂNG NGHẸN để các độc giả cùng thưởng ngoạn và chia sẻ nội dung của bài thơ như một bản tuyên ngôn của nhà thơ Hoài Tường Phong chống lại sư tụt hậu đạọ đức của xã hội-xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam

TRĂNG NGHẸN

Tác giả: Hoài Tường Phong-2010

Mẹ sanh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa

Lúc chào đời đã lỗi hẹn cùng vầng trăng viên mãn

Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống

Rước được bà mụ vườn Ngoại cực trần thân

Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang

Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp

Không biết lời đải buôi để mua lòng người khác

Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai

Ngơ ngác buổi ra thành trước cuộc sống đua chen

Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ

Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó

Tôi tranh thủ những tháng hè thích về lại thăm quê

Bạn bè theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi

Tưởng tôi hóa kiếp ngài nhởn nhơ hóa bướm

Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn bè xưa, thèm quá

Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn

Mỗi lần về quê bạn bè cũ lại vắng hơn

Gái mười bảy đi lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ

Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua rượu chịu

Đôi mắt ướt một thời, bẻn lẽn ngó bàn chân

Xóm bên sông, nhiều cô gái rời quê

Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu

Vài căn nhà mới xây, đổi đời, nhờ đồng tiền báo hiếu

Khởi sắc một vùng quê, nghe sao có chút bùi ngùi

Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi

Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất

Đầu tư văn hóa thắp, và khó nghèo cũng nhất

Và cũng dẫn đầu, những cô con gái đi lấy chồng xa

Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn

Vầng trăng vừa lên đã bị mây mù vần vũ

Tôi chơt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ

Vầng trăng nghẹn hoài chưa tỏa sáng một vùng quê…

Bài Trăng Nghẹn đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ tại Đồng Bằng Sông Cửu Long tổ chức tại Cần Thơ.

Chiều ngày 3-3-2010, Ban Thường Vụ hội Liên Hiệp các Hội Văn Học TPCT quyết định loại bỏ giải nhất của bài Trăng Nghẹn vì tính nhạy cảm của nó

Tính nhạy cảm của bài thơ là gì? Nếu không phải là nội dung của TRĂNG NGHẸN, dám chống lai tinh thần Nghị Quyết của ĐCSVN số 274/2009/NQ.HDND. Trong thời khoảng của 2000 năm biên niên sử của nước ta, chưa bao giờ có một triều đại nào như triều đại Cộng sản Viêt Nam hôm nay chủ trương “xuất khẩu lao động” đưa người dân ra nước ngoài làm nô lệ lao động, ngay cả nô lệ tình dục….

Kỳ họp 8, Quốc Hội khóa 14 đã khai mạc từ sáng 21-10-2019 và sẽ làm viêc trong suốt trong 28 ngày, như vây đến nay là ngày thứ 14 mà cả nước, cả thế giới chưa được nghe Quốc Hội Viêt Nam đá động đến 1 lời về thân phận của 39 người Viêt đã chết trên đường trốn chui vào nước Anh để lao động đổi đời, nhất là lời trăn trối kêu gọi vô vọng của cô Pham thị Trà My, người con gái của Hà Tĩnh mới hai mươi sáu tuổi đời!

Chủ tich Quốc Hội Viêt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và tất cả 483 đại biểu Quốc Hội, trong đó gồm có Nguyễn Phú Trọng, các thành viên của Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương, Ban Bí Thư, và Bộ Chính Trị của ĐCSVN đã xoay lưng lại, họ là những kẻ vô cảm mất cả bản tính người mặc dầu tất cả họ đều biết rằng số phận bi đát của 39 công dân Viêt Nam xấu số là kết quả tất yếu của Nghị Quyết “Xuất Cảng Lao Động” mang sồ 274/2009-NQ-HDND của ĐCSVN…/.

ĐÀO NHƯ

Chicago-

Nov-4-2019