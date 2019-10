Lễ Halloween Và Chuyện Ma Quỷ Ở Mỹ

Bạn có tin là trên đời này có ma quỷ? Hay một cách rùng rợn hơn, bạn có bao giờ gặp ma chưa? Bạn có biết có bao nhiêu người Mỹ tin rằng có ma không?

Ngày Lễ Halloween là dịp để chúng ta đánh bạo lạm bàn tới chuyện ma quỷ một chút, cho dù tối ngủ có nằm chiêm bao thấy ma thì cũng không bị cô đơn một mình!

Trước hết hãy tìm hiểu một chút về gốc gác của Lễ Halloween rồi sau đó mới nói tới chuyện ma quỷ.

Theo Bách Khoa Tự Điển Mở (en.wikipedia.com), Halloween hay Hallowe’en (viết tắt của chữ Hallows’ Even hay Hallows’ Evening), cũng được biết là Allhalloween., All Hallow’s Eve, hay All Saints’s Eve, là lễ được tổ chức tại nhiều quốc gia vào ngày 31 tháng 10, đêm trước Ngày Lễ All Hallows hay All Saints [Lễ Tất Cả Các Thánh] của Thiên Chúa Giáo tại Tây Phương. Lễ bắt đầu 3 ngày của Allhallowtide, là thời gian để nhớ đến những người phụng vụ đã nằm xuống, gồm các vị thánh (hallows), các vị tử vì đạo, và tất cả những tín đồ thuần thành đã qua đời.

Nhiều người tin rằng các truyền thống lễ Halloween bắt nguồn từ các ngày lễ ăn mừng mùa màng của người Celtic cổ đại, đặc biệt là Lễ Samhain trong tiếng Gaelic của người Celtic; những ngày lễ như thế có thể đã có gốc rễ của người không tôn giáo; và rằng chính Lễ Samhain đã được Thiên Chúa Giáo hóa như là Lễ Halloween bởi Giáo Hội thời kỳ đầu. Tuy nhiên, một số người tin rằng Halloween chỉ bắt đầu như là ngày lễ của tín đồ Thiên Chúa Giáo, khác với những ngày lễ cổ xưa như Samhain.

Các hoạt động của Lễ Halloween gồm việc xin kẹo, dự các tiệc mặc đồ Halloween, chạm khắc lồng đèn bằng trái bí đỏ, đốt lửa trại, trò chơi thả trái táo trong chậu nước, trò chơi bối toán, chơi trò trang sức, thăm những nơi ma ám lôi cuốn, kể những câu chuyện kinh dị, cũng như xem phim rùng rợn. Nhiều nơi trên thế giới, tổ chức lễ nghi Thiên Chúa Giáo Đêm Trước Lễ Các Thánh, gồm việc tham dự các sinh hoạt nhà thờ và đốt nến tại các ngôi mộ của người chết, vẫn còn phổ biến, dù một vài nơi đã tổ chức lễ theo hình thức thương mại và thông tục.

Niên đại của chữ Halloween hay Hallowe’en có từ năm 1745 và có nguồn gốc Thiên Chúa Giáo. Chữ “Hallowe’en” có nghĩa là “Đêm Các Thánh.” Chữ này đến từ chữ Tô Cách Lan All Hallows’ Eve có nghĩa là đêm trước Ngày Lễ Tất Cả Các Thánh. Dù chữ “All Hallows” được tìm thấy trong tiếng Anh Cổ còn chữ “All Hallows’ Eve” được tìm thấy vào năm 1556.

Cũng theo Bách Khoa Tự Điển Mở, vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 vẫn chưa thấy Lễ Halloween được tổ chức rộng raãi tại Bắc Mỹ. Cho đến khi làn sóng di dân rầm rộ của người Ái Nhĩ Lan và Tô Cách Lan vào thế kỷ 19 thì Halloween mới trở thành lễ lớn tại Bắc Mỹ. Vào giữa thế kỷ 19, Lễ Halloween mới đi vào dòng chính của xã hội và vào thập niên đầu của thế kỷ 20 lễ này được tổ chức bởi tất cả người dân thuộc mọi thành phần chủng tộc và tôn giáo sống từ bờ đông sang bờ tây của nước Mỹ. Diễn Hành Halloween hang năm tại New York đã bắt đầu vao năm 1974 bởi nhà diễn viên múa rối và chế tạo mặt nạ Ralph Lee tại Greenwich Village, là diễn hành Halloween lớn nhất thế giới và diễn hành ban đêm chính duy nhất tại Mỹ, thu hút hơn 60,000 người tham dự ăn mặc theo Halloween, 2 triệu ngươi xem, và khán giả truyền hình trên toàn cầu là trên 100 triệu người.

Còn chuyện ăn mặc kỳ dị giống ma trong Lễ Halloween thì sao? Theo Bách Khoa Tự Điển Mở, sở dĩ những người ăn mặc kỳ dị trong đêm Halloween và đèn bí ngô thì được mang theo bởi những người hướng dẫn trong Đêm Trước Lễ Tất Cả Các Thánh để là cho các ác quỷ sợ hãi. Có câu chuyện dân gian nổi tiếng trong Thiên Chúa Giáo tại Ái Nhĩ Lan gắn liền với đèn bí ngô, mà trong văn hóa dân gian nói là đại diện cho “linh hồn đã bị từ chối vào thiên đường và địa ngục.”

Vậy thì có bao nhiêu người Mỹ tin vào ma quỷ?

Nói ra có thể làm bạn giật mình đấy nhé. Rằng là có tới gần 1/5 người Mỹ tin rằng họ đã gặp ma thiệt.

Chuyện này bắt nguồn từ một thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew vào năm 2009 cho thấy rằng 18% người Mỹ lớn tuổi cho biết họ đã gặp hay “có mặt trong lúc có sự hiện diện” của một con ma. Gần như 1/3 tức 29% người trả lời thăm dò nói rằng “họ đã cảm thấy đụng chạm với một người đã chết.” Trong bản thăm dò bằng tiếng Anh của Pew dùng chữ ‘touch’ có nghĩa là đụng chạm, sờ mó, tiếp xúc có cảm giác được. Có lẽ dịch là ‘tiếp xúc’ thì bớt ‘ghê’ hơn chăng. Nên lưu ý ở đây không có ý nói đến cái xác của người đã chết, mà là hồn ma của người đó. Bạn có cám thấy sau ót mình lành lạnh không?

Chưa hết đâu, đó chỉ là thăm dò của Pew. Còn theo một thăm dò gần đây của HuffPost/YouGov với 1,000 người cho thấy rằng 45% người được thăm dò trả lời là họ tin có ma. Trong số đó, khoảng 1/3 nói rằng ma có thể làm hại con người đang sống so với 43% nói ma là vô hại.

Cái này mới ghê hơn nữa. Một thăm dò gần đây từ trang mạng Realtor.com cho thấy 30% người Mỹ nói họ dường như đang sống trong một căn nhà bị ma ám. Nhưng 42% nói rằng họ không thấy. Mấy nhà địa ốc bán nhà này nói thì có thể tin được lắm bởi vì chắc chắn họ đã từng gặp các căn nhà bị ma ám đến nỗi rao bán mãi mà không ai dám mua.

Giải thích rõ hơn về chuyện tin ma, nhà điều tra hàng đầu tại Paranormal Investigators ở thành phố Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin là Noah Leigh nói rằng, “Tin ma thường liên quan trực tiếp đến việc tin có đời sau, là niềm tin rất tôn giáo.” “Với nhiều người trẻ ngày càng xa rời các tôn giáo chính nhiều hơn và càng tin vào loại hệ thống niềm tin “New Age’ [Thời Đại Mới] nhiều hơn là không ngạc nhiên thấy có sự gia tăng trong niềm tin vào ma quỷ hay là bạn đã thấy hay có kinh nghiệm.”

Ngược lại, thăm dò của Pew nói rằng người càng tin tôn giáo thì càng ít nói là họ đã thấy ma, chỉ 11% nói rằng họ đã thấy. Đối với những người ít tham dự vào các sinh hoạt tôn giáo, thì 23% nói là họ đã thấy ma.

Tới đây thì một câu hỏi mà bạn có thể đặt ra là ma có thật không?

Để tìm hiểu về vấn đề này, trang mạng Metro đã có cuộc phỏng vấn với Dustin Pari là nhà điều tra siêu linh có biệt hiệu là kẻ săn ma cũng là người đã viết loạt bài nổi tiếng Ghost Hunters và Ghost Hunters International. Cùng với nhóm Người Đi Săn Ma, Pari đã điều tra nhiều vụ ma và các chủ đề siêu linh trên khắp thế giới.

Đối với Pari, trả lời câu hỏi “ma có thật không?” là tiếng ‘yes’, bởi vì ông ấy tin là mình đã gặp ma với chính cặp mắt của ông.

“Khi tôi 9 tuổi lần đầu tiên tôi đã có kinh nghiệm về ma. Tôi thấy một cái bóng hình bên sau phòng ngủ của tôi và cái bóng này lúc đó đang đứng im chính nó,” Pari kể như thế.

Một trong những kinh nghiệm về ma đáng sợ nhất mà Pari đã từng có là tại Bệnh Viện Clark Air Base Hospital ở Phi Luật Tân. Bệnh viện này là nơi nhiều nạn nhân và binh sĩ qua đời trong thời Chiến Tranh Việt Nam và Thế Giới Thứ Hai. “Chúng tôi có thể nghe tiếng của những binh sĩ Mỹ đang nói chuyện và la ó,” Pari kể tiếp.

Sau khi đọc câu chuyện của Pari kể trên bạn có cảm giác thế nào? Bạn có dám đọc tiếp hay là ngưng ở đây. Tùy bạn.

Ông Pari kể tiếp về kinh nghiệm mà ông đã có tại một ngọn hải đăng bị ma ám một cách cố ý tại St. Augustine thuộc tiểu bang Florida.

“Tại ngọn hải đăng, mọi người trong nhóm Người Đi Săn Ma chứng kiến thấy một phụ nữ đi bộ vòng vòng, và chúng tôi đã chụp hình được bà ma này,” theo Pari kể. “Bà ma này có màu da xám xám, có tóc xám và chúng tôi có thể nghe cả giọng nói oang oang và rất rõ của bà.”

Pari cho rằng tin ma và các hoạt động siêu linh là riêng tư.

“Nhiều người không tin ma cho đến khi chính họ có thể nhìn thấy nó,” Pari nói thế. “Chúng tôi có bằng chứng về ma được chụp vào máy chụp hình và ghi âm tiếng nói siêu linh.”

Chúc bạn mùa Lễ Halloween nhiều bình an và nếu còn tò mò về chuyện ma thì hãy Google ‘Dustin Pari’ mà đọc.