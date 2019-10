Tránh Hiểm Họa Mùa Halloween với Đèn Và Trang Trí; Trưng Bày Và Sắp Đặt Đồ Trang Trí Và Đèn Cầy Để Ngăn Chặn Tai Nạn Về Điện Và Cháy

An toàn mùa lễ Halloween.

Chi dùng ước tính cho đồ trang trí mùa Halloween năm nay, y phục và những thứ khác: 8.8 tỷ Mỹ Kim.

Trưng bày đồ trang trí an toàn và mặc y phục mùa lễ này: vô giá.

Với hàng triệu dân miền Nam California trong 172 triệu dân Hoa Kỳ dự tính sẽ tham gia các buổi lễ Halloween, Southern California Edison tham gia cùng các chuyên gia an toàn công cộng trên toàn quốc khuyến khích những quyết định khôn ngoan và an toàn để tránh tai nạn về điện và cháy nổ cho những người dự lễ.

Đứng hạng cao trong danh sách là các hiểm họa khi trưng bày như ném dây đèn hoặc dây điện vào cây hoặc hoa lá gần đường dây điện, hay thậm chí là đặt trên cột điện. Bất kỳ ai, đặc biệt là những nhân viên trưng bày đồ trang trí trên mái nhà, phải tránh xa đường dây điện trên cao ít nhất là 10 feet.

Và, để tránh các nguồn phát lửa cho California, hiện đang chìm sâu vào mùa cháy rừng, không đặt những đồ trang trí dễ cháy như thân cây bắp và mạng nhện quá gần với các nguồn nhiệt như đèn nóng sáng và máy sưởi xách tay vì theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia, 44% trong số 780 vụ cháy ở nhà liên quan tới Halloween trung bình mỗi năm là từ những đồ trang trí để quá gần nguồn nhiệt.

Đèn cầy đốt lửa là nguồn nhiệt đặc biệt gây rắc rối, và hiệp hội cứu hỏa dẫn thí dụ 37% những vụ hỏa hoạn này là từ đèn cầy.

Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch đảm trách An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của SCE nói: “Không có lý do gì để lãnh những hiểm họa không cần thiết khi trưng bày cho lễ Halloween. Jack-o’-lanterns, là một thứ chỉ nên được thắp sáng bằng đèn cầy không có lửa không gây hỏa hoạn. Thực ra, những cây đèn cầy không có lửa này là lý tưởng cho tất cả đồ trang trí. Những cây đèn cầy này cũng hiệu quả tương tự như đèn cầy có lửa, cho đến cả hương thơm, và không phải là nguy cơ gây cháy.”

Tuy nhiên, đèn cầy chỉ là một trong nhiều nguy cơ tiềm năng do trưng bày đồ trang trí và y phục gây ra. SCE có thêm những việc nên và không nên làm để mừng lễ Halloween an toàn:

NHỮNG VIỆC NÊN LÀM TRONG LỄ HALLOWEEN:

Cẩn thận kiểm tra đèn và dây điện, vứt bỏ các bóng đèn hoặc dây điện đã hư hỏng.

Cân nhắc sử dụng đèn huỳnh quang LED, ít nóng và hiệu quả hơn nhiều.

Sử dụng dây mủ kẹp khi treo đèn thay vì dùng ghim, đinh bấm và đinh.

Giữ những đồ trang trí dễ cháy như thân cây bắp và hình ma cách các nguồn nhiệt, như máy sưởi xách tay, ít nhất là ba feet.

Chỉ mua và may y phục chống cháy cho con của quý vị.

NHỮNG VIỆC KHÔNG NÊN LÀM TRONG LỄ HALLOWEEN:

Tránh để quá tải các dây điện nối dài. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng dây nối dài và nối các đường dây đèn.

Không bao giờ dùng hai đường dây nối dài để tăng độ dài và không bao giờ để các đường dây nối dài này bị kẹt.

Coi chừng những đồ trang trí bằng điện không an toàn bằng cách chỉ sử dụng những đồ mang nhãn hiệu của các tổ chức an toàn độc lập như Underwriters Laboratories (UL), Intertek hoặc CSA.

Không bao giờ sử dụng các sản phẩm điện ghi “for indoor use” (để sử dụng trong nhà) ở ngoài trời.

Không bao giờ bật điện cho các đồ trang trí khi đi vắng nhà hoặc khi đi ngủ.

Và, nếu bong bóng tráng kim là một phần của buổi lễ, không bao giờ thả bóng ra ngoài bởi vì có những hiểm họa về an toàn, cháy nổ và mất điện khi bong bóng mắc vào dây điện hoặc thiết bị điện.

Ông Martinez nói thêm: “Luôn nghĩ tới an toàn khi chọn đồ trang trí và y phục. Lập kế hoạch và lựa chọn thông minh để cùng thưởng thức một mùa lễ Halloween thật vui và an toàn.”