Điểm Nóng Hồng Kông (5) -- Phản kháng Hồng Kông bước vào tuần lễ thứ 21: Đạt thắng lợi vô cùng quan trọng với sự ủng hộ của Mỹ

Thực vậy trong thời gian qua dư luận thế giới đã thấy rõ ràng cả 2 chính đảng Cộng Hoà và Dân Chủ của Mỹ đều có chung quan điểm ủng hộ Phong trào Dân chủ Hồng Kông (Phong trào DCHK). Điều này rất hiếm có xảy ra trong chính trường Mỹ và nhứt là trong giai đoạn tranh chấp kịch liệt hiện nay tại Quốc Hội Mỹ giữa 2 đảng cầm quyền & đối lập. Sự kiện hy hữu này cho thấy một thắng lợi vô cùng quan trọng của Phong trào DCHK khi thuyết phục được chánh phủ và quốc hội Mỹ chính thức tích cực ủng hộ công cuộc tranh đấu tại Hồng Kông.

I/ Mỹ đã chính thức ủng hộ công cuộc tranh đấu tại Hồng Kông

1/ Về phía chánh phủ Mỹ qua lời tuyên bố của PTT Pence









Hôm qua vào ngày 24.10/2019 tại Trung tâm Woodrow Wilson, PTT Pence đã lên tiếng "Mỹ ủng hộ người biểu tình Hong Kong" và tố cáo cách hành xử "ngày càng hung hăng" của Trung Cộng, gây mất ổn định nhiều hơn cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong năm qua.

Đây quả là cú đánh trời giáng xuống vào chánh quyền Trung Cộng, bởi lẽ theo quy luật ngoại giao thông thường thì cho tới nay chưa có ai dám cả gan tuyên bố như vậy. Lý do đơn giản là rất sợ mích lòng Trung Cộng rồi bị trả đủa mất làm ăn thương mại bạc tỷ đô la. Chỉ có chánh phủ Mỹ dám gồng mình “đánh & trị” Trung Cộng một cách ngang tàng công khai như vậy.

Đúng vậy, nếu xét qua hành xử của các cường quốc Tây Phương trong khối G7 đối với cuộc tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông thì thấy ngay sự "khiếp nhược" trước thế lực độc tài Trung Cộng. Chánh phủ Pháp với theo truyền thống lâu đời của Pháp là chỉ dám chống Mỹ - điển hình chống & phá Mỹ dữ dội trong cuộc chiến Bắc Việt xâm lăng VNCH - còn thì rất "chết nhát" chưa bao giờ dám chỉ trích chế độ Trung Cộng độc tài độc đảng coi sinh mạng dân chúng như cỏ rác. Tương tự các chánh phủ Đức, Anh, Ý, Nhật và Canada trong G7 chưa hề lên tiếng kết án vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Trung Cộng.





2/ Về phía Quốc hội Mỹ qua Dự luật Dân chủ & Nhân quyền Hồng Kông





Trước đó khoảng trên một tuần lễ vào ngày 15.09/2019, Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Dân chủ & Nhân quyền Hồng Kông với tỷ số biểu quyết vô cùng đặc biệt 100 % đồng thuận. Điều này cho thấy dự luật này chắc chắn sẽ được thông qua rẩt dễ dàng tại Thượng Viện Mỹ. Chính vì thế trước triển vọng sẽ bị "thua cuộc", nên phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng Cảnh Sảng (Geng Shuang) tuyên bố: "Chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ đối với sự khăng khăng của Hạ viện Hoa Kỳ trong việc thông qua cái gọi là"Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông"













Một điểm đáng chú ý là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dám tuyên bố thẳng thừng là "Nếu chỉ vì lợi ích thương mại mà Hoa Kỳ không lên tiếng vì quyền con người ở Trung Quốc thì chúng ta sẽ mất đi tính chính đáng về mặt đạo đức để lên tiếng về quyền con người ở bất cứ đâu trên thế giới".

Nên nhớ rằng trước đây Đảng Dân Chủ Mỹ dưới thời TT Clinton và TT Obama luôn luôn tránh né không muốn "gây chuyện" với Trung Cộng vì sợ mất lòng giới tài phiệt Mỹ luôn luôn chủ trương toàn cầu hoá để làm ăn với Bắc Kinh. Trước khí thế dư luận & cử tri Mỹ xoay chiều ác cảm với một Trung Cộng đầy ma giáo nên Đảng Dân Chủ cũng phải thay đổi quan điểm để chống Bắc Kinh cho hợp thời thế.





II/ Phong trào DCHK gặt hái thành công với chiến lược mới





1/ Vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do





Sau khi thất bại trong cuộc phản kháng 2014, Phong trào DCHK đã phân tích "tự kiểm thảo" rút ra được nhiều bài học đáng giá để điều chỉnh cho thành công hơn trong tương lai. Khách quan mà nói cuộc phản kháng kéo dài đến nay được 21 tuần lễ mà vẫn còn hừng hực khí thế đấu tranh quyết liệt. Đó quả là thành công rất lớn của Phong trào DCHK.

Trong gần 5 tháng trôi qua đã kết tạo cho họ thành lực lượng có nền tảng vững chắc trong quần chúng và nhờ đó được ủng hộ nhiệt tình để còn sinh tồn đến ngày nay. Một trong những chiến lược then chốt đó chính là "vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do". Họ đã sáng suốt nhận định chỉ duy nhứt có Mỹ đủ sức và không sợ đương đầu với Trung Cộng nên họ đã dành mọi nỗ lực để thuyết phục chánh phủ và quốc hội Mỹ yểm trợ cho Phong trào DCHK được bảo đảm tranh đấu mà không bị đàn áp tàn bạo như người dân Trung Cộng đã luôn hứng chịu mà điển hình cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989.





2/ Bài học về vận động quốc tế





Bên mình thì nhỏ & yếu làm cách nào thắng được bên địch thủ to lớn & mạnh?. Chỉ có cách đi tìm và thuyết phục đồng minh bên ngoài yểm trợ để thêm sức lực mới có thể thành công được. Hai bằng chứng sau đây cho thấy tầm quan trọng của chiến lược độc đáo này.





a) Dân tộc Do Thái vận động quốc tế để yểm trợ phục quốc năm 1948





Sau 2000 năm bị lưu lạc vì mất nước, dân tộc Do Thái đã thành công rực rỡ phục hồi được quốc gia Do Thái vào ngày 14.05/1948. Tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy họ rút được những thất bại đau thương trong quá khứ và cuối cùng tìm ra một chiến lược hữu hiệu để đạt được thành công phục quốc vô cùng gay go. Đó là vận động các cường quốc giúp họ đạt được giấc mơ phục quốc này.

Các chánh quyền Anh, Pháp và nhứt là Mỹ cùng Nga đã trợ giúp đắc lực & then chốt để có một quốc gia Do Thái. Điển hình ngay sau khi tuyên bố lập quốc thì chính 2 siêu cường Nga và Mỹ đều lên tiếng công nhận ngay quốc gia này, bỏ mặc sự phản đối kịch liệt của các quốc gia Ả Rập láng giềng. Trong cuộc chiến lập quốc ngay sau đó, Do Thái được 2 siêu cường giúp đỡ võ khí rất hữu hiệu nên đánh bại được quân đội các quốc gia Ả Rập.





b) Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy với Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do





Phong trào DCHK phát động chiến dịch “Vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do” làm VN chúng ta còn nhớ trước đây đúng 33 năm Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng đã có sáng kiến độc đáo là thành lập đã thành lập được Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ VN Tự Do (CIVL) tại Vương Quốc Bỉ vào năm 1986 quy tụ trên 200 nhân vật quốc tế mà đa số là dân biểu nghị sĩ.

Xem: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ng%E1%BB%8Dc_Huy

Cũng nhờ thế lực quốc tế này mà Giáo sư Huy đã làm được nhiều chuyện thành công bất ngờ. Trong đó đáng kể nhứt là nhờ đó danh tiếng của Gs Huy được biết đến nhiều và vì vậy được mời đi thuyết trình ở nhiều hội nghị quốc tế. Rất có thể nhờ vậy Giáo sư Huy đã tiếp xúc dễ dàng hơn với chánh phủ TT Reagan & Bush để đưa ra mưu kế “đánh” Liên Sô tan rã:

Xem:

https://vietbao.com/a296746/tuong-niem-giao-su-nguyen-ngoc-huy-mot-cuoc-doi-hiem-co-

Cho nên nghe tin Giáo sư Huy qua đời, chánh phủ Mỹ qua TT Bush đã gửi thơ chia buồn và vinh danh là một nhân vật tận tụy phụng sự cho dân tộc Việt & dân tộc Mỹ với tấm gương sáng ngời cho thế hệ mai sau. Đây là một vinh dự duy nhứt từ Tổng thống Mỹ đương nhiệm dành cho một nhân tài VN.

Biết đâu chiến lược vận động quốc tế của Gs Huy đã được ban tham mưu của Phong trào DCHK tìm tòi nghiên cứu tìm ra được nên đã tiến hành tương tự và đã gặt hái thắng lợi quốc tế rất quan trọng.





III/ Những tín hiệu hy vọng cho Phong trào DCHK ?





1/ Hội đồng Lập pháp HK bỏ Dự luật Dẫn độ vào ngày 23.10/2019

Thực sự lúc phản kháng khởi đầu vào tháng 6 năm nay ít ai đặt hy vọng vào sự thành công với mục tiêu bắt chính quyền tay sai của Trung Cộng phải thu hồi Dự luật Dẫn độ. Vào ngày hôm kia 23.10/2019, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông chính thức rút bỏ dự luật cho phép dẫn độ tội phạm về Trung Cộng xét xử.

Ông John Lee phụ trách an ninh Hồng Kông phát biểu trước Hội đồng Lập pháp: "Tôi chính thức tuyên bố rút bỏ dự luật này"

2/ Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam có thể bị Trung Cộng thay thế?

Theo nguồn tin của Financial Times thì Trung Cộng có kế hoạch thay thế lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) bằng một đặc khu trưởng lâm thời. Những nhân vật thay thế bà này có thể là ông Norman Chan (cựu giám đốc của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông) và ông Henry Tang (từng phụ trách tài chính cho đặc khu và chánh văn phòng chính quyền). Bà Carrie Lam đã trở thành mục tiêu chỉ trích của Phong trào DCHK trong 5 tháng qua ở Hồng Kông. Nên nhớ Financial Times được điều khiển của giới tài phiệt quốc tế và đưa ra tín hiệu rằng họ rất bất mãn vì thấy trung tâm tài chánh quốc tế Hồng Kông bị hỗn loạn kéo dài từ gần 5 tháng qua. Trách nhiệm này do bà Carrie Lam không đủ khả năng giải quyết vấn đề cho êm đẹp.

Đây cũng là nhận định của Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói hôm 04.10/2019 cho rằng bà Carrie Lam nên từ chức. Tình hình cho thấy bà này ít hy vọng nắm giữ chức vụ này lâu dài như đã quy định.

Tuy nhiên nếu bà Carrie Lam bị mất chức thì sẽ được coi như là Phong trào DCTC lại thắng lớn nữa và càng làm cho dân chúng Hồng Kông hừng chí tranh đấu mạnh hơn nữa. Thành ra chính vì vậy cho đến nay Trung Cộng vẫn còn chần chừ trong vấn đề này.

IV/ Kết Luận

Nói tóm lại, cuộc phản kháng tại Hồng Kông vẫn còn tiếp diễn mạnh mẽ, mặc dù chánh quyền Hồng Kông tay sai của Trung Cộng đã xử dụng nhiều mưu kế sâu độc để làm áp lực. Chẳng hạn như:

1) Ra luật cấm mang khẩu trang che mặt với án tù có thể lên tới 1 năm

2) "Khủng bố trắng" nhằm bịt miệng Phong trào DCHK

Cho đến nay có đến gần 10 nhân vật lãnh đạo của Phong trào DCHK bị hành hung gây nên thương tích. Điển hình nhứt là:

a) Sầm Tử Kiệt / Jimmy Sham (phát ngôn viên của Mặt Trận Dân Sự Nhân Quyền) bị một nhóm lạ mặt dùng búa tấn công vào đầu gây thương tích nặng nên phải nằm điều trị trong bệnh viện.

b) Hà Hồng / Stanley Ho (một ứng cử viên có lập trường chống Bắc Kinh) bị đánh gẫy tay.

Mặc dù bị đe dọa có thể bị mất mạng, Phong trào DCHK vẫn như dòng nước len lõi và lan tràn không ngừng khắp Hồng Kông. Họ luôn luôn có thể huy động đông đão hàng trăm ngàn người lao mình vào các cuộc biểu tình đòi hỏi tự do dân chủ.

Chẳng hạn ngày 14.10/2019 trước khi Hạ Viện Mỹ biểu quyết thông qua Dự luật Dân chủ & Nhân quyền Hồng Kông đã có cuộc biểu tình ôn hòa đông đão lên đến 120.000 người tham dự với sự ủng hộ của 3 Thượng nghị sĩ và Dân biểu Mỹ đich thân tới Hồng Kông.

Đó chính là biểu tượng của cuộc tranh đấu tự do dân chủ tại Hồng Kông với tấm lòng kiên trì đầy hy vọng hướng về thành công cho chính nghĩa và chính vì vậy đã được dư luận thế giới & VN chúng ta nhiệt tình ủng hộ.

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

25 Tháng 01, 2019