Hội đồng Huynh trưởng Nghĩa Sinh: Kỷ niệm 50 năm thành lập và hoạt động bác ái từ thiện của Phương đoàn Nghĩa Sinh tỉnh Phước Tuy * 1969-2019

THÁNH LỄ TẠ ƠN TRÊN



Sau khi chào đón anh chị em Nghĩa Sinh Phước Tuy, Phan Thiết và Sài Gòn đến công tác từ thiện tại Tỉnh Cà Mau ngày 12/10/2019, Linh mục Đaminh Lê Văn Hội - Quản xứ Trung Hòa (tỉnh Cà Mau), đã mời anh chị em Nghĩa Sinh Công Giáo tham dự thánh lễ tạ ơn do Cha chủ sự. Với sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đông đảo bà con giáo dân, Cha Quản xứ đã cảm ơn anh chị em Nghĩa Sinh đã từ các tỉnh thành xa xôi đến thăm một tỉnh lẻ nằm ở vùng tận cùng của đất nước là tỉnh Cà Mau để giúp đỡ những người nghèo khổ và neo đơn.





SINH NHẬT NSPT THỨ 50



Linh mục Quản xứ đã cắt bánh mừng sinh nhật thứ 50 của Nghĩa Sinh Phước Tuy và khai mạc tiệc mừng do Hội đồng Mục vụ Giáo xứ hỗ trợ nhân lực đảm trách ẩm thực và thiết đãi mọi người thức ăn đặc sản Cà Mau thơm ngon và đượm tình quê hương. Trong dịp nầy, Cha Đaminh đã nhiệt tình khen ngợi tinh thần kiên định phục vụ đồng hương của Phương Đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy trong hơn nửa thế kỷ qua – với tấm lòng thiện nghĩa và hy sinh. Các thành viên trong đoàn công tác tự trả tiền xe di chuyển và tự đài thọ thức ăn để tham dự đoàn công tác xã hội. Một trăm phần trăm tiền hỗ trợ của Ân nhân Nghĩa Sinh đều được chuyển tặng trực tiếp đến tận tay đồng bào và các cơ sở từ thiên bác ái.

NSPT trước năm 1975: Các thành viên Nghĩa Sinh di chuyển bằng xe đạp và mỗi thành viên Nghĩa Sinh tự mang theo gạo, rau, nước mắm… để dự trại huấn luyện, trại sinh hoạt, hay trại công tác xã hội bác ái. NSPT sau năm 1975: Các thành viên Nghĩa Sinh tự túc trả tiền xe đò hay xe thuê bao và mỗi người tự đóng góp khẩu phần ẩm thực để dự trại huấn luyện, trại sinh hoạt, hay các trại công tác xã hội bác ái.

NGHĨA SINH HOẠT ĐỘNG TẠI 9 TỈNH THÀNH VIỆT NAM

Trong thập niên 1960s, Nghĩa Sinh đã có mặt tại 9 tỉnh thành Việt Nam để tham gia các hoạt động thiện nghĩa qua chương trình Công tác Xã hội và Công tác Giáo dục:

1. Phương đoàn Nghĩa Sinh Sàigòn

2. Phương đoàn Nghĩa Sinh Gia Định

3. Phương đoàn Nghĩa Sinh Bình Dương

4. Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy

5. Phương đoàn Nghĩa Sinh Long An

6. Phương đoàn Nghĩa Sinh An Giang

7. Phương đoàn Nghĩa Sinh Kiên Giang

8. Phương đoàn Nghĩa Sinh Phan Thiết

9. Phương đoàn Nghĩa Sinh Nha Trang

NGUYÊN LÝ HUẤN LUYỆN NGHĨA SINH

Trước khi chính thức gia nhập Nghĩa Sinh, mọi thành viên đều được tham dự các khóa huấn luyện căn bản như Công tác Xã hội, Sinh hoạt Thanh niên, Dự trưởng Nghĩa Sinh, Tâm trưởng Nghĩa Sinh, hay Khóa Kỹ năng Tổ chức và Nghệ thuật Lãnh đạo. Các khóa huấn luyện Nghĩa Sinh được tổ chức dựa vào các nguyên lý sau đây:

1. Minh định sự đa diện của đời sống con người – như thể lý, tâm lý, tình cảm, tâm linh và những lãnh vực khác trong cuộc sống.

2. Nhận diện tài năng và tiềm năng ưu tú của mỗi cá nhân để giúp họ phát triển kỹ năng "sinh sống" và kỹ năng "vui sống."

3. Hướng tới những giá trị nhân bản – như Chân*Thiện*Mỹ để giúp con người phát triển bản năng hướng thượng và cao thượng.

4. Tĩnh huấn thường niên để khiêm nhu nhìn nhận những yếu đuối, thiếu sót, và giới hạn của mỗi người nhằm giúp chữa trị và nhất là biết phòng ngừa những gì còn bất toàn.

5. Mục đích cốt lõi của huấn luyện là đào tạo những Nghĩa Sinh “dễ thương” – với lòng nhân ái, khiêm nhu, hiếu học, linh hoạt và đức tính thanh liêm (minh bạch).





NGHĨA SINH PHƯỚC TUY (1969-2019)



Phương đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1969, đến nay đã được hơn 50 năm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, NSPT vẫn nhất tâm thực hiện những lời tuyên hứa lúc gia nhập Nghĩa Sinh cách nay gần nửa thế kỷ. Ba lời tuyến hứa Nghĩa Sinh là:

1. Cải thiện bản thân;

2. Giúp ích tha nhân;

3. Tự luyện lãnh đạo bản thân.

Thành lập năm 1963, Tổ chức Nghĩa Sinh chú tâm vào sứ vụ nhân đạo, nhân bản, nhân văn với hai ưu tiên là Công tác Xã hội và Công tác Giáo dục.

NGHĨA SINH CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Mục đích: Công tác Xã hội được các Phương đoàn Nghĩa Sinh thực hiện nhằm mục đích giúp đỡ những người nghèo khó, già yếu, neo đơn có cơ hội khôi phục các chức năng xã hội của mình và tạo điều kiện giúp họ tăng cường năng lực cá nhân của mình để thăng tiến, thành công và hãnh diện về bản thân mình trong xã hội.

2. Chức năng: Công tác Xã hội có 4 chức năng căn bản: (a) Chức năng Chữa tri; (b) Chức năng Phục hồi; (c) Chức năng Phát triển; và (d) Chức năng Phòng ngừa được coi như là chức năng quan trọng nhất.

3. Châm ngôn: Châm ngôn căn bản nhất của tiến trình Công tác Xã hội là “GIÚP NGƯỜI ĐỂ NGƯỜI TỰ GIÚP” – được diễn dịch từ Anh ngữ, “HELP PEOPLE HELP THEMSELVES.” Nghĩa là làm công tác xã hội để giúp một cá nhân thoát ly khỏi tình trạng lệ thuộc (dependence) để tiến tới tình trạng tự lập (independence) và cảm thấy tự tin để hợp tác làm việc chung với những người khác trong tương thuộc (interdependence).





NGHĨA SINH CÔNG TÁC GIÁO DỤC



Công công tác Giáo dục là một trong hai ưu tiên hoạt động của Nghĩa Sinh – trong đó chương trình phát triển lãnh đạo (leadership development) được đặc biệt lưu tâm tổ chức kể từ năm 1963 đến nay (2019). Sứ vụ nầy dựa vào các triết lý giáo dục, trọng tâm đào tạo và châm ngôn giáo huấn sau đây.

1. Triết lý Giáo dục: Giáo dục nhân bản – lấy con người làm gốc, lấy sự sống làm căn bản, lấy nhân vị làm cơ sở sáng tạo và phát triển những khả năng đặc thù của mỗi cá nhân.

2. Trọng tâm Đào tạo: Phát triển lãnh đạo (leadership development) bao gồm (a) Kỹ năng Lãnh đạo (Leadership skills); (b) Kỹ năng làm việc Nhóm (Teamwork skills); (c) Kỹ năng vui Sống (Life-fulfilled skills); và (d) Kỹ năng Sáng tạo (Creativity skills).

3. Châm ngôn Giáo huấn: “GIÁO DỤC LÀ CHÌA KHÓA (MỞ CỬA) THÀNH CÔNG” là châm ngôn cho các chương trình giáo dục và đào tạo trong Tổ chức Nghĩa Sinh được diễn dịch từ Anh ngữ, “EDUCATION IS THE KEY TO SUCCESS.” Trong cuộc sống, mọi người đều cần chìa khóa – chìa khóa nhà, chìa khóa tủ, chìa khóa xe. Công tác Giáo dục giúp mỗi người có cơ hội sở hữu được loại chìa khóa mình cần trong cuộc sống.

HUYNH TRƯỞNG NGHĨA SINH

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Phương Đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy, Hội Đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã gởi lời nồng nhiệt chúc mừng Sinh nhật thứ 50 của Phương Đoàn Nghĩa Sinh Phước Tuy và trao tặng Bằng Tưởng Thưởng Danh Dự năm 2019 với nội dung sau đây:

Với tinh thần tự giác, tự giải và tự giúp, Nghĩa Sinh đã liên tục thực hiện các công tác từ thiện nhân đạo – dù không nhận được sự tài trợ nào từ bên ngoài. Phương pháp thực hiện công tác thiện nghĩa đã được Huynh Trưởng Nghĩa Sinh diễn giải từ thập kỷ 1960s như được ghi nhận trong một tài liệu Nghĩa Sinh (x. ghi chú [1] sau bài viết nầy).

Được biết, hiện diên trong tiệc mừng sinh nhật Nghĩa Sinh Phước Tuy năm nay có Trưởng Nguyễn Hồng Lam – Phương Đoàn Trưởng NSPT; Trưởng Ngũ Phùng Vân – XLTV Phương Đoàn Nghĩa Sinh Saigon; NS Nguyễn Xuân Thu – Đại diện Đoàn CTXH Phan Thiết; Trưởng Nguyễn Văn Vượng – Trưởng đoàn CTXH Nghĩa Sinh; quý Trưởng Nghĩa Sinh: Lê Ngọc Can, Nguyễn Thị Thìn, Nguyễn Trí Thức, Nguyễn Thị Bích; NS Xuân Lê – Trưởng ban Truyền thông Đoàn CTXH Nghĩa Sinh; và các anh chị Nghĩa Sinh khác.

- Nguyễn Vũ Khánh Hoàng





Ghi chú:

[1] Công tác Từ thiện Nhân đạo

*NghiaSinh Intl, Inc.

http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/htns_congtactuthienbacai.pdf

[2] Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục

*Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Nghia-Sinh_Internationa l

*WordPress

https://nghiasinhvn.wordpress.com/

*AACC

www.aacchicago.net



