Việt Nam Ngất Ngư Ơ Biển Đông

Phạm Trần

Khi Trung Cộng ngang ngược nói đá-đảo ở Biển Đông là của Tổ tiên họ để lại thì đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam lại dao động, mất định hướng và cố ôm chân Bắc Kinh để cầu hòa.

Bằng chứng mới nhất xẩy ra ở diễn đàn Hương Sơn lần thứ 9 khai mạc ngày 21/10 (2019) ở Bắc Kinh (9th Xiangshan forum) , qua lời tuyên bố trịch thượng của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa và trong diễn văn nhũn như giun dế của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Việt Nam.

Họ Ngụy nói:”Các đảo ở Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư (ở biển Hoa Đông) là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại bị lấy đi”.

(The South China Sea islands and Diaoyu islands are inalienable parts of China’s territory. We will not allow even an inch of territory that our ancestors have left to us to be taken away.” (Reuters News Agency)

Trong diễn văn dài 26 phút, tướng Ngụy Phượng Hòa còn khoe:"Trung Quốc đã cam kết theo đuổi con đường phát triển hòa bình, và không có tham vọng tìm kiếm bá quyền.”

(During his 26-minute speech, the Chinese defence chief also said China was committed to the path of peaceful development and would not seek hegemony. (theo The Straits Times. Singapore)

Người cầm đầu Bộ Quốc phòng với quân số 2,693.000 người còn cam kết :”Bắc Kinh (Trung Quốc) là một nhà nước yêu chuộng hòa bình, sẽ chẳng bao giờ mở cuộc tấn công trước, và sẽ không đe dọa thế giới.”

(Beijing is a “peace-loving nation” that would never strike first and does not pose a threat to the rest of the world.(theo CNBC)

Diễn đàn Hương Sơn do Trung Quốc tổ chức hàng năm để thảo luận về an ninh khu vực Á châu, Thái Bình Dương nhằm đối nghịch với diễn đàn Shangri-la được tổ chức vào tháng 6 hàng năm ở Singapore, quy tụ các lãnh đạo quốc phòng và chuyên gia từ nhiều nước.

Chủ đề “Duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình tại Châu Á – Thái Bình Dương” được thảo luận tại diễn đàn Hương Sơn lần này với sự có mặt của đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cầm đầu.

Nga, Mỹ và nhiều nước khác, tổng cộng lối 1.300 nhân viên và chuyên gia quốc phòng-an ninh đã tham dự Hội nghị.

KHÔNG HỀ THAY ĐỔI

Những lời nói của Ngụy Phượng Hòa không mới, nhưng thời điểm đưa ra thì mới vì đúng vào lúc tầu Hải Dương 8 của Trung Cộng vẫn tiếp tục công tác thăm dò dầu khí ở khu vực bãi Tư Chính, sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bắt đầu từ ngày 03/07 (2019). Những vị trí tầu HD-8 đi qua, đôi khi chỉ cách bờ biển Việt Nam dưới 100 cây số và chưa có dấu hiệu rút lui, theo đòi hỏi của Việt Nam.

So với vụ Hải Dương 981 xâm nhập và tìm kiếm dầu trong vùng biển của Việt Nam năm 2014 thì HD-8 đã vượt qua thời gian 75 ngày của HD-981 (từ 2/5 đến 16/07/2014). Điều này cho thấy Trung Cộng đã sử dụng điểm tiếp tế ở đảo Chữ Thập, cách Tư Chính lối 230 hải lý ( lối 425 cây số) về phía bắc, cho HD-8 hoạt động lâu ngày.

Các tầu quân sự, cảnh sát biển và quân dân biển đánh cá có võ trang của Trung Cộng đi theo HD-8, cũng có thể hoạt động lâu ngày để đe dọa các giàn khoan dầu của Việt Nam ở khu vực Tư Chính.

Nếu Trung Cộng cố tình đem giàn khoan dầu đến vùng Tư Chính để “chủ quyền hóa” lời tuyên bố của Ngụy Phượng Hòa thì Việt Nam sẽ bị đặt trong tình trạng rất khó khăn.

Nhưng Ngụy Phương Hòa không chỉ mới khẳng định quyền chủ quyền của Trung Cộng trên toàn cõi Biển Đông rộng trên 3 triệu cây số vuông, từ ngày 21/10 (2019) mà ông ta đã nói điều này từ ngày 02/06 (2019) tại Hội nghị Đối thoại an ninh Shangri-La ở Tân Gia Ba.

Hồi đó, họ Ngụy nói trong diễn văn:” Việc Trung Quốc xây dựng trên các đảo, các rặng đá ở Biển Nam Trung Hoa có phải là hành vi quân sự hóa hay không? Việc xây dựng trên phần lãnh thổ của mình chính là thực thi quyền hợp pháp thuộc chủ quyền quốc gia."

"Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở quốc phòng hạn chế trên các đảo và các rặng đá là nhằm tự vệ. Ở đâu có đe dọa, ở đó có hành động tự vệ. Đối diện với các tàu chiến được trang bị vũ khí hạng nặng và các máy bay quân sự, làm sao chúng tôi có thể đứng yên chịu trận mà không xây dựng một số cơ sở phòng vệ?"

Tuy không nói đích danh nước nào, nhưng ai cũng hiểu Ngụy Phượng Hòa đã ám chỉ sự hiện diện của Hải quân Mỹ và các hoạt động tuần tra của Hạm đội số 7 ở Thái Bình Dương từ một năm qua, trước sự bành trướng ảnh hưởng và đe dọa an ninh ở Biển Đông của Trung Cộng.

Đáng chú ý là trướcc Hội nghị Shangri-La, Tướng Ngụy Phượng Hòa đã thăm Việt Nam và họp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch để duyệt xét hợp tác Quốc phòng giữa hai nước.

Về tình hình Biển Đông, tin chính thức loan báo:”Về vấn đề tồn tại giữa hai nước, hai bên nhất trí cần kiên trì giải quyết vướng mắc bằng biện pháp hòa bình, tạo sự tin cậy vững chắc; quyết tâm cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình trên Biển Đông; khẳng định môi trường hòa bình trên Biển Đông mà hai bên cùng nhau xây dựng không chỉ dành riêng cho Trung Quốc hay Việt Nam, mà còn cho các đối tác có thiện chí hợp tác với hai nước để cùng nhau phát triển.” (báo Nhân Dân, ngày 27/05/2019)

Nếu đem cam kết này của phía Trung Cộng áp dụng vào tình hình Tư Chính, xẩy ra từ ngày 03/071 (2019) thì thấy ngay tính xảo ngôn lật lọng nói một đàng làm một nẻo của Ngụy Phượng Hòa. Những điều gọi là “biện pháp hòa bình” và “môi trường hòa bình trên Biển Đông” đã bị Trung Cộng xóa bỏ để tự tung tự tác, trước thái độ cúi đấu chịu nhục của phía Việt Nam.

PHẠM TRƯỜNG LONG-TẬP CẬN BÌNH

Nên nhắc lại, vào tháng 06 năm 2017, trong chuyến thăm Hà Nội, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng, Phạm Trường Long, cũng đã nói thẳng với tướng Ngô Xuân Lịch rằng:”Nam Hải [Biển Đông] là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa”. (theo tường thuật từ Hà Nội của Thống tín viên Tân Hoa Xã của Bắc Kinh)

Vì lời tuyên bố như gáo nước lạnh tạt vào mặt lãnh đạo Việt Nam mà họ Phạm đã gặp vào thời điểm này gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên tướng Phạm Trường Long đã lên đường về nước ngay chiều ngày 18/6/2017, không tham dự các hoạt động “giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam ngày 20/6”.

Có tin nói phía Việt Nam rất phẫn nộ và không muốn tướng Phạm Trường Long lưu lại Hà Nội. Sau đó Bộ Quốc phòng Trung Quốc phổ biến một Thông báo ngắn cho biết Bộ này đã hủy sự kiện dự kiến diễn ra trên biên giới "vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc".

Cả hai trường hợp Ngụy Phượng Hòa và Phạm Trường Long đều không lạ, theo quan điểm của phía Trung Cộng, dựa theo diễn tiến dành quyền chủ quyền ở Biển Đông của Trung Cộng từ xưa tới nay, không hề thay đổi.

Bởi vì ngay từ ngày 25/09/2015, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Barack Obama, trong chuyến thăm Mỹ, Tổng Bí thư-Chủ tịch Tập Cận Bình đã không ngần ngại tuyên bố:”

Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách phát triển hòa bình, láng giềng tốt và hợp tác với các quốc gia láng giềng của chúng tôi. Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, từ thời cổ đại, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi có tòan quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của chúng tôi, cũng như các quyền lợi chính đáng về hàng hải. Chúng tôi cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở vùng biển Nam Trung Hoa, dung hòa khác biệt và tranh chấp qua đối thọai, thương thuyết, tham khảo lẫn nhau trong hòa bình để mưu tìm giải pháp cùng có lợi thông qua hợp tác.”

(China is committed to the path of peaceful development and a neighboring foreign policy characterized by good neighborliness and partnership with our neighbors. Islands in the South China Sea since ancient times are China’s territory. We have the right to uphold our own territorial sovereignty and lawful and legitimate maritime rights and interests. We are committed to maintaining peace and stability in the South China Sea, managing differences and disputes through dialogue, and addressing disputes through negotiation, consultation, and peaceful manner, and exploring ways to achieve mutual benefit through cooperation.)

Khoảng 2 tháng sau, họ Tập lập lại quan điểm này trong diễn văn tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á, thuộc Viện Đại học Quốc gia Tân Gia Ba (NUS, National University of Singapore).

Ông Tập nói vào sáng ngày 07/11/2015:” Những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại. Do đó Trung Quốc phải “giữ gìn chủ quyền và lợi ích biển của mình”

Ngay sau đó, ông Tập nhấn mạnh:” Trung Quốc đang tìm cách giải quyết những vấn đề tồn tại giữa họ và các nước đang “chiếm một số đảo”. (theo Straits Times. Singapore)

CON GIUN-CON DẾ

Cũng đáng quan tâm là Tập Cận Bình đã nói như thế ở Tân Gia Ba chỉ 1 ngày sau khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày ở Việt Nam. Ngoài các cuộc gặp lãnh đạo đảng và nhà nước, họ Tập còn đọc diễn văn trước Quốc hội ở Hà Nội ngày 6/11/2015.

Ông Tập nói: “Hai bên cần kiên trì, lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng…Chữ tín là nền tảng để làm bạn…Khi đại sự được coi trọng thì tiểu sự sẽ không khó giải quyết.”

Ông cũng khoe với Quốc hội Việt Nam: “ Dân tộc Trung Hoa từ trước đến nay đều yêu hòa bình, cái gen “ hòa” của dân tộc từ trước tới nay đều không thay đổi, “ hòa” trong văn hóa được bảo lưu trường tồn, mãi mãi….”

Họ Tập còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần với Việt Nam phải: “Kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai với tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”

Về phần mình, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi ấy chưa kiêm Chủ tịch nước) đã nói trong cuộc tiếp Tập Cận Bình ở Hà Nội:“ Khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung đi vào chiều sâu” .

Ông Trọng còn:”Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để kiểm soát hiệu quả tình hình trên biển; tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; duy trì nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình” .

Trong khi đó, tại căn phòng huy hòang tiêu biểu cho tiếng nói toàn dân của Quốc hội sáng ngày 6/11/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn hát theo: "Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ nhân dân Trung Quốc trong suốt 2 cuộc kháng chiến cứu nước cũng như công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước.

Tình hữu nghị đoàn kết chiến đấu, hợp tác vừa là đồng chí, vừa là anh em đó không những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của nhân loại vì hoà bình, độc lập và tiến bộ xã hội.

Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình hợp tác cùng đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hai nước vì lợi ích của nhân dân hai dân tộc".

VẪN TRƠ MẮT ẾCH

Giờ đây, 4 năm sau, Đảng, Chính phủ và Quốc hội vẫn nang nặng tư duy sợ Trung Cộng nên không dám có phản ứng mạnh trong vụ Tư Chính.

Trước hết, hãy nghe Đại tướng Bộ trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch nói tại Diễn đàn Hương Sơn (Trung Cộng)

Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) tường thuật từ Bắc Kinh:”Liên quan đến Biển Đông, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, đây là khu vực chứa đựng nhiều rủi ro an ninh do tác động của nhiều yếu tố, như cạnh tranh giữa các nước lớn; tranh chấp chủ quyền; các vấn đề an ninh phi truyền thống. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, nếu không được xử lý tốt sẽ tác động đến hòa bình, ổn định tại khu vực, làm xói mòn lòng tin giữa các quốc gia, cản trở những nỗ lực hợp tác của khu vực. Lập trường của Việt Nam là ủng hộ và bảo vệ quyền tự do đi lại, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).”

Tướng Lịch nói:“Vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích hợp pháp của mỗi nước với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực cùng các nước thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng Biển Đông thành một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển, vì lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực.”

QĐND viết tiếp:”Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc đối với hợp tác phát triển, giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác do ASEAN giữ vai trò trung tâm và những đề xuất, sáng kiến hợp tác giữa hai bên nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì lợi ích của mỗi nước và cả khu vực.”

Giữa Việt Nam và Trung Cộng, ông Lịch được trích lời nói rằng:”Trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phải được kiên trì xử lý theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.”

Tuyệt nhiên không thấy Tướng Lịch nói gì đến tình hình Tư Chính. Ông chỉ nói bâng quơ, hời hợt, không dám nói thẳng ra Trung Cộng là nước đang gây bất ổn ở Biển Đông, hay Trung Cộng —qua vụ Hải Dương 8—đang hành động hăm dọa cướp quyền chủ quyền và ăn hiếp Việt Nam.

Ngược lại, ông đã nhắm mắt “ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc đối với hợp tác phát triển, giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực.”

Thử hỏi ông Lịch: Ông có mơ hồ, viển vông không mà ăn nói quàng xiên như thế ? Trung Cộng đã đóng góp gì cho “an ninh khu vực”, hay chính là kẻ phá hoại hòa bình và sự ổn định ở Á Châu-Thái Bình Dương ?

Vê mặt Đảng, Hội nghị Trung ương 11/khóa đảng XII mới kết thúc ngày 12/10 (2019) cũng không dám ra một Nghị quyết về tình hình Tư Chính, sau khi chỉ “nghe” mà “không thảo luận” về tình hình Biển Đông.

Trong toàn diễn văn, ông Trọng chỉ nói mấy chữ:”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế.”

Trong khi Thông báo cuối cùng cũng chỉ nói rập khuôn :”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.”

Đến phiên Quốc Hội cũng ù ù cạc cạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ trong Diễn văn khai mạc ngày 21/10 (2019) rằng:” Tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, khó lường và những tác động không thuận khác... đã ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta.”

Rồi bà loan báo như nói cho có chuyện để khỏi bị dân chửi rằng:”Bên cạnh đó, Quốc hội nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019, trong đó có tình hình Biển Đông.”

Tại sao lại chỉ “nghe” mà không nói rõ “và thảo luận”, vì nếu chỉ nghe qua rồi xếp xó thì nghe làm gì cho tốn giờ và tốn tiền của dân ? Quốc hội,đại diện của dân mà không biết hành động khi Trung Cộng đe dọa nghiêm trọng an ninh và chủ quyền biển đảo của Quốc gia thì có Quốc hội để làm gì ?

Nhưng như thế xem ra chưa đủ. Trong báo cáo tình hình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ biết “tát nước theo mưa”, nói lại như con vẹt quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ông nói:”Tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp.

Tình hình biển Đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế, trái với Tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao. Đảng và Nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.”

Ông Phúc nói:” Chúng ta đã, đang và tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và đấu tranh trên thực địa; đồng thời gìn giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa và các nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta đã nhận được sự đồng tình, chung sức của nhân dân cả nước và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.”

Thêm lần nữa, người đứng đầu chính phủ cũng không dám sờ chân lông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Không dám nói thẳng là Trung Cộng đang “vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam”, giống hệt như thái độ ỡm ờ, sợ hãi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Như vậy thì cả Thấy và Tớ có ngất ngư không, hay cả trên xuống dưới đều viển vông, mơ mộng sẽ được Tập Cận Bình tha cho tội chết, nếu không chỉ trích hành động xâm lăng của Trung Cộng ở Tư Chính.

Chẳng lẽ, khi còn làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều hành động can đảm chống Trung Cộng hơn Tam đầu chế bây giờ gồm ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Hành động nổi tiếng nhất của ông Dũng là vào ngày 23/05/2014, khi trả lời phỏng vấn của 2 hãng tin AP và Reuters ở Phi Luật Tân, ông Dũng nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Nên nhớ khi ông Dũng đưa ra lời tuyên bố này thì vụ Hải Dương 981 đang sôi động ở vùng biển Nam Hoàng Sa, bên ngoài vịnh Bắc Bộ.

Ông Dũng, được đồn đại, đã bị phe ông Trọng, một người thích ăn nói nhỏ nhẹ với anh láng giềng tướng cướp Trung Cộng, bao vây đến phải “tự ý nghỉ hưu” tại Đại hội đảng XII năm 2016./-

Phạm Trần (10/19)