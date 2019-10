CSVN Hăm Dọa, Sách Nhiễu Người Viết Và In Sách Tự Do

VIỆT NAM -- Chính quyền CSVN muốn độc quyền tư tưởng và bóp nghẹt tư duy sáng tạo của người dân qua sáng tác và in ấn các tác phẩm độc lập, đó là nội dung bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 23 tháng 10.Bản tin RFA cho biết thêm chi tiết như sau.“Tôi khẳng định với chị là tôi đã nhận được những lời đe dọa bằng tin nhắn, nói là còn muốn sống ở khu vực đấy thì phải nghe theo họ và phải cắt đứt thế lực thù địch, phản động ăn tiền của nước ngoài…Và tôi cũng có một sự hoang mang nhất định.”Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Khánh, ở Hà Nội. Anh Khánh cho biết anh đã bị chính quyền địa phương sách nhiễu và hăm dọa bằng nhiều cách ngay sau khi anh nhận được quyển sách “Chính trị Bình dân” từ nhân viên của Nhà xuất bản Tự Do giao. Anh Khánh cho biết thêm những gì diễn ra sau ngày nhận sách:“Khoảng độ hai, ba hôm sau lúc thì nói là bên Điều tra Dân số của thành phố, cứ gọi điện cho tôi và hỏi xin thông tin cá nhân và tôi tuyệt đối không cung cấp cho họ. Hai nữa, tôi đang ở trọ và một anh cảnh sát mời tôi lên làm việc, nhưng tôi cũng không đến với lý do vì tôi bận đi làm việc và tôi cũng không có việc gì để gặp họ cả. Thứ ba nữa là họ đưa cho bà chủ nhà trọ tôi đang ở tờ khai nhân khẩu và tờ khai tạm trú để chuyển cho tôi và yêu cầu tôi phải điền đầy đủ thông tin trên đấy.”Không những vậy, bà chủ nhà nơi anh Khánh trọ còn bị công an mời lên làm việc do liên quan đến đối tượng nhận sách từ Nhà xuất bản Tự Do…Đài Á Châu Tự Do cũng nhận được tin báo từ một phụ nữ cho biết chị mua giúp một người bạn quyển sách của Nhà xuất bản Tự Do và ngay sau đó chị nhận được 3 giấy triệu tập của công an. Còn bạn chị thì bị công an mời lên làm việc sau khi người này nhận được sách.Đại diện Nhà xuất bản Tự Do vào tối ngày 22/10/19 nói với RFA rằng đã nhận được tin báo của 8 độc giả cho biết họ bị công an và an ninh liên lạc mời làm việc và bị nhận những tin nhắn đe dọa liên quan việc nhận sách của nhà xuất bản này:“Có người do trong thời gian bên dịch vụ giao sách đến thì người nhận sách bận đi làm thì người thân trong nhà nhận sách. Ngay lập tức người thân của họ bị an ninh (gọi là mời) bắt lên đồn và thẩm vấn từ 3 giờ chiều cho đến 21:30 giờ đêm mới thả ra.”Người đại diện nhấn mạnh với RFA rằng họ rất đỗi ngạc nhiên khi Chính quyền Việt Nam gia tăng triệt phá Nhà xuất bản Tự Do bằng hình thức sách nhiễu và khủng bố tinh thần các độc giả như vậy. Hiện tại, Nhà xuất bản Tự Do đã lưu hành được khoảng 10 ngàn đầu sách nhưng chỉ trong tháng 10 này, Nhà xuất bản đã nhận được thông báo từ độc giả cho hay họ bị Chính quyền Việt Nam gây khó dễ.Riêng đối với các thành viên của Nhà xuất bản Tự Do, người đại diện cho biết họ luôn ở trong tình trạng bị nguy hiểm:“Trường hợp mới nhất và nặng nhất là một trong những shipper (người giao sách) của Nhà xuất bản Tự Do bị an ninh gài bẫy và khi anh này giao sách đến thì an ninh bắt được anh ta và thẩm vấn. Họ hỏi người shipper rất nhiều về Nhà xuất bản Tự Do, ví dụ như do ai tổ chức, do ai đứng đằng sau, nơi nào in và cất giữ sách… Người shipper bị đánh rất nhiều do anh ấy không hợp tác với an ninh. Mặc dù người shipper này được thả ra, nhưng an ninh nói rằng anh ta có nguy cơ bị khởi tố nếu như không hợp tác.”Ông Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, từ Sài Gòn lên tiếng với RFA về ghi nhận của ông liên quan tình trạng những quyển sách không qua kiểm duyệt được in ấn và phổ biến ngày càng nhiều ở Việt Nam:“Hiện nay tình trạng này cũng hơi nhiều và có nhiều loại sách lắm; có loại về chính trị, có loại thông thường về khoa học, về văn hóa và thậm chí truyện nữa… Hiện nay khá là phổ biến. Chính vì vậy, có lẽ bên công an nhận thấy sự phát triển nhiều như thế nên lo ngại. Tất nhiên họ được chỉ đạo là không được để tình trạng này như vậy, cho nên gần đây họ làm có phần gay gắt hơn so với trước.”