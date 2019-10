Hội Cao Niên Á Mỹ Tiệc Gây Quỹ Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2019

Trong tiệc gây quĩ

Santa Ana (Bình Sa) - - Để có phương tiện tổ chức lễ giỗ quốc tổ năm 2020, một buổi tiệc văn nghệ gây qũy đã được tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng Majesty, thành phố Santa Ana.

Tham dự buổi tiệc ngoài các thành viên trong hội còn có một số qúy vị đại diện dân cử, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy vị mạnh thường quân, các cơ quan truyền thông và rất đông đồng hương thân hữu... Trong đó có: Bà Quyên Trần, đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang ông Tom Umberge, Ông Phạm Thế Mỹ, người ủng hộ 5 arce đất để xây dựng đền Quốc tổ Hùng Vương, Đại Dức Vui Mừng, Ni Sư Như Như, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Hội cựu Nữ sinh Gia Long. Hội Ái Hữu Bà Triệu, Hội Hậu Duệ Vì Dân, Các Hoa Phụ Nhân, trong đó có Hoa Hậu Bích Trâm cùng một số các cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình MC. Hoa Hậu Bích Trâm và Xướng Ngôn Viên, Ca Sĩ Thúy Anh.

Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm để tưởng niệm Đức Quốc Tổ Hùng Vương và những vị anh hùng dân tộc đã hy sinh để gìn giữ giang sơn gấm vóc từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau, tưởng niệm đến quân, dân, cán chính đã hy sinh vì lý tưởng tự do cho đất nước, những đồng bào vượt biên, vượt biển đã bỏ mình trên đường tìm tự do, tưởng nhớ đến 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh vì tự do, dân chủ cho Việt Nam Cộng Hòa.

Sau phần nghi thức, Hoa Hậu Bích Trâm, Chánh Tế Hội Cao Niên Á Mỹ, thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người và giới thiệu thành phần tham dự buổi dạ tiệc.

Tiếp theo là lời phát biểu của Bà Quyên Trần, đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang ông Tom Umberge, Sau lời chúc mừng và cảm ơn những đóng góp lớn lao của hội trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa, góp phần vào những sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc, trong dịp nầy Bà cũng đã đại diện TNS trao bằng tưởng lệ đến Bà Từ Dung.

Trong lời phát biểu của Bà Từ Dung. Bà nói: “Chúng tôi xin thành tâm cảm tạ quý vị, 28 năm nay Hội Cao Niên Á Mỹ hàng năm đểu tổ chức giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với tất cả lòng thành của những người cao niên chúng tôi, và chúng tôi mang tất cả tâm huyết làm những việc gìn giữ văn hóa cổ truyền VN, và chúng tôi luôn nêu tất cả những ý nguyện của Con Rồng cháu Tiên để làm cho Cộng Đồng Việt Nam ở hải ngoại chúng ta có được một nét văn hóa rất sâu sắc.

Mở đầu chương trình văn nghệ, Ban hợp ca của Hội lên hát nhạc phẩm “ Trẩy Hội Đền Hùng” do cố Giáo Sư Lê Quý An sáng tác.

Chương trình văn nghệ bắt đầu với nhiều tiết mục thật xuất sắc do các Nghệ sĩ trình diễn như: Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Mã Đức Khương, Mai Lệ Huyền, Tuấn Vũ, Tường Liêm, Mai Vy, Bác Cơ, Bích Thuận và nhóm Bà Triệu, Đặc biệt với phần trình diễn sáu câu vọng cổ do Trường Giang với bản “Tình Người Viện Xứ” Trịnh Lan Anh với “Sóc Sờ” bài Sóc Trăng với đoàn múa Việt Cầm…

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng theo dõi chương trình văn nghệ.

Tiếp xúc với Bà Từ Dung được bà cho biết:

Hội Cao Niên Á Mỹ được thành lập tại Quận Cam đến nay là 28 năm. Một trong những người đầu tiên đứng ra thành lập đó là Bà Từ Dung, đã gắn liền với những sinh hoạt thăng trầm của hội qua thời gian dài, với tâm nguyện lúc nào cũng hướng về quốc tổ, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa tại quê người. Chính vì vậy mà hằng năm bà đã cùng các thành viên trong hội tổ chức ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thật long trọng. Với tâm niệm “chúng ta đi mang theo quê hương” vì vậy, nên sau khi thành lập Hội Cao Niến Á Mỹ Bà đã về tận Phú Thọ mang đất, nước thiêng tại Đền Hùng Quốc Tổ đem sang Hoa Kỳ để thờ phượng.

Qua với thời gian, tâm nguyện của Bà là phải có Một Đền Hùng có đầy đủ tiện nghi để phụng thờ quốc tổ, cho đến nay trong hội có rất nhiều người trẻ, những mạnh thường quân luôn bên cạnh để ủng hộ bà.

Một trong những người lúc nào cũng quan tâm đến việc nầy đó là Họa Sĩ Kim Anh, một người chuyên làm việc từ thiện hiện cư ngụ tại Tiểu Bang Alaska, nhưng lúc nào Bà Từ Dung cần là HS. Kim Anh có mặt, ngoại trừ những lúc đi xa thì có Ni Sư Như Như đại diện. NS. Như Như cũng là một trong những người cố vấn về văn hóa cho hội, rất gần gũi với Bà. Ngoài ra còn có Hoa Hậu Huỳnh Nga, Giám Đốc cơ sở từ thiện “Trái Tim Dâng Cho Đời” đến từ Alaska lúc nào cũng sẵn sàng giúp hội.

“Hội Cao Niên đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm, buồn vui đều nếm đủ. Tuy nhiên, sau những gập ghềnh ly tan không sao tránh khỏi, chúng tôi vẫn muốn một lòng giữ vững niềm tin, cùng nhau sát cánh, cùng nhau cố gắng cải thiện để đạt cho được mọi thành quả tương đối tốt đẹp nên cuối cùng đã đem lại được khá nhiều lợi ích về tinh thần, không những các vị cao niên trong cộng đồng Việt Nam chúng ta mà còn cho cả cộng đồng các sắc dân bạn xứ tại địa phương nữa.

Kết quả là vào năm 1996, Hội vô cùng hân hạnh sánh vai với những cộng đồng thiểu số khác đem về giải thưởng All American City cho thành phố Westminster. Đây là giải thưởng cao quý dành để vinh danh một thành phố tiêu biểu của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hội cũng nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen tặng của Hội Đồng Thành Phố, Hạ Viện Tiểu Bang Cali và Tòa Bạch Ốc.”

Mọi chi tiết liên lạc với Hội Cao Niên Á Mỹ: (The Asian - American Senior Citizens Association) tại 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683. Điện thoại liên lạc: (714) 890-9786, (714) 743-9999, (714) 330-2118, hay email: asian.american.senior.ca@gmail.com