Đàm Vĩnh Hưng Gặp Rắc Rối Về Vụ Xúi Giục Đánh Người

VIỆT NAM -- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang gặp rắc rối lớn vì vụ treo thưởng 20 triệu đồng xúi giục người khác gây bạo động làm thương tổn người khác, theo bản tin của Báo Dân Trí cho biết hôm 22 tháng 10.Bản tin Dân Trí tường thuật về chuyện này như sau.Xoay quanh sự việc tài khoản facebook Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng cho người “tát vô mặt” người đàn ông bạo hành con trai, Luật sư Lê Văn Hồi, giám đốc công ty Luật My Way cho rằng việc tài khoản facebook Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi, kích động bạo lực là một hành vi vi phạm pháp luật.Cách đây mấy ngày, một tài khoản được cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết tỏ thái độ không hài lòng trước cách hành xử của ông Đoàn Văn Tí (quê An Giang, sống và làm việc tại Mỹ Tho, Tiền Giang). Người đàn ông này bị tung clip đánh con trai nhỏ lên mạng.Đồng thời, facebook Đàm Vĩnh Hưng cũng treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người cha như cách ông từng đánh con mình. Cụ thể, “tui muốn treo giải thưởng 20 triệu uống cafe chơi cho ai tát vô mặt nó liên tục y chang như vậy”, và còn chú thích thêm “nhớ quay clip nhen”...Sau đó, báo chí đã phản ánh có nhóm thanh niên khoảng 100 người tự nhận mục đích "bảo vệ trẻ em" đã đi xe máy, ôtô tìm đến nhà trọ của ông Tí. Họ bày tỏ phẫn nộ rồi lao vào đánh tới tấp người đàn ông này.Hiện tại, dòng trạng thái treo thưởng ở facebook của Đàm Vĩnh Hưng không còn. Tuy nhiên, dư luận đang dậy sóng với ý kiến trái chiều rằng, liệu việc xúi giục bạo lực của facebook Đàm Vĩnh Hưng có vi phạm pháp luật?Hiện phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa có phát ngôn chính thức liên quan đến vấn đề này.Trong khi đó một bản tin khác của trang mạng báo Zing.vn hôm 22 tháng 10 cho biết thêm thông tin như sau.Theo Ủy viên Ủy ban Pháp luật, việc Facebook Đàm Vĩnh Hưng kích động, lôi kéo nhiều người đến hành hung một người là hành vi xử sự theo kiểu côn đồ, không thể chấp nhận được.Trao đổi với Zing.vn bên hành lang Quốc hội sáng 22/10, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật, nhận định việc làm của chủ Facebook Đàm Vĩnh Hưng là vi phạm pháp luật.Theo ông Hòa, mọi công dân phải chấp hành luật pháp nghiêm. Đặc biệt, với những người nổi tiếng, được công chúng mến mộ, yêu thích mà có hành vi kích động người dân hành xử trái quy định của pháp luật là không thể chấp nhận.“Việc làm này là hành vi trái pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh để tránh tạo tiền lệ xấu trong xã hội sau này. Nếu đến mức xử lý hình sự phải truy cứu trách nhiệm hình sự, còn không cũng phải phạt vi phạm hành chính, công bố công khai cho người dân biết đây là hành vi phản cảm, không thể chấp nhận được, để phòng ngừa, răn đe”, ông Hòa nói.Ủy viên Ủy ban Pháp luật tái khẳng định “Facebook Đàm Vĩnh Hưng kích động, lôi kéo nhiều người đến hành hung một người là hành vi rất phản cảm, xử sự theo kiểu côn đồ, không thể chấp nhận được”.