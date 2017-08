Lộ Tài Liệu Nhóm An Ninh Quốc Gia Âm Mưu Phá Trump

WASHINGTON - 1 tài liệu 7 trang do chuyên viên HĐ an ninh quốc gia biên soạn, về âm mưu ngầm phá chính quyền Trump gây bàn cãi từ vài tháng qua, đã đuợc công bố.Ấn bản ngày 11-8 của Foreign Policy đã đăng biên bản tựa đề “TT Hoa Kỳ và chiến tranh chính trị” đề ngày 17-5, của tác giả Rich Higgins, là chuyên viên tại HĐ an ninh quốc gia.Ông Higgins từ chức trong tháng qua sau khi cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster khám phá ông là tác giả.Tuy không bị chỉ danh cụ thể, ông McMaster cũng là 1 trong số những người đuợc mô tả như là có ý định kềm chế TT tỉ phú.Tài liệu ghi “Chính quyền này hành động với thoái bộ liên tục vì các tấn công chính trị không ngừng nghỉ để buộc TT Trump chấp nhận tư thế phản ứng bảo đảm sự ứng phó không thích nghi”.Khi tài liệu đuợc trình lên cố vấn McMaster, ông Higgins (khi ấy đang làm việc tại Phòng kế hoạch) bị phụ tá của Tướng McMaster buộc từ chức – phụ tá Ricky Waddell khuyến cáo: nếu không từ chức, khai thông an ninh của ông Higgins sẽ bị thu hồi.Thay đổi đáng kể nhất trong cải tổ nhân sự Bạch Ốc mới đây là quyết định giải nhiệm cố vấn chiến luợc Steve Bannon, thành viên HĐ an ninh quốc gia.Tin cho hay: TT Trump đã xem tài liệu “Nhà Nước Ngầm” này và rất giận khi biết tác giả đã bị cố vấn McMaster sa thải. Viên chức cao cấp nói: ông TT vẫn còn giận.Hôm Thứ Tư, tỉ phú Sheldon Adelson, là nhà tài trợ tổ chức Zionist Organization of America kêu gọi giao việc không có liên quan với Israel và Iran cho cựu Tướng McMaster.Tổ chức này tố cáo ông McMaster đe dọa quyền lãnh đạo của TT Trump qua việc sa thải thành viên HĐ an ninh quốc gia dưới quyền cựu cố vấn Michael Flynn.Tỉ phú Adelson góp quỹ tổ chức lễ tuyên thệ của TT Trump bằng 5 triệu MK.