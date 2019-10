Người Mỹ Gốc Á, Người Bản Địa Hawaii, Người Đảo Thái Bình Dương Và Việc Dùng Thuốc Lá

Tại Hoa Kỳ, hút thuốc lá vẫn là nguyên nhân đứng đầu gây tử vong và bệnh tật mà có thể ngăn ngừa được, riêng việc hút thuốc lá đã giết chết hơn 480,000 người Mỹ mỗi năm. Thống kê cũng cho thấy rằng ba nguyên nhân đứng đầu gây tử vong ở người Mỹ gốc Á-châu, người Bản địa Hạ Uy Di, và người Dân đảo Thái Bình Dương (Asian American/Native Hawaiian/Pacific Islanders – AA/NH/PI) là ung thư, bệnh tim và tai biến mạch máu não. Hút thuốc lá có thể gây ra ba căn bệnh này. (Thông tin từ Heron M. Deaths: Leading causes for 2010. National vital statistics reports; vol 62 no 6. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2013)

Theo Nghiên Cứu Đánh Giá Dân Số về Thuốc Lá và Sức Khỏe (PATH) năm 2013-2014, tỷ lệ hút thuốc giữa cả ba cộng đồng AAHNPI là 16.97%. Tỷ lệ hút thuốc ở người Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam theo thứ tự là 16.06%, 18.83% và 18.86%. Nam giới thường có tỷ lệ hút thuốc cao hơn so với nữ giới.

Mặc dù số người hút thuốc vẫn còn cao trong các cộng đồng AANHPI, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng trên 60% người hút thuốc thuộc ba cộng đồng Mỹ gốc Á-Châu, người Bản địa Hạ Uy Di, và người Dân đảo Thái Bình Dương vẫn bày tỏ sự quan tâm đến việc bỏ thuốc lá. Asian Smokers’ Quitline (ASQ), hợp tác với Cộng Sự Châu Á Thái Bình Dương Cho Sự Tăng Quyền, Vận Động và Lãnh Đạo (Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy and Leadership – APPEAL), khuyến khích những người hút thuốc trong cộng đồng AANHPI nói chuyện với bác sĩ, các nhà lãnh đạo cộng đồng, bạn bè và gia đình về việc hút thuốc và việc cai thuốc lá.

"Điều quan trọng là khuyến khích những người hút thuốc thực hiện việc cai thuốc lá," ông Rod Lew, giám đốc điều hành của tổ chức APPEAL chia sẻ. "Và điều quan trọng nữa là các cộng đồng của chúng tôi, trong đó có nhiều người không thông thạo tiếng Anh, có thể tiếp cận các nguồn lực và sự giúp đỡ họ cần bằng ngôn ngữ bản xứ. Chúng tôi cảm thấy rằng chương trình phổ biến kiến thức của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ ("CDC Tips Campaign") và Asian Smokers’ Quitline (ASQ) giúp chúng tôi thực hiện những bước hướng đến mục tiêu đó.”

"Chúng ta biết bỏ hút thuốc có thể là điều khó khăn và đầy thử thách nhưng vẫn có thể thực hiện được để cai vĩnh viễn," ông Shu-Hong Zhu, Trưởng nhóm nghiên cứu của ASQ cho biết. "Dịch vụ của chúng tôi giúp đỡ tư vấn miễn phí qua điện thoại và gửi băng dán nicotine miễn phí cho những người hút thuốc hội đủ điều kiện. Hãy gọi cho ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại 1-800-778-8440 hoặc ghi danh trên mạng tại trang www.asq-viet.org để bắt đầu quá trình cai thuốc lá ngày hôm nay!"

Ngoài dịch vụ bằng tiếng Việt, ASQ còn có các dịch vụ khác để giúp cai thuốc lá bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông và Đại Hàn.

Chi tiết về APPEAL

Cộng Sự Châu Á Thái Bình Dương Cho Sự Tăng Quyền, Vận Động và Lãnh Đạo (Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy and Leadership – APPEAL), được thành lập vào năm 1994, là một tổ chức toàn quốc hoạt động để đạt được bình đẳng y tế trong việc hạn chế thuốc lá và ngăn ngừa bệnh ung thư ở các cộng đồng người Mỹ gốc Á-châu, người Bản địa Hạ Uy Di, và người Dân đảo Thái Bình Dương. Để biết thêm thông tin về tổ chức APPEAL, xin vui lòng vào trang mạng www.appealforhealth.org

Chi tiết về ASQ

ASQ được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ và được điều hành bởi Trung Tâm Ung Thư Moores (Moores Cancer Center), tại Trường Đại Học University of California, San Diego (UCSD). ASQ cung cấp những dịch vụ giúp cai thuốc lá MIỄN PHÍ, đã được chứng minh có hiệu quả, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn và Việt Nam, cho các cộng đồng người Á-Châu tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh để dùng dịch vụ của ASQ gia tăng gấp đôi cơ hội cai thuốc thành công. Để biết thêm thông tin về ASQ, xin vui lòng vào trang mạng www.asiansmokersquitline.org

Hãy ghi danh ngay bây giờ để được tư vấn miễn phí và nhận miếng dán nicotine miễn phí!

Hyperlink: https://www.asiansmokersquitline.org/smokers/?lang=vi#VForm