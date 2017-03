Syria: LHQ Tổ Chức Họp Lại Ở Geneva, Ít Hy Vọng Tiến Bộ

GENEVA - Các phe Syria đã trở lại hội nghị do ĐS-LHQ De Mistura vận động hôm Thứ Năm tuy không hy vọng tìm kiếm khai thông với khuynh hướng không nhân nhượng của đoàn đại diện chế độ Assad.Phó ĐS Ramzy Ezzreldin tiếp xúc đại diện của Damascus tại 1 khách sạn trước khi tới 1 khách sạn khác để trao đổi với đại diện của “High Negotiation Committee – HNC” của đối lập. Ông Ezzeldin tuyên bố với phóng viên “Hôm nay chúng ta đã khởi động đàm phán sơ khởi, hy vọng có thể thảo luận thực chất vào ngày mai”.Thượng cấp của ông Ezzeldin là ĐS De Mistura đang vận động các thế lực ảnh hưởng, từ Moscow đến Ankara, Riyadh trước khi trở lại Geneva vào chiều Thứ Năm.Sau 4 vòng đàm phán không tiến triển, kỳ này hoà hội Geneva tập trung vào các chủ đề: quản trị xã hội, chuyển tiếp chính trị, hiến pháp/bầu cử, và chống khủng bố.ĐS De Mistura cố sức lên tiếng với tinh thần lạc quan, cả quyết mọi sự đã sẵn sàng để đưa thương luợng tiến tới – ông xác quyết “Không có giải pháp quân sự”.Nhưng giới phân tích cảm thấy khả năng thương luợng đang là thấp kỷ lục, đặc biệt là khi chính quyền Assad chiếm thế mạnh tuyệt đối trên chiến trường.Chuyên gia Yezid Sayigh làm việc tại Carnegie Middle East Center nhận xét: sẽ không có vấn đề giải pháp chính trị khi các cuộc tiến quân của lực luợng Assad tiếp tục – nghĩa là đàm phán chỉ là phí thì giờ vô ích.Từ khi Nga can thiệp, quân chính phủ giành thế chủ động, và khẳng định ưu thế tuyệt đối sau khi chiếm Aleppo, là căn cứ địa quan trọng của quân nổi dậy.Ông Thomas Pierret là chuyên gia về Syria nói: lực luợng Assad tiếp tục chiếm đất, không có lý do để nhân nhượng dù là nhỏ nhất.Về phiá đối lập, phát ngôn viên HNC Salem al-Meslet tuyên bố “Hy vọng thương luợng thật tại vòng họp này, không để phí thời gian”.Tình hình chiến sự tại vùng ven đô Damascus nóng lên từ vài ngày qua – các nhóm nổi dậy và đồng minh jihadist mở 2 trận tấn công bất ngờ tại Damascus và tỉnh Hama, bị trả đũa bằng các trận không tập của chiến đấu cơ.ĐS De Mistura định liên kết HNC với 2 nhóm nhỏ hơn (có hậu thuẫn từ Moscow và Cairo) – nhưng nỗ lực này khó thành vì các nhóm nổi dậy có chủ trương khác nhau về tương lai của Assad trong chuyển tiếp chính trị.