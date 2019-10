Đàn Ông VN Uống Bia Rượu Nhiều Nhất Thế Giới

Đàn ông Việt Nam nói chung được cho là uống bia rượu nhiều nhất thế giới, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 16 tháng 10.Bản tin RFA cho biết chi tiết như sau.Việt Nam được xếp vào nhóm nước có tỷ lệ nam giới uống bia rượu cao nhất thế giới và đang tiếp tục gia tăng.Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết như vừa nêu tại Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được tổ chức vào hôm 16 tháng 10.Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tại Hội nghị đưa ra số liệu cụ thể cho thấy năm 2010, Việt Nam có 70% nam giới trên 15 tuổi uống rượu bia trong vòng 30 ngày thì sau 5 năm tỷ này lệ tăng lên 80%. Về tỷ lệ tương ứng ở nữ giới vào năm 2010 có 6% và đến năm 2015 tăng lên 11,6%.Báo giới dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị cho rằng Việt Nam nằm trong số các quốc gia không khuyến khích tiêu dùng bia rượu vì gây tác hại đến sức khỏe cộng đồng và gây ra các vấn đề xã hội nghiêm trọng.Quốc hội Việt Nam khóa XIV, hồi ngày 14 tháng 6 năm 2019 đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tuy nhiên, có dưới 50% đại biểu bỏ phiếu thông qua Quy định “cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn” vào dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thống kê trong năm 2018, tại Việt Nam đã xảy ra hơn 18 ngàn vụ tai nạn giao thông, trong đó chiếm đến 70% số vụ tai nạn giao thông là do lái xe uống rượu bia khi tham gia giao thông khiến cho 8.125 người thiệt mạng và 14.194 người bị thương nặng nhẹ.Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phổ biến số liệu hồi năm 2016 cho thấy khi khảo sát hơn 18 ngàn nạn nhân tai nạn giao thông tại Việt Nam thì có đến 36,5% người điều khiển xe máy và xấp xỉ 67% người lái xe ô tô có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép.