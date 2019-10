Bác Sĩ Việt Trị Bệnh Qua Nhắn Tin Từ Xa

SACRAMENTO, Calif. — Bác Sĩ gốc Việt Anna Nguyen nói chuyện với không có người nào trong số 5 bệnh nhân mà bà điều trị vào buổi sáng trong tuần gần đây. Bà đã ngay cả không rời phòng ăn của mình.Tuy nhiên vị bác sĩ điều trị khẩn cấp này đã giúp một phụ nữ mang thai tại Ohio giải quyết chứng đau lưng, khám cổ họng bị đau của một người đàn ông tại Michigan và nhắn tin cho một người mẹ là người có đứa con trai mắc bệnh trong thời gian gia đình đi chơi tại Mexico.Công ty của BS Nguyen, tên là CirrusMD, có thể nối kết các bệnh nhân với bác sĩ trong vòng chưa tới 1 phút. Nhưng dịch vụ nhanh như thế đi kèm với một nhược điểm: Bệnh nhân có thể sẽ không gặp hay nói chuyện với bác sĩ, bởi vì hầu hết giao tiếp đều diễn ra thông qua tin nhắn an toàn.“Chúng ta sống trong thế giới hướng tới người tiêu thụ, và tôi nghĩ rằng những người tiêu dùng đã quen với việc có thể truy cập tất cả các loại dịch vụ với những cái nhấn tay của họ,” theo Bác Sĩ Blake McKinney, nhà sáng lập của công ty CirrusMD, cho biết.CirrusMD và những đối tác như 98point6 và K Health cung cấp việc điều trị dựa trên nhắn tin cho những người bị thương hay bị bệnh nhẹ mà thường được giải quyết qua văn phòng bác sĩ hay trạm xá. Họ nói họ còn tiện lợi hơn chữa bệnh bằng máy thu hình từ xa mà nhiều công ty và hãng bảo hiểm đang cung cấp bởi vì các bệnh nhân quen với sự tiện lợi như Uber có thể nhắn tin với một bán sĩ trong khi đi xe buýt hay đang xếp hàng chờ đợi tại một ngôi chợ.Hàng triệu người Mỹ đã truy cập vào các dịch vụ này. Các công ty đang gia tăng thúc đẩy để cải thiện sự tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giữ bệnh nhân khỏe mạnh và hạn chế việc đi khám ở phòng cấp cứu đắt đỏ. Thí dụ, Sam’s Club của Walmart gần đây đã tuyên bố họ sẽ cung cấp việc khám bệnh ở 98point6 như một phần của chương trình chăm sóc khách hàng mà họ đang thử nghiệm.Nhưng một số bác sĩ lo ngại về phẩm chất của chăm sóc được cung cấp bởi các bác sĩ là người không gặp bệnh nhân và có thể có bệnh sử giới hạn để đọc trước khi quyết định việc điều trị.Bác Sĩ Thomas Bledsoe, thành viên của American College of Physicians, cho biết: "Nếu cơ hội kinh doanh là rất lớn, có nguy cơ sự thận trọng đó bị đẩy sang một bên".Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa trên tin nhắn cho biết họ thực hiện các bước để đảm bảo an toàn và đề nghị gặp bác sĩ trực tiếp khi cần thiết. Chẳng hạn, Nguyen đã từng thúc giục một phụ nữ 85 tuổi là người liên lạc với CirrusMD về việc đè nén cơn đau ngực để đến phòng cấp cứu.Những công ty này nói rằng một lịch sử y tế kỹ lưỡng là không quan trọng cho mọi trường hợp. Họ cũng nói rằng các bác sĩ không phải lúc nào cũng cần các dấu hiệu quan trọng như nhiệt độ và huyết áp, nhưng họ có thể huấn luyện bệnh nhân thông qua việc dùng chúng nếu cần thiết. Các bác sĩ cũng có thể lựa chọn một cuộc trò chuyện video hoặc điện thoại khi cần thiết.Mặc dù vậy, các công ty ước tính họ có thể giải quyết hơn 80 phần trăm các trường hợp của họ thông qua tin nhắn.Khoảng 3 triệu người trên toàn quốc đã tiếp cận với các bác sĩ CirrusMD, hầu hết thông qua bảo hiểm của họ. Công ty bảo hiểm hoặc công ty cung cấp bảo hiểm trả tiền cho dịch vụ, cho phép bệnh nhân trò chuyện với bác sĩ miễn phí.