Hà Tĩnh: 33 Trường Đóng Cửa, 10,000 Học Sinh Nghỉ Vì Mưa Lũ

HÀ TĨNH, VN -- Gần 10,000 học sinh tại 33 trường học đã không thể đi học vì mưa lũ lớn tại 2 huyện Hương Sơn và Hương Khê thuộc tỉnh Hà Tĩnh tại Việt Nam, theo bản tin hôm 16 tháng 10 của Báo Nông Nghiệp cho biết.Bản tin Nông Nghiệp viết như sau.Do ảnh hưởng của mưa lũ, sáng 16/10 sẽ có 33 trường học với gần 10.000 học sinh trên địa bàn 2 huyện miền núi Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cho biết, ngày 15/0 nhiều trường trên địa bàn đã phải cho học sinh nghỉ học vì đường đến trường bị ngập. Sáng 16/10, toàn huyện có 5.700 học sinh ở 22 trường học bậc mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn 10 xã tiếp tục phải nghỉ học.Trong đó có 13 trường mầm non, 9 trường tiểu học, THCS ở các xã: Sơn Trung, Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Tiến, Sơn Lễ, Sơn An, Sơn Lâm, Sơn Lĩnh…Tại huyện miền núi Hương Khê, trong sáng 16/10, sẽ có gần 4.000 học sinh 11 trường ở các xã vùng hạ huyện như: Hòa Hải, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh phải nghỉ học bởi một số tuyến đường bị chia cắt.Từ đêm 14 đến ngày 15/10, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến nhiều tuyến đường giao thông, khu vực dân cư bị ngập lụt, gây chia cắt, ách tắc một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã; nhiều diện tích ngô vụ đông và hoa màu của các xã trên địa bàn huyện Hương Sơn bị ngập úng và gây sạt lở mố cầu Trốc Vạc ở xã Sơn Kim 1.Mưa lớn cũng đã nhấn chìm nhiều tuyến đường tại TP Hà Tĩnh như: Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông, Vũ Quang…Được biết, từ 7h sáng 15/10, hồ chứa Bộc Nguyên đã bắt đầu xả tràn để đảm bảo an toàn cho các công trình và hạ du hồ chứa; lưu lượng từ 10 - 50m3/s.