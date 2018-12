Dân Mỹ Ưa Vui Sướng: Nợ Thẻ Hơn 1,000 Tỉ MK; Irvine Ít Tội Bạo Lực Nhất, San Jose Ít Thuốc Lá

Las Vegas, NV



Los Angeles, CA



New York, NY



Houston, TX



St. Louis, MO



Atlanta, GA



Miami, FL



Philadelphia, PA



Chicago, IL



Orlando, FL.

Cái thú, như thích ăn nhiều và chi tiêu xả láng, có thể đưa tới các hậu quả kinh tế không may. Dân Mỹ là những người mập nhất trên thế giới và mỗi năm tốn kém mất gần 325 tỉ đô la. Còn nữa, bắt đầu năm 2018 người Mỹ mắc nợ thẻ tín dụng lên tới 1,000 tỉ đô la.Rọi ánh sáng vào phần tăm tối này, trang mạng tài chánh tư nhân WalletHub đã công bố phúc trình của họ về Các Thành Phố Tội Lỗi Nhất Năm 2019. Để xác định những nơi nào xấu xa nhất tại Mỹ, WalletHub đã so sánh hơn 180 thành phố Hoa Kỳ dựa vào 7 hành vi tội lỗi: giận dữ và thù hận, ghen tương, thái quá và tật xấu, tham lam, thèm khát, hư danh và lười biếng.Thành phố Irvine tại California có tỉ lệ tội phạm bạo động thấp nhất, 0.61, là 34.1 lần thấp hơn thành phố St. Louis, với tỉ lệ cao nhất ở 20.82.Thành phố Yonkers tại New York có tỉ lệ trộm cắp thấp nhất (tính theo mỗi 1,000 cư dân), 11.38, là thấp hơn gấp 8 lần tại Springfield tiểu bang Missouri, là nơi ở mức 90.81.Thành phố Fremont tiểu bang California có tỉ lệ người lớn tuổi béo phì thấp nhất, 14.70%, là thấp gấp 3.1 lần so với Detroit, là nơi cao nhất với 45.10%.Thành phố San Jose tiểu bang California có tỉ lệ người hút thuốc lá thấp nhất, 8.20%, là thấp hơn gấp 3 lần tai St. Louis, là nơi có tỉ lệ cao nhất 24.69%.Thành phố West Valley City tiểu bang Utah có tỉ lệ tiệm thẩm mỹ và spa (tính theo dân số) thấp nhất, 0.1799, là thấp hơn gấp 36 lần tại New York, là nơi cao nhất với 5.4852.Sau đây là 10 thành phố tội lỗi nhất nước Mỹ: