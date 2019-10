Cổng Chùa Bị Gắn Máy Thu Hình

Chính quyền CSVN vẫn không từ bỏ việc kiểm soát hoạt động của tôn giáo mà bằng chứng cụ thể là việc các chùa ở VN tố cáo chính quyền đặt máy thu hình trước cổng chùa, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 7 tháng 10.

Bản tin RFA cho biết chi tiết như sau.

Hiện nay có thực trạng một số chùa tại Việt Nam bị an ninh gắn camera theo dõi trước cổng mặc dù không được sự cho phép của nhà chùa.

Gắn camera “lụi”

Việc gắn camera theo dõi được xem như một hình thức “răn đe”. Các trường học, trung tâm, bệnh viện, sân bay, nhiều cơ quan, đường phố... cũng đã được gắn camera, nhưng bạo hành và các hình thức nhũng nhiễu người dân vẫn không giảm.

Vậy việc gắn camera nơi chùa chiền nhằm mục đích giúp nhà chùa giữ an ninh trật tự hay vì lý do nào khác?

Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu ở Bà Rịa-Vũng Tàu, từng đến Hoa Kỳ hồi giữa năm 2019 để trình bày về tự do tôn giáo và nhân quyền nói với RFA vào tối 7/10/2019 về việc ngôi chùa nơi ông trụ trì mấy tháng qua bị cơ quan chức năng gắn camera mà không hề hỏi ý kiến của ông:

“Trước khi tôi qua Hoa Kỳ thì họ đã cho đặt camera để giám sát người vô ra tại chùa Phước Bửu. Không chỉ chùa Phước Bửu mà từ hơn một năm nay họ đặt rất nhiều camera ở huyện Xuyên Mộc cũng như ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo suy nghĩ của tôi thì đây là biểu hiện cho một đất nước mà đạo đức suy đồi, trộm cướp hoành hành.

Chùa là nơi tôn nghiêm thanh tịnh. Những người tới chùa là họ hướng tới việc thiện. Chùa Phước Bửu là chùa an ninh, ít xảy ra mất mát nên việc đặt camera như vậy tại một cơ sở tôn giáo, tâm linh thì tôi thấy nó sai rồi.”

Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 ghi rõ: Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý; trừ trường hợp luật có quy định khác.

Như vậy, theo pháp luật, nhà chùa có quyền yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, buộc chấm dứt việc làm trên hoặc có thể khởi kiện nếu cảm thấy hành vi đó ảnh hưởng đến quyền riêng tư.

Luật sư Hà Huy Sơn cho RFA biết ý kiến của ông xung quanh vấn đề này:

“Nếu có chuyện đặt như vậy là trái pháp luật bởi vì chùa là nơi ở của các nhà sư, của những người tu hành. Họ cũng có quyền như công dân. Chuyện đặt camera tại nơi ở của công dân mà không được phép của họ là vi phạm pháp luật.

Theo luật khiếu nại thì cơ quan nào đặt camera trái phép thì cơ quan đó phải giải quyết. Nếu giải quyết không thỏa đáng thì có thể kiện hành vi hành chính này ra tòa án.”

Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước cho biết camera được gắn chĩa thẳng vào chùa, nhưng nếu có nói cũng chẳng ai giải quyết. Thầy đưa ra một ví dụ về cái cổng chùa Phật tổ do chùa xây, có xin phép chính quyền địa phương hẳn hoi trước khi xây dựng. Và, cái cổng đã tồn tại 26 năm, nhưng rồi chính quyền cũng ủi sập để thay vào đó bằng tấm bảng “Văn hóa ấp Thạnh Sơn”. Thầy đã đặt vấn đề này nhiều lần, từ năm 2014 đến giờ nhưng mọi việc không hề được lãnh đạo địa phương giải quyết.

Camera & an ninh để giám sát

Không chỉ chùa Phước Bửu, một ngôi chùa khác ở quận Bình Thạnh là chùa Giác Hoa cũng chịu chung số phận bị giám sát từ chính quyền bằng camera, dù họ chẳng hề yêu cầu. Việc gắn camera cũng chẳng có ai hỏi ý kiến của đại diện nhà chùa. Hòa Thượng Thích Không Tánh cho biết chính quyền đặt camera ngay trước cổng chùa, ai ra vô là họ kiểm soát hết. Hòa thượng đã gửi nhiều bản tường trình đến cơ quan chức năng nhưng chẳng ai trả lời. Những ngày chùa có lễ, an ninh đến canh gác ngày đêm. Thầy nói thêm:

“Tôi hỏi thì họ nói họ chỉ đi theo giám sát vì họ có bổn phận phải giám sát mình. Lắp camera là để theo dõi nên nhiều anh em dân chủ và bạn bè muốn đến thì cũng ngại hoặc không dám đến.”

Thượng toạ Thích Thiên Thuận trụ trì chùa Thiên Quang cũng lên tiếng với RFA rằng, chính quyền cho hay camera được lắp ngay trước con đường dẫn vào chùa với lý do an ninh. Chùa Thiên Quang được thành lập từ năm 2000 nhưng gần đây họ mới gắn camera giám sát. Do đó, Thượng tọa Thích Thiên Thuận cho rằng camera được lắp đặt không phải cho an ninh khu phố, mà chỉ để giám sát chùa, bởi con đường này chỉ dẫn vào ngôi chùa mà thôi.

Thượng toạ Thích Thiên Thuận xác nhận việc lắp đặt camera, chùa không hề biết và không được thông báo:

Ảnh minh họa một camera giám sát trên đường phố.