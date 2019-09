Hồng Kông: Chuyển Sang Cách Mạng

Thời sự và sự kiện. Phong trào biểu tình của dân chúng Hong Kong [HK] đến nay đã sang tháng thứ tư đang biến chuyển sang thành cách mạng có bạo động như hầu hết các cuộc cách mạng khác trên thế giới. Dân chúng HK đang dùng nơi thì chiến tranh du kích, chỗ lại chiến tranh thành phố.

Thứ bảy 21- 09, Tin RFI của Pháp “Hồng Kông vừa trải qua tuần lễ khủng hoảng thứ 16. Tin RFI của Pháp, “giới trẻ Hồng Kông vẫn kiên trì nhưng do lệnh cấm xuống đường, các cuộc biểu tình bỏ hình thức huy động hàng chục ngàn người. Họ phân ra từng nhóm vài trăm người, xuất hiện đồng loạt ở nhiều nơi … Tại nhiều khu thương mại lớn, hàng ngàn người tập họp để tố cáo các cửa hàng thuộc các đại công ty bị xem là thân Bắc Kinh, hô to các khẩu hiệu, hát những bài ca tranh đấu và bài hát chính thức đề cao Hồng Kông…Tại Shatin (Sa Điền), một nhóm người biểu tình đứng thành vòng tròn, dẫm chân lên lá cờ đỏ của TC và sau đó vứt lá cờ 5 sao vào thùng rác, rồi đem ném xuống sông gần đó… một trụ sở cảnh sát bị tấn công bằng bom xăng.

Chủ Nhật 22, dân biểu tình cũng dẫm đạp cờ TC, đập phá một trạm xe điện ngầm và đốt lửa ngang con đường lớn, các cuộc xuống đường biểu tình đòi dân chủ ở nơi này một lần nữa trở thành bạo động. Tấn công trạm xe điện ngầm ở Shatin, nối liền với khu thương xá này. Đập phá các máy ghi hình an ninh, dùng búa đập máy xét vé ở cổng vào, và xịt sơn cùng đập phá các máy bán vé, trong lúc dùng dù che mặt để khỏi bị nhận diện.

Giới trẻ Hồng Kông bỏ hình thức huy động hàng chục ngàn người mà phân tán từng nhóm vài trăm người, xuất hiện đồng loạt ở nhiều nơi, đánh du kích theo kỹ thuật chiến tranh thanh phố. Đây là dấu hiệu cho thấy có rất nhiều tổ chức nổi dậy và hành động khó tiên đoán…

Phân Tích. Nhiều dấu chỉ cho thấy phong trào dân chung HK biểu trình, tranh đấu chống nhà cầm quyền tay sai của TC ở Hông Kong là thù trong và giặc ngoài là TC muốn thôn tính, nhuộm đỏ Hông Kong bên hông TC trên mọi phương diện, đã tiến tới giai đoạn cách mạng bạo lực từ hai phía cảnh sát trấn áp cũng như dân chúng đấu tranh. Theo qui luật cách mạng trong một thời gian ngắn nữa, độ 5 hay 6 tuần lễ nếu nhà cầm quyền tay sai của TC không kềm chế được cuộc cách mạng nay thì nhà cầm quyền Hông Kong sẽ bị lật đổ và một chánh quyền tư do, dân chủ lâm thời sẽ thành hình trên đóng tro tàn của nhà cầm quyền tay sai của TC.

Tình hình TC đang bấn loạn với chiến tranh thương mại với Mỹ và chiến tranh Biển Đông có thể xảy ra bất cứ lúc nào với Mỹ và các đồng minh Á, Âu, Mỹ châu của Mỹ và với chuẩn mực văn minh Nhân Loai và văn minh Trung Hoa, phần chắc TC không dám đưa quân vào diệt chũng ở Hông Kong như Thiên An Môn trong nội địa thời trước. Thời nay hoàn toàn khác với tiến bộkhoa học kỹ thuật tin học, Internet đã biến thề giới thành xóm nhà và các nước là những láng giềng của Nhân Loại.

Phong trào biểu tình chống đối nhà cầm quyền tay sai cho Trung Cộng sau 14 tuần lễ đã vượt qua cuộc tranh đấu chống dự luật TC áp đặt luật dẫn độ, giai đoạn bất tuân hành dân sự trong thanh phố Hong Kong, mà đã phát triển thành cuộc cách mạng cho tự do, dân chủ, có bao lực đốt cờ TC, phá đồn cảnh sát, phản công cảnh sát bằng bom xăng, có máu nước mắt của nhân dân Hong Kong, và đánh động lương tâm các siêu cường tư do dân chủ như Mỹ, Anh. Phong trào cách mạng của dân chúng HK nhiệt huyết và lý tưởng của người dân Hông Kong già trẻ bé lớn, nam nữ, công chức tư chức đã mở mặt trận du kích, chiến tranh đường phố, chiến tranh bất cân xứng với cảnh sát Hong Kong. Cảnh sát HK theo chỉ đạo của mật vụ TC đã thuê mướn bọn du thủ du thực đánh đập tàn nhẫn người biểu tình khiến dân chúng càng công phẫn. Lớp trẻ HK thêm khí thế chiến đấu để được tự do hay là chết.Phong trào biểu tình chuyển sang hình thái cách mạng lật đổ nhà cầm quyền cảnh sát trị gian ác.

Theo qui luật chung của cách mạng nếu nhà cầm quyền trong thời gian đầu không thể ngăn chận được phong trào đấu tranh nhân dân thì phong trào đấu tranh nhân dân sẽ biến thành phong trào cách mạng dùng bạo lực để lật đổ nhà cầm quyền. Cách mạng sẽ tạo thành một chánh quyền của dân, do dân trên đống tro tàn của nhà cầm quyền tay sai cho TC.

TC ở thế kẹt không thể xua quân qua tàn sát 7,5 triệu dân Hong Kong, không thể có nhà tù nào chứa cho hết nếu bắt giam. Hoà Kỳ và Liên Hiệp Quốc không để TC hành động dã man, diệt chủng, chống nhân loại như thế. Thì nhân dân Hong Kong sẽ trường kỳ du kích chiến trong thành phố nhà của mình. Dân Hong Kong ở các nước từ các Chinatowns từ San Francisco đến Singapore mặt này sẽ tạo thành vòng đai lửa, cánh cung thương mại của Á Châu Thái Bình dương bao vây, chống đối TC, tẩy chay TC. Mặt khác những người Hoa hải ngoại sẽ quốc tế vận đánh phá nền ngoại giao, giao thương của TC ở hải ngoai. Cũng có người yêu nước quay về Hong Kong cùng đồng bào Hông Kong nói tiếng Quảng Đông cùng chiến đấu chống TC.

Hong Kong thành cái nôi nội chiến giữa TC với Hong Kong. Dân chúngTC và ngay một số đảng viên CS trong Đảng Nhà Nước và quân đội sẽ chống phe đảng tung quân qua Hong Kong, chống đối quân đội TC giết hại đồng bào Trung Quốc, gây ra cảnh nồi da xáo thịt.

Chăc chắn Hoa Kỳ, Anh, và đồng minh của Mỹ sẽ cấm vận TC. Đài loan chắc chắn bằng cách nay hay cách khác sẽ giúp quân sự và tâm lý chiến cho cuộc cách mạnh Hong Kong.

TC chưa phải là mãnh hổ, dù mãnh hổ đi nữa cũng nan địch quần hồ. Chỉ cần Mỹ cấm vận TC vài tháng, kinh tế của TC sẽ liệt bại, ngoại giao TC trở thành một thứ dịch tả, dã man, các nước đều tránh. Người Trung Hoa chánh trực sẽ lật độ chế độ TC và trị tội Tâp Cận Bình./.(VA)