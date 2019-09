General Mills trong tuần này tuyên bố tình nguyện thu hồi trên toàn quốc bột Gold Medal của họ vì lo ngại đợt đặc biệt có thể đã nhiễm vi khuẩn E.coli. Công ty này đang thu hồi bột mì đa dụng không tẩy trắng sau khi một mẫu thử nghiệm của sản phẩm này cho thấy có khả năng bị nhiễm vi khuẩn E.coli, đặc biệt E.coli 026. Lệnh thu hồi ảnh hưởng các bao 5 pounds của bột mì đa dụng với nhãn hiệu đề ‘best if used by date’ [tốt nhất để dùng] là ngày 6 tháng 9 năm 2020.