Khui Kho Làm Ma Túy Của TQ Ở VN

Dân TQ lén lút mở xưởng chế tạo ma túy tại tỉnh Kom Tum đã bị công an CSVN khui ra và tịch thu 13 tấn ma túy, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 11 tháng 9.

Bản tin RFA cho biết chi tiết như sau.

Bộ Công an Việt Nam hôm 11/9 thông báo vừa phát hiện một công xưởng tập kết hóa chất dùng để sản xuất ma túy tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kom Tum với khối lượng rất lớn lên tới hơn 13 tấn.

Thông tin trên do đại tá Vũ Văn Hậu, phó Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an, xác nhận tại buổi họp báo thông báo kết quả hội nghị cấp bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia vào chiều 10/9 tại Hà Nội.

Theo thông tin của Bộ Công an, vào ngày 6/8 hàng trăm cảnh sát đã ập vào kiểm tra khu nhà xưởng của công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên tại thị trí Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum và phát hiện số lượng lớn rất lớn hóa chất dùng để sản xuất ma túy cùng với nhóm 7 người mang quốc tịch Trung Quốc đang tham gia sản xuất tại xưởng này.

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hàng tram lít dung dịch, khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị dùng để sản xuất trái phép tiền chất ma túy. Kho xưởng sản xuất ma túy này thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên do ông Trần Ngọc An làm chủ với hoạt động chính về buôn bán vật liệu xây dựng…nhưng được nhóm người Trung Quốc thuê lại và hoạt động sản xuất ma túy.

Vào ngày 11/9 Công an Bình Định cũng vừa phát hiện một khối lượng hóa chất cực lớn được giấu kín trong 2 kho xưởng và nhiều dụng cụ để tinh chế, sản xuất ma túy cũng do nhóm người Trung Quốc đứng đầu.

Công an tỉnh Bình Định cho biết sau khi tiến hành kiểm tra 2 kho hàng chứa hóa chất tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, phát hiện khối lượng khổng lồ hóa chất dùng để sản xuất ma túy được cất giấu trong 286 thùng phuy, trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ dùng để sản xuất ma túy, cùng với nhóm 6 người Trung Quốc có nhiệm vụ canh giữ kho xưởng này.

Hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng Campuchia – Lào –Việt Nam về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ 18 diễn ra tại Hà Nội, cũng công bố từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 7/2019 lực lượng phòng chống ma túy của 10 tỉnh giáp biên giới Việt Nam và Lào đã phát hiện và bắt giữ 128 vụ án, tháo gỡ 70 đường dây tội phạm ma túy, bắt giữ 4.471 người và thu về hơn 156 kilogram heroin, gần 2000 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật tài sản khác liên quan vụ việc.

Trong thời gian qua, lực lượng chức năng Việt Nam cho biết phá được những đường dây buôn ma túy với số lượng lớn do những đối tượng người nước ngoài gổm Trung Quốc, Đài Loan, Lào điều hành với sự tiếp tay của người trong nước.

Trong hình, cơ quan chức năng kiểm tra tại kho xưởng.