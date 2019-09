Biển Đông: Tập Cận Bình -Duterte, Con Sói Với Con Cừu

Tin AFP của Pháp, TT Duterte của Phi Luật Tân sang TC gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình [ TCB] để trình bày về vấn đề biển đảo của Phi với TCB hôm 29/8/ 2019. TCB tuyên bố trước và thẳng vào mặt TT Duterte rằng Trung Quốc "giữ quan điểm bất di bất dịch" về chủ quyền của mình đối với Biển Đông. Quan điểm, lập trường của TC về vấn đề Biển Đông là điều không thể đàm phán.

Việc TCB đối xử với TT Duterte làm người ta nhớ bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine ở Pháp vào thế kỷ 17, nói về con cừu bị con sói ăn tươi nuốt sống dù con cừu đã hết lời trình bày không có làm điều gì thất lễ, bất lợi cho con sói.Nếu nói theo kiểu bình dân VN, là con cừu nạp mạng cho chằn dù vô tội vì lý của mạnh bao giờ cũng thắng.

Như mọi người đều biết qua thời sự và công luận về vấn đề Biển Đông, TC bành trướng ra Á châu Thái Bình Dương là diện và Biển Đông là điểm, Đó là nơi rất nhiều cá, nhiều dầu khí, nhiều tàu bè lưu thông. TC lâu nay trước sau như một, nhất mực tuyên bố chỉ giải quyết mọi tranh chấp biển đảo trên nguyên tắc song phương, tức tay đôi giữa hai nuớc, không cho nước thứ ba chúi mũi vào, ngầm ý nói không cho Mỹ can dự vào.

Về hành động, TCB ngang nhiên và bạo ngược xâm lấn, xâm chiếm, quân sự hoá để chiếm cứ, và tuyên bố chủ quyền trên 90% Biển Đông và hầu hết các đảo và bãi cạn của Việt Nam, Đài Loan, Phi luật tân, Mã lai và Brunei; VN là chế độ mất biển đảo nhiều nhứt vào tay TC. TC bất chấp phán quyết của Toà Trọng Tài về Luật Biển đã phán quyết TQ không căn cứ pháp ly hay lịch sử nào về chủ quyền trên biển và đảo ở Biển Đông. TC tẩy chay cơ quan quốc tế này và phán quyết của tổ chức quốc tế này dù TC đã từng thò tay mặt, đặt tay trái lên ký gia nhập công ước Luật Biển này.

Việc Chủ Tịch TC Tập Cận Bình nói thẳng vào mặt TT Duterte cho thấy các nước láng giếng nhỏ, yếu hơn TC nếu đàm phán song phương, tay đôi với TC về chủ quyền biển đảo của mình với TC thì sẽ bị TC ăn tươi nuốt sống như con cừu non trong bài thơ ngụ ngôn Con Sói và Con Cừu của tác giả La Fontaine nói trên. Bài thơ mở đầu với câu thơ bất hủ để đời: Lý của kẻ mạnh bao giờ cũng ưu thế. (La raison du plus fort est toujours la meilleure). Cũng như lịch sử chiến tranh thường do bên chiến thắng viết vậy.

Chủ Tịch TCB nói thẳng vào mặt của TT Duterte về chủ quyền biển đảo, vì TCB quá biết điểm yếu của TT Duterte. Phi Luật tân có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Mỹ, nhưng khi TQ tranh chấp chiếm phân nửa bãi Scaborough của Phi thì Mỹ không can thiệp. Ông cũng biết TT Duterte là người ra lịnh giết không gớm tay một số đồng bào của mình mà không thông qua toá án xét xử, chỉ bị phe phái của Ông coi là dân buôn lậu ma túy, du thủ du thực. TT Obama phê bình chỉ trich Ông Duterte vi phạm nhân quyền, thì TT Duterte mạ lỵ Ô. Obama. Ông còn bay qua Bắc Kinh tuyên bố ly khai khỏi Mỹ. Đó là tiền tích của TT Duterte làm cho thế đứng đại diện Phi của Ông xuống quá thấp.

Thêm vào đó chủ nghĩa CS, tư tưởng CS, tác phong, hành động, thói quen CS đã biến thành bản chất thứ hai của TCB và của TQ. Đó là một chế độ luật rừng. Thông tin nghi luận chỉ cho thấy chế độ hiện hành dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình đang ngày càng trở nên thù địch với thể chế pháp quyền. Cụ thể là tấn công vào giới bảo vệ nhân quyền, vào giới doanh nghiệp, vào nền tự trị của đặc khu Hồng Kông… Gần đây nhất, về mặt quốc tế, Trung Quốc đã phản ứng một cách hung hăng chống lại phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực về vụ kiện Biển Đông của Philippines (ngày 12/07/ 2016), với đe dọa đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không và tuyên bố tập trận với Nga vào tháng tới tại Biển Đông.”

Về mặt đối nội, thái độ hung hăng của Bắc Kinh tương ứng với tình trạng suy yếu của đảng Cộng Sản trong bối cảnh kinh tế chững lại, bất bình đẳng xã hội gia tăng, chất lượng cuộc sống và môi trường suy giảm. Trong lĩnh vực kinh tế, chủ trương của Bắc Kinh là cố sức dành riêng thị trường nội địa Trung Quốc cho các doanh nghiệp địa phương, bằng cách ngăn cản các đối thủ nước ngoài. Trên trường quốc tế, Trung Quốc liên tiếp mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn thế giới, từ dự án Con đường Tơ lụa đến khai triển hải quân ở các vùng biển xa, cũng như phát triển một lực lượng « chiến tranh mạng » hùng hậu trong quân đội nước này. Những nguyên tắc tối cao mà Bắc Kinh tôn trọng là «các lợi ích của đế chế Trung Hoa và của đảng Cộng Sản».

Trung Quốc đã chọn «một chính sách chỉ dựa vào sức mạnh. Bắc Kinh sẽ cứng rắn với những quốc gia nào có ý định chống lại, đứng đầu là Mỹ, và không thương tiếc với những nước yếu hơn, đứng đầu trong số đó có Pháp và châu Âu».

Đại đa số cộng đồng thế giới nhận thấy Trung Quốc “giờ đây chỉ còn tuân theo các quy tắc của riêng mình” và “sẵn sàng chống lại phần còn lại của thế giới". Tại điểm nóng Biển Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình đang ngày càng trở nên thù địch với thể chế pháp quyền. Ông chống đối một cách hung hăng phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye, còn hăm doạ sẽ đơn phương thiết lập Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ).

Chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh… đã kích động một cuộc chạy đua vũ trang tại Châu Á. Một loạt các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc đang gia tăng đầu tư cho quân sự để đối phó với Trung Quốc. Australia tăng cường sức mạnh hải quân, trong khi Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho CSVN.

TC cũng chuyên tháo túng các hội nghị quốc tế. TC mua chuộc Miên lạm dụng nguyên tắc đồng thuận của ASEAN để chống Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN năm 2012 tại Phnom Penh đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung lần đầu tiên. Lần sau tuyên bố chung không nói được phán quyết của Toà Trọng tài bác bỏ bản đồ hình lưỡi bò của TC trong hội nghi ngoại trương năm 2016 họp tại Lào.

Còn trước hội nghị thượng đỉnh G20 họp ở TQ, TC đe doạ Ấn độ nếu Ấn độ nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh G20, Trung Quốc sẽ "trả thù" Ấn Độ trong hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Phần trên là nói về ngoại giao theo luật rừng của TC. Còn nội trị TC còn áp dụng luật rừng hơn nữa. Như hình sự hoá các tội chánh trị. Chà đạp nhân quyền và dân quyền của người dân. Áp đặt thể thức “đảng cử dân bầu”. Như trong chế độ CSVN vậy./.(VA)