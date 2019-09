Chùa Phước Quang Trang Nghiêm Đại Lễ Vu Lan PL. 2563-2019

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phước Quang.

Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Phước Quang (Phước Quang Buddhist Temple) tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840, điện thoại số (714) 360-3938, (714) 213-5692, do Ni Sư Thích Nữ Như Quang trụ trì đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2563-2019.

Mặc dù cùng thời gian tại Nam California có nhiều ngôi chùa tổ chức Đại Lễ Vu Lan, nhưng số đồng hương Phật tử tham dự rất đông.

Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện chủ Tịnh Thất Linh Quang, HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Huệ Quang, Thượng Tọa Thích Đồng Thiện, tri sự chùa Bát Nhã Santa Ana, Thượng Tọa Thích Huệ Cảnh, viện chủ chùa Trúc Lâm Texas, Thượng Tọa Thích Chúc Tâm, chùa Long Thành Garden Grove, Ni Sư Thích Nữ Như Hạnh, tịnh thất Vạn Hạnh, Garden Grove, Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ, chùa Khánh Hỷ, và quý chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.

Được biết, ngôi chùa sau hai năm tạo dựng, nhờ vào công sức đóng góp của đồng hương Phật tử, ngôi chùa nay được khang trang, có nơi sinh hoạt hằng tuần cho Phật tử đến tham gia tu học cũng như các lễ cầu an, cầu siêu…

Lễ đài được thiết kế trang nghiêm bên hông chùa, trên lễ đài với tôn tượng Đức Mục Kiền Liên uy nghi trông thật trang nghiêm.

Sau phần nghi thức khai mạc.

Ni Sư Thích Nữ Như Quang, trụ trì chùa Phước Quang lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm chứng minh của chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni và sự tham dự đông đão của đồng hương Phật tử. Ni Sư nói: “Tất cả người con Phật không chỉ báo hiếu với ông bà cha mẹ trong Tháng Bảy (âm lịch), mà phải báo hiếu cả suốt cuộc đời công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ thì làm sao có mặt chúng ta trên thế gian này, vì vậy, ngày nào cũng là ngày hiếu thảo. Mùa Vu Lan trong 3 tháng chư tôn đức tăng ni đã an cư kiết hạ và trở về bổn tự, thiết lễ để nhớ đến công ơn ông bà cha mẹ, cùng các bậc thầy tổ sư trưởng… Cha mẹ là 2 vị Phật sống hiện tại, đang ở tại nhà của chúng ta. Cha mẹ đã sanh ta ra, thầy tổ là người dìu dắt chúng ta trên con đường tu học giải thoát, cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục nhưng thầy tổ là người đã trao giới thân huệ mạng, trao truyền giới pháp lại cho chúng ta, để ngày Vu Lan hôm nay quý vị có mặt ở khắp các đạo tràng.” Nhân dịp nầy Ni Sư Như Quang cho biết: Sắp đến, ngày 15 Tháng Chín, sẽ có khóa kiết tu tại chùa, chuyên tụng Kinh Pháp Hoa trong một tuần lễ, để chư ni cấm túc an cư vào mùa Thu, đây cũng là lần thứ hai được tổ chức 2 ngày báo ân me, chạ. Với tâm nguyện nguời xuất gia, muốn gởi đến đồng hương Phật tử, để trên đền ơn chư Phật, dưới là hoằng pháp lợi sanh, đó là nhiệm vụ của người xuất gia, làm được những gì trong năng lực của mình, hôm nay thật xúc động khi nhìn thấy Phật tử về tham dự lễ rất đông đó là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường hoằng dương Phật pháp.

Tiếp theo lời Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn nhân ngày lễ Vu Lan HT. nói: “Ni Sư Như Quang đã hết sức bày tỏ tấm lòng của người con đối với mẹ già đang hiện tiền, ảnh hiện trong tâm thức của từng người luôn có sự hiện hữu của cha và me mình, đã đóng góp trong da thịt của mình để có ngày hôm nay. Kể cả chúng tôi là người đã xuất gia, trong tư tương vẫn luôn còn đâu đó trong lòng, dù theo Phật theo thầy vào chùa.”

HT. tiếp: “Hôm nay các vị về đây trong khung cảnh hạn hẹp, quý Phật tử có được buổi lễ như thế này là do ni sư trụ trì đã vì đạo mà tạo được ngôi chùa đã khó, mà còn tổ chức được buổi lễ Vu Lan cho quý Phật tử có cơ hội đảnh lễ Tam Bảo và chia xẻ với Ni sư, có dịp cúng dường gieo duyên với chư tăng ni trong 3 tháng kiết hạ gieo duyên, thật tán dương công đức vô lượng.”

Sau lời Đạo từ là lễ bông hồng cài áo, do đạo tràng Phật Tử Phước Quang thực hiện trong niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn, vui cho những người được cài bông hồng đỏ, buồn cho những người được cài bông hồng trắng.

Nghi thức Đại Lễ Vu Lan, tất cả cùng tụng trang kinh Vu Lan.

Tiếp theo lễ tác bạch cúng dường trai tăng, Ngoài phần cúng dường trai tăng của đạo tràng chùa Phước Quang còn có Nữ Phật tử Tịnh Nguyện thuộc nhóm Tiếng Nói Từ Trái Tim Tình Thương Vì Đạo Pháp, với lòng thành cùng những vật phẩm cúng dường chư tăng ni trong ngày lễ Vu Lan, cũng là tấm lòng của tất cả anh chị em chung trong sở làm quyên góp lại.

Được biết: “Nhóm Tiếng Nói Từ Trái Tim, đã thành lập được 2 năm nay, thường sinh hoạt trong các Lễ Phật Đản, Vu Lan, đều đến sinh hoạt chung với các chùa, cúng dường gieo duyên cùng các đạo tràng. Nhóm cũng đang thành lập Zen Meditation Center City, còn có tên Kim Cang Vương Bảo Giác ở Middway City. Tại thiền đường chú trọng về mọi giới, khi có giấy phép sẽ sinh hoạt, đặc biệt là chú trọng đến giới trẻ, có các thầy cô nói tiếng Anh với các em, phân tích và hướng dẫn về Zen.

Ni Sư Thích Nữ Như Quang cho biết: Ngày Vu Lan tại chùa Phước Quang nhằm hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, cha mẹ hiện đời, hoặc nhiều đời được trọn phần công đức, đồng thời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Sau khi chư tôn đức thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật sau đó cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Mừng Đại Lễ Vu Lan do ban nhạc Huỳnh Hoàng, âm thanh Tony, MC Ái Phương, cùng các ca sĩ Hương Xuân, Xuân Thanh, Tony, Băng Anh, Thúy Anh hát cúng dường nhân ngày Lễ Vu Lan.

Mọi chi tiết liên lạc về chùa Phước Quang: tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840, điện thoại số (714) 360-3938, (714) 213-5692,