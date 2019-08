Giới Trẻ Biểu Tình Chống Biến Đổi Khí Hậu

Giới trẻ dẫn đầu cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để ủng hộ luật chấm dứt biến đổi khí hậu trong thời gian tập trung hàng tuần vào Thứ Sáu hôm 30 tháng 8 năm 2019 tại Thành Phố New York. Tuần này nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg cũng tham dự cùng với hàng chục thanh thiếu niên khác trong cuộc biểu tình đòi hỏi các chính trị gia và những người quyền lực khác làm nhiều hơn nữa để ngăn chận hâm nóng toàn cầu. Thunberg đến New York hôm Thứ Tư bằng cách đi thuyền buồm vượt Đại Tây Dương 13 ngày. Nhà hoạt động trẻ sẽ đọc diễn văn tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tại New York.(Photo AFP/Getty Images)