Phi Đạo Phi Trường Nội Bài Có Nguy Cơ Bị Đóng Vì Lún 1 Mét

HÀ NỘI -- Phi đạo tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội có nguy cơ bị đóng để sửa chữa vì bị lún sâu tới 1 mét, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm 19 tháng 8.Bản tin Dân Trí viết như sau.Đường cất hạ cánh 1A (đường băng) - sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xuất hiện hằn lún bánh máy bay rộng 1m, trong khi đường băng 1B thường xuyên nứt vỡ và phùi bùn, cá biệt có những vị trí độ vênh bê tông tới 3cm. Tình trạng này khiến Nội Bài có thể phải đóng cửa đường băng bất cứ lúc nào.Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết như vậy khi đánh giá về tình trạng xuống cấp của đường băng sân bay và nhấn mạnh gần đây tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi tần suất khai thác dày đặc và những máy bay có trọng tải lớn hoạt động liên tục.Hiện nay, mỗi giờ có 42 chuyến bay cất-hạ cánh tại Nội Bài, vượt 5 chuyến/giờ so với năng lực khai thác. Hạ tầng khu bay ngày càng xuống cấp, mức độ hư hỏng cũng như mật độ và phạm vi hư hỏng ngày càng tăng.Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, bề mặt đường băng 1A đã xuất hiện hiện tượng hằn vệt bánh máy bay theo vệt càng rộng 1m, có hiện tượng nứt dọc tim kiểu rạn chân chim… Đường băng 1B thường xuyên xuất hiện hư hỏng như nứt vỡ, phùi bùn. Một số tấm bê tông xi măng có hiện tượng bị lún, cá biệt có những vị trí 2 tấm bê tông xi măng vênh nhau tới 3cm.Với khu vực đường lăn có kết cấu bê tông nhựa, trên bề mặt các đường lăn nối đoạn tiếp giáp đường cất hạ cánh 11L/29R cũng xuất hiện vệt hằn theo vệt càng sau máy bay. Tại một số khu vực dù đã được sửa chữa đến nay tiếp tục bị hư hỏng trở lại do nền yếu và phùi bùn lên trên bề mặt.Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, tình trạng nói trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động bay, thậm chí đường băng đối mặt với nguy cơ phải dừng khai thác bất cứ lúc nào.“Các hạng mục về đầu tư, sửa chữa tài sản khu bay đều tạm dừng do vướng mắc về cơ chế nên Cảng Nội Bài chỉ có thể duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, khắc phục sự cố sân đường.” - lãnh đạo Cảng Nội Bài nói.Trên thực tế, không chỉ sân bay Nội Bài mà đường băng sân bay Tân Sơn Nhất cũng trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, cần phải sửa chữa lớn vì nguy cơ mất an ninh, an toàn rất cao. Tuy nhiên, quy định hiện tại không cho phép Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) được đầu tư vào khu bay, bảo dưỡng, sửa chữa lớn hạ tầng.Mới đây, tại cuộc họp triển khai công tác an toàn, an ninh hàng không những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình đã yêu cầu sớm xử lý vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu bay.Theo Phó Thủ tướng, khu bay, cụ thể là đường cất hạ cánh tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất xuống cấp, trong khi cơ chế lại không cho phép ACV triển khai. “Tiền có mà cơ chế không cho làm là rất vô lý. Cơ chế vô lý, phải tập trung tháo gỡ nhanh.” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.