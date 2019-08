4 Người Biểu Tình Chống TQ Bị Bắt

4 người biểu tình ôn hòa chống TQ đã bị công an CSVN bắt giam tại Nha Trang vào ngày 18 thàng 8, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 19 tháng 8.

Bản tin RFA viết như sau.

4 nhà hoạt động vừa bị công an câu lưu nhiều giờ sau khi biểu tình phản đối Trung Quốc ở quán cafe Hòn Chồng ở thành phố Nha Trang vào sáng ngày 18 tháng 8.

Chị Nguyễn Lai, một trong số những người biểu tình và bị câu lưu vào tối ngày 18 tháng 8 nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại:

Bọn chị kêu gọi biểu tình liên tục từ ngày 22 đến ngày 25 (tháng 8) trước các nơi có người Trung Quốc, và đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc, nhưng ở Nha Trang thì không có lãnh sự quán Trung Quốc nên chị quyết định biểu tình ở quán cafe Hòn Chồng là nơi tập trung Trung Quốc rất nhiều.”

Chị Nguyễn Lai cho biết 5 nhà hoạt động biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam ở khu vực Biển Đông và cuộc biểu tình chỉ có tính chất ôn hòa. Tuy nhiên, người bảo vệ vẫn không đồng ý cho phép những người biểu tình tiếp tục đứng đó cầm biển.

“Ảnh nghe đến đó là ảnh giật băng rôn, giằng co với chi, rồi chửi thề,... họ không cho bọn chị đi về. Ảnh kêu công an, bộ đội biên phòng và an ninh tới lúc đó. Thực sự khi lên đồn làm việc thì người ta cũng không làm căng mà mình chỉ thuật lại những lời nói đó thôi”, chị Nguyễn Lai cho biết.

Trước khi công an đến, một người biểu tình đã thoát về. 4 người biểu tình còn lại bị câu lưu tại đồn công an phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang từ khoảng 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều.

Đài Á Châu Tự Do đã liên hệ bằng điện thoại với công an phường Vĩnh Phước nhưng không nhận được câu trả lời về vụ câu lưu này.

Từ khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 và Hải cảnh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ ngày đầu tháng 7 đến nay, đã có một số những cuộc biểu tình nhỏ diễn ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm 10 tháng 8, một nhóm các nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn cũng tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ phản đối Trung Quốc ngày trước tòa Tổng Lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngày 6 tháng 8, một số nhà hoạt động ở Hà Nội cũng đã tiến hành một cuộc biểu tình nhỏ ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc. Cuộc biểu tình đã bị lực lượng công an yêu cầu giải tán ngay sau đó.

Trong hình, nhóm những người biểu tình phản đối Trung Quốc ở quán cafe Hòn Chồng, Nha Trang vào sáng ngày 18/8/2019.