Tự Chọn Cuộc Đời Cho Mình

Gia Đình Suy Ngẫm:Tự Chọn Cuộc Đời Cho MìnhThành LaceyCuộc đời sẽ xảy ra theo sự lựa chọn của mình. Ta hãy quan sát chung quanh mình ta sẽ thấy có người tự chọn cho mình một cuộc đời hèn kém. Bi đát hơn nữa, có người tự chọn kết liễu đời mình.Ngược lại, người khác lại vươn lên từ những khó khăn nhất và chọn tạo ra hoàn cảnh tốt hơn cho chính mình. Và họ thường làm được những chuyện phi thường. Thư viện chứa đầy tiểu sử của những người, nam và nữ, nhờ thói quen Kiên Trì mà biến đổi đời mình. Điểm then chốt là khi họ nhận ra rằng họ có thể chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.Điều tối quan trọng ở đây là kết quả cuộc sống của bạn hiện nay là do bạn lưạ chọn. Nó kể cả về mặt nghề nghiệp, liên hệ cá nhân và địa vị tài chánh. Làm sao có thể khác hơn được? Lý do bạn ở vị trí hiện nay trên đời chỉ là kết quả của những lưạ chọn của bạn cho đến thời điểm này. Nói cách khác, sự liên tục lưạ chọn điều tích cực, hay tiêu cực, đưa bạn đến cuộc sống của bạn hiện nay. Khi bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm sự kiện này, bạn sẽ được an bình trong tâm. Nhiều người phải chịu đựng một đời đầy bất mãn vì họ bị kẹt cứng vào thái độ ‘Tôi- phải’.Khi bạn nói: “ Cô ấy làm cho tôi tức giận,” sự thật là bạn chọn sự tức giận. Bạn không có gì phải tức giận. Như vậy bạn đã đáp ứng bằng sự giận dữ thay vì có một lưạ chọn khác hơn.Những câu nói ta thường nghe như: “Tôi bị kẹt trong liên hệ này.” Có nghĩa là tôi phải chịu như vậy. Hay: “Tôi ghét công việc này. Tôi không bao gìờ kiếm đủ tiền để được sống thỏai mái,” có nghĩa là: “ Tôi phải làm cái job trả ít tiền này mãi mãi. Thật là đáng buồn.”Khi ta luôn sống uộc đời mình trong vùng ‘Tôi-phải’, ta đặt chính mình vào vị trí bị trở nên căng thẳng. Điều này gây ra sự phản kháng và hờn giận và làm suy giãm đi năng lực của đời mình.Khi ta sống mỗi ngày ở vị thế ‘Tôi-chọn’, bạn đứng ở vị thế mạnh. Bạn cảm thấy mình nắm chủ động việc lèo lái đời mình. Sự lựa chọn khôn ngoan đòi ở ta sự cố gắng có ý thức để suy nghỉ liên tục về những quyết định mỗi ngày – ngay cả việc nhỏ như rửa chén dĩa. Hãy nói với mình: “ Tôi đang chọn việc rửa chén và tôi sẽ rửa chúng thật sạch.” Như vậy chắc là phải hay hơn khi ta nghỉ: “ Nữa à, mình phải rửa chén nữa à, thật là chán quá đi.”Cũng nên để ý là sự phản kháng lại những việc ‘ Tôi-phải’ làm, nó thường dẫn đến thói chần chừ kinh niên và bạn biết thói quen này tai hại ra sao rồi. Ngay bây giờ hãy quyết định thay đổi cái nhìn của mình. Hãy làm mọi việc hằng ngày do từ ý mình chọn, không do từ lối suy nghỉ: ‘Tôi-phải’. Ngay từ hôm nay, xin loại bỏ những từ tiêu cực đó. Hãy lấy lại sức mạnh của mình. Tăng cường sinh lực của mình vui hưởng sự tự do đến từ việc liên tục lựa chọn đem thêm vào cho đời mình.Đây là một ví dụ điển hình do một bác sĩ tâm lý kể lại: “Một trong những thân chủ của tôi, ở khoản tuổi năm mươi, thấy thất vọng vì không bỏ được hút thuốc lá. Trong một buổi nhóm cho người ghiền, ông ta đứng lên với giọng đầy xúc động: “ Tôi phải bỏ được hút nếu không tôi sẽ chết, mà tôi chưa muốn chết đâu!” Ông ta hoàn toàn thất vọng và lo lắng về đời mình. Chúng tôi yêu cầu ông hãy đổi lại lối suy nghỉ và lưạ chọn cho mình một thái độ khác. Thay vì nói ‘Tôi-phải’, hãy tự chọn cho mình theo cách tích cực. Ông ta nghỉ một lúc rồi mạnh dạn nói: “ Hôm nay, cách tôi chọn cho mình là chiến thắng bịnh ghiền thuốc lá.” Để ‘tử chiến’ với cơn ghiền, mỗi ngày ông ta mạnh mẻ lập lại câu khẳng định trên và trong hai tháng ông đã bỏ được hút. Sau đó ông dùng lối xác định sự lựa chọn tích cực này để tập thể dục thường xuyên, ăn uống bổ dưỡng và một chuổi những điều tốt cho bản thân mình cần có.”Khi bạn liên tục lựa chọn đúng, bạn tạo ra được thói quen tốt. Thói quen tốt sẽ taọ ra tư cách tốt. Khi bạn có tư cách tốt, bạn trở nên người có giá trị và có ích. Khi bạn trở nên là người có giá trị, bạn sẽ thu hút được dịp may hay hơn và tốt hơn. Kết quả nhận được sẽ khả quan hơn và bạn đóng góp được nhiều thêm cho đời mình. Có nhiều người đã nhận ra được điều này. Và họ đã vượt trội trong xã hội nhờ năng lực và ý chí mạnh mẻ trong sư lưạ chọn của mình.Thành Lacey (Nguồn: Internet)