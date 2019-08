Ai Lợi Dụng Tôn Giáo Tại VN?

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng CSVN, kêu gọi các tôn giáo “không để các thế lực lợi dụng chống phá ta về “dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo”, trong bài phát biểu của ông tại Đà Nẵng hôm 9 tháng 8, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin RFA viết như sau.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 9/8/2019 có phát biểu tại cuộc gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở thành phố Đà Nẵng.Báo Chính phủ dẫn lời người đứng đầu Chính phủ VN nhấn mạnh:"Bên cạnh đó, không để các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo mê tín dị đoan, trục lợi, gây bức xúc trong xã hội, chia rẽ nhân dân, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.Nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực lợi dụng chống phá ta về “dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo”, cản trở Việt Nam trong hội nhập và hợp tác quốc tế,"Theo ông Phúc, để giải quyết các vướng mắc trong vấn đề tôn giáo cần thực hiện nguyên tắc chung đó là "phải nhìn nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tôn giáo của mọi người dân."Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 8 năm 2019, chính phủ Việt Nam đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo với hơn 26 triệu tín đồ.Báo cáo Tự do tông giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hồi tháng 6 vừa qua nhận định chính phủ Việt Nam vẫn tìm cách kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, nhiều nhóm tôn giáo vẫn không được tự do hoạt động.Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã lên tiếng phản bác báo cáo này vì cho rằng những kết luận đưa ra là không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam.Hôm 17/7 vừa qua, hai nạn nhân của việc đàn áp tôn giáo Việt Nam là ông Aga, mục sư Tin lành Tây Nguyên và ông Dương Xuân Lương thuộc đạo Cao Đài Chơn Truyền miền Tây Nam Bộ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội Nghị Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo Toàn Cầu.Tại đây ông Dương Xuân Lương đã đề nghị Tổng thống Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).Ông Phúc nói đi mà không biết nghĩ lại xem ai lợi dụng tôn giáo để khống chế quần chúng, trong khi chủ trương của cộng sản là “thông qua tôn giáo để kiểm soát quần chúng”!