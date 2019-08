Bão Wipha Làm Chết 18 Người VN

Trận bão có tên Wipha vừa qua đã thổi vào miền Bắc và miền Trung Việt Nam gây nhiều thiệt hại về vật chất và nhân mạng, mà có ít nhất 18 người đã chết, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 5 tháng 8.Bản tin RFA viết như sau:Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống thiên tai, vào ngày 5/8 cho biết, thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha) đã khiến hàng chục người chết và mất tích, nhiều nhà cửa bị sập và sạt lở tại nhiều tỉnh khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.Báo cáo trong ngày 5/8 cho biết, có 5 người chết và 13 người mất tích tại Thanh Hóa, Bắc Kạn và Điện Biên. Nhiều tỉnh, thành phố Hưng Yên, Hà Nội và Thanh Hóa do mưa lớn kéo dài đã xảy ra 4 sự cố sạt lở đê tại khu vực sông Hồng, sông Đáy và sông Mã.Tại khu vựa bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa là khu vực đang chịu thiệt hại nặng nề, nằm cách thành phố Thanh Hóa hơn 200 km sau khi lũ quét qua khiến 12 người trong bản bị cuốn trôi mất tích, 24 ngôi nhà bị sập và cuốn theo dòng nước cùng toàn bộ tài sản của người dân, khiến nhiều người hoang mang. Trong ngày 5 tháng 8, lực lượng chức năng tìm được xác của một trong những nạn nhân mất tích.Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân mất tích. 100% các hộ dân ở Sa Ná đều là người dân tộc Thái, quanh năm làm nương rẫy. Người dân ở đây cho biết từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cảnh tượng mưa lũ như vậy. Chỉ trong sáng 3/8 Sa Ná gánh chịu 2 cơn lũ quét cuốn trôi hàng loạt ngôi nhà.Trong khi cơn bão số 3 đang đổ bộ vào các tỉnh khu vực miền Bắc thì tại khu vực biển phía Tây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi sóng lớn đánh sập hàng trăm mét đê biển, nhiều hộ gia đình bị ngập trong nước.Tính đến ngày 4/8 các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng thiệt hại do gió mùa Tây Nam làm gần 600 căn nhà bị sập và tốc mái, gần 400 cây ăn quả bị đỗ gẫy và sạt lỡ bờ sông, bờ biển tại Sóc Trăng.Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia tiếp tục cung cấp các thông tin tình hình thời tiết và cảnh báo khả năng tiếp tục xuất hiện lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ sau bão và các diễn biến bất thường khác để người dân và các cấp chính quyền chủ động ứng cứu kịp thời.Các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục thông tin về thiên tai và chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.Trong hinh, một gốc hình ảnh thời tiết tại Hà Nội.