Nguyễn Đặng Minh Mẫn Ra Tù

Sáng ngày 2 tháng Tám 2019, cộng đồng những nhà hoạt động, đấu tranh trong và ngoài nước, các trang mạng xã hội đã đồng loạt chào đón, đưa những hình ảnh tự do đầu tiên của tù nhân lương tâm (TNLT) Nguyễn Đặng Minh Mẫn, khi cô được trả tự do trở về với gia đình tại thành phố Trà Vinh, sau 8 năm bị tù đày.Thật khó mà tưởng tượng một cô gái trẻ, gương mặt trong sáng như Nguyễn Đặng Minh Mẫn lại có thể trở thành một nỗi sợ hãi của chính quyền CSVN. Cũng như nhiều TNLT khác, Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã phải qua 8 năm trong tù chỉ vì yêu nước. Cô đã bị bắt cùng với cha mẹ của mình vào ngày 2 tháng 8 năm 2011, vì đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, với các biểu ngữ HS - TS VN (Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam). Cô cũng là người chụp ảnh những cuộc biểu tình để phổ biến trên mạng xã hội. Trong một phiên tòa diễn ra tại Nghệ An vào ngày 8 và 9 tháng Giêng, 2013, Minh Mẫn đã bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế theo cái điều gọi là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.Là người ở Vĩnh Long, nhưng Minh Mẫn bị chính quyền CSVN giam tận trại giam Thanh Hóa, với mục đích làm khó dễ cho gia đình trong việc thăm nuôi. Trong tù, cô đã từng bị ngược đãi, tra tấn.Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã từng can thiệp, yêu cầu chính quyền CSVN trả tự do cho cô. Vào năm 2016, Nhóm Làm Việc Về Bắt Giữ Tùy Tiện của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi CSVN phóng thích vô điều kiện nữ ký giả nhiếp ảnh và cũng là nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Nhóm nhận định rằng, không có thông tin nào cho thấy cô Minh Mẫn tham gia hoạt động bạo lực, hoặc việc làm của cô trực tiếp gây ra bạo lực. Do đó, việc bắt và giam cô không phải là vì bất cứ một mối đe dọa nào cho an ninh quốc gia.Trong khi đó bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 2 tháng 8 cho biết thêm thông tin như sau.Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn cùng mẹ và anh trai cùng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa xử 14 thanh niên Công giáo với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” năm 2013, trong đó có các nhà hoạt động từng được báo chí quốc tế loan tin như Đặng Xuân Diệu, đang tị nạn tại Pháp, và Lê Văn Sơn, đang tị nạn tại Hoa Kỳ.Bà Minh cho biết có đến ba người trong nhà bà đều bị phạt tù, gồm bà, cô Minh Mẫn, và anh trai của cô là Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc. Phúc bị án treo, còn bà Minh mãn án tù vào năm 2014.“Trong vụ án của 14 Thanh niên Công giáo thì ba mẹ con đều bị bắt một lượt.“Riêng anh trai của Mẫn khi xử sơ thẩm thì bị án treo được cho về, nhưng ba năm án treo cũng rất nặng nề, cộng thêm 37 tháng và 14 ngày thử thách, và 2 năm quản chế.“Tôi thì bị 3 năm tù giam và 4 năm quản chế.“Còn Minh Mẫn thì bị phạt 8 năm tù và 5 năm quản chế.”Gia đình bà Đặng Ngọc Minh là những người tiên phong trong phong trào dùng sơn vẽ ký hiệu “HS-TS-VN” có nghĩa là “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam,” theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW).Vào ngày 5/6/2011, bà Đặng Ngọc Minh đã cùng 2 con, từ Trà Vinh lên Sài Gòn để tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. Từ đó gia đình của Minh Mẫn bị công an và an ninh để ý. Tuy biết rõ điều này, nhưng họ vẫn tiếp tục vẽ khẩu hiệu, rải truyền đơn, nhất là cô Minh Mẫn. Cả 3 mẹ con bị bắt vào tháng 8/2011.Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức “phản động lưu vong Việt Tân, móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” báo Công an Nhân dân trích cáo trạng của Viện Kiểm sát Tối cao cho biết.Tuy nhiên, bà Minh cho VOA biết gia đình bà vì chứng kiến bất công của xã hội mà lên tiếng đấu tranh, chứ không phải “đấu tranh vì một tổ chức hay cá nhân nào.”Bà Minh nói thêm:“Vào thời điểm 2011, phong trào tranh đấu và truyền thông chưa mạnh lắm và chưa lan tỏa như bây giờ… khi đó gia đình tôi bị bắt cũng ít người biết đến và cũng ít có người can thiệp.”Ngay sau bản án của 14 thanh niên Công giáo được tuyên, Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội đã ra thông cáo rằng bản án này cho thấy “phần nào của một xu hướng đáng lo ngại về nhân quyền ở Việt Nam.”Khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên tiếng rằng “Tất cả những bị cáo này đều bị bỏ tù vì đã thực hiện quyền của mình với những hoạt động mà lẽ ra không nên được xem là tội phạm.”Trong hình, Ông bà Nguyễn Văn Lợi, Đặng Ngọc Minh vui mừng đón con gái Nguyễn Đặng Minh Mẫn về nhà sau được ra tù hôm 2/8/2019. Photo Loi Minh.