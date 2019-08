Dòng sông thơ ấu





Rồi một ngày kia anh trở lại Ba Lai

Bến nước sông xưa con đò vắng khách

Bóng ai đó trên cầu tre qua rạch

Một chút gì rộn rã nhớ chưa phai





Chiếc tam bản nằm trơ vơ bãi cạn

Chiều cuối năm không một khách sang sông

Tiếng bìm bịp báo tin giờ nước lớn

Ngày hết rồi…còn ai đợi ai trông ?





Dòng Ba Lai trăm bến bồi bến lở

Đục nước phù sa bát ngát sông dài

Cô gái nhỏ có nghiêng vành nón lá

Bước xuống đò còn len lén nhìn ai





Con nước cuối năm tràn qua bãi mía

Lai láng trong lòng nhịp võng ầu ơ

Ai phơi áo bên hàng hiên lối xóm

Lời chưa trao mà hiểu tự bao giờ





Cô bạn nhỏ ngày xưa hay mắc cở

Tóc đuôi gà còn phơ phất bờ vai

Ngày chúa nhật có còn đi lễ tối

Áo thêu hoa xanh mộng tuổi trâm cài





Mùa chướng đến chim chìa vôi gọi sáng

Nô nức trong lòng áo mới mùa Xuân

Thoáng đâu đó một mùi hương trong gió

Chợt nhìn ra hoa bưởi trắng đầy sân





Đã lâu lắm mới tình cờ gặp lại

Từ thâm sâu dòng ký ức mịt mờ

Bến sông xưa một chiều xưa đã mất

Còn bên tai tiếng ai đó gọi đò…





Hồ Thanh Nhã







Sông Ba Lai phát nguồn ở đâu?





Sông Ba Lai là một nhánh của sông Cửu Long , nằm trọn vẹn trong địa phận tỉnh Bến Tre. Sông dài 55 km ,chảy từ xã Tân Lợi nay là Tân Phú ra đến biển tại cửa Ba Lai . Xưa kia sông sâu và rộng , nhưng từ những thập niên đầu thế kỷ 20 , do phù sa sông Cửu Long bồi đắp ngày một nhiều ở phía Cồn Dơi ( vàm Ba Lai đến xã Thành Triệu ) , nên dòng cạn dần . Cho đến ngày nay , đoạn phát nguồn của sông Ba Lai tách hẳn ra khỏi sông Mỹ Tho . Từ xã Tân Lợi đến xã Thành Triệu ( dài 17 km ) dòng sông cạn và hẹp như một con rạch . Riêng đoạn sông Ba Lai từ kênh đào An Hóa đi về phía biển , lòng sông lại mỡ rộng ra từ 200 đến 300 mét , độ sâu từ 3 đến 5 mét . Nước sông Mỹ Tho chảy qua kênh đào An Hóa , tống mạnh vào sông Ba Lai làm hạn chế quá trình lắng đọng phù sa của đoạn sông nầy . Lúc kênh mới đào ( thời kỳ còn Pháp thuộc ) thì chiều rộng của kênh chưa đầy 30 mét ; nhưng do dòng sông chảy siết nên nên sông Ba Lai bị xói mòn nhanh chóng và rộng dần ra cả trăm mét . Do dòng nước chảy mạnh và dưới đáy sông lại có những cồn ngầm , nên vào mùa gió chướng thổi mạnh , mặt sông thường có sóng lớn và nước xoáy gây nguy hiểm cho thuyền bè qua lại . Trên sông Ba Lai có các cồn như cồn Dơi , Cồn Qui , cồn Bà Tam ,cồn Thùng . Từ năm 2000 , một kế hoạch thủy lợi lớn nhất tỉnh Bến Tre được hình thành , để xây dựng công trình cống đập Ba Lai , nhằm ngọt hóa phần đất phía Bắc tỉnh Bến Tre gồm các huyện Ba Tri , Giồng Trôm , Bình Đại , Châu Thành và thành phố Bến Tre . Công trình thủy lợi nầy đã hoàn thành và được đưa vào xử dụng vào tháng 4 năm 2002 ./.