Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ Tổ Chức Hòa Nhạc Mùa Hè 2019

Hình hồ sơ các buổi trình diễn trước đây của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. Hình hồ sơ các buổi trình diễn trước đây của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.

Westminster (Bình Sa)- - Đến thăm tòa soạn Việt Báo vào sáng Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2019, Giáo Sư Lê Văn Khoa và Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho biết, một buổi hòa nhạc đặc biệt Mùa Hè năm 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám tại Rose Center Theater, số 14140 đường All American Way, thị xã Westminster, bên cạnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.Vé chương trình đêm hòa nhạc có các loại: VIP $70, vé thường $45 và $35, có bán tại Vietnamese American Philharmonic, 9451 Edinger Ave., Westminter, điện thoại (714) 418-0109 hay vào www.vapso.org; Bolsa Ticket, 15361 Brookhurst St., #102, Westminster, điện thoại (714) 418-2499, www.bolsatickets.com; Nhà sách Tú Quỳnh, 9581 Bolsa Ave., Westminster, điện thoại (714) 531-4284.Trong dịp nầy, Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng ước mong, quý đồng hương, thân hữu nhìn thấy những cố gắng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ qua các chương trình hòa nhạc đều đặn của Hội thực hiện để khoe tài năng của thế hệ trẻ gốc Việt tại Mỹ. Mong quý vị tiếp tay với chúng tôi để các em thăng tiến hơn trong âm nhạc, đại diện cho cộng đồng Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ở hải ngoại. Và qua những tác phẩm trình tấu, biểu diễn của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, có cả âm nhạc Việt để thấy nhạc Việt chúng ta không thua nhạc Âu Mỹ. Đây cũng là một sân chơi nghệ thuật để con em chúng ta học hỏi về âm nhạc và tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, nghiêm túc khi trình tấu chung với nhau trong dàn nhạc. Khi các em chơi nhạc, giúp các em học vấn văn hóa cũng tốt hơn. Khán giả đến dự chương trình đông, không chỉ giúp chúng tôi đủ chi phí mà còn giúp các em nhạc sinh, các ca nhạc sĩ tham gia chương trình càng thêm thăng hoa hơn trên sân khấu.”Theo Giáo Sư Lê Văn Khoa cho biết đây là “Món Quà Cho Từng Người”, ông nói trong những ngày qua cá nhân ông được (bị) nhiều người hỏi về chương trình này vì biết ông có liên hệ mật thiết với Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. Nghĩ rằng nhiều người khác cũng có câu hỏi tương tự nên ông mượn nơi đây xin được trả lời chung.Như tên gọi: Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, rõ ràng là người Việt đang sống trên đất nước Mỹ, chúng tôi cố đem văn hóa của hai dân tộc đến với nhau, để tạo mối cảm thông và tương kính nhau hơn, mà âm nhạc là môi trường thích hợp, nên đã kiên trì làm việc suốt 25 năm qua. Mỗi năm trung bình có ba hay bốn chương trình được thực hiện quy mô. Tuy nhiên chúng tôi không chỉ hạn chế trong việc trình diễn nhạc Việt và Mỹ, mà còn dùng nhạc chọn lọc từ nhiều nơi trên thế giới.Nhạc ViệtTrước hết phải nói đến phần nhạc Việt. Trong chương trinh này chỉ giới hạn trong phạm vi tân nhạc, tức nhạc phổ thông Việt Nam. Nhạc Việt chịu ảnh hưởng nhạc Tây phương vừa được một thế kỷ, nên hãy còn rất mới, chưa thẩm thấu hết những cao diệu của nhạc học. Nhưng nói về ca khúc phổ thông, ta có những nỗ lực đáng kể và đã sản xuất nhiều bài hát thật ý nhị. Để thích hợp với ban nhạc lớn, nhạc giao hưởng, những ca khúc phổ thông phải được viết lại theo sự đối chiếu âm thanh của các phân bộ nhạc cụ của dàn nhạc lớn. Nhiều bài hát được hòa âm cho hợp ca, đã chuyển giai điệu đơn sơ thêm phần cao sang. Khán giả sẽ thấy những bài ca quen thuộc như Hải Ngoại Thương Ca của Nguyễn Văn Đông, Tiếng Dân Chài của Phạm Đình Chương, Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng của Phạm Đình Chương hấp dẫn, linh động hơn, có những âm thanh mới hơn những âm thanh còn lưu lại trong ký ức của mình. Rồi các bài Người Đi Qua Đời Tôi cũng của Phạm Đình Chương với lời của Trần Dạ Từ, bài Nỗi Niềm của Tuấn Khanh, bài Dừng Bước Giang Hồ của Hoàng Trọng, tất cả đều được trình diễn trong cung cách khác hơn chúng ta thường xem và nghe.Nhạc MỹHoa Kỳ là một quốc gia mới thành lập hơn hai thế kỷ, nên còn rất mới. Họ không có thần thoại từ nhiều ngàn năm như Việt Nam, nhưng tình yêu và tình người được nhắc nhở qua nhạc kịch tuồng diễn trên sân khấu lớn và trên điện ảnh, truyền hình. Vì là xứ tự do nên họ phát triển rất mạnh, rất nhanh trên mọi mặt. Âm nhạc cũng thế. Nào là nhạc Jazz, nhạc Rock, nhạc phim, nhạc Broadway v.v. . . đã tràn lan khắp thế giới.Nhạc PhimPhim ảnh đi rất nhanh và ảnh hưởng người xem đáng kể. Mỗi phim hay được tăng cường bằng các bài nhạc đề độc đáo gây thêm rung động cho người không xem phim. Những bài nhạc đó đã trở thanh phổ thông cho cả người không xem phim. Hôm nay chúng tôi nhắc lại một vài bài nhạc phim, như: Những nét nhạc chính từ phim Harry Potter, nhạc chủ đề của phim Schindler’s List, nhạc từ The Chicken Dance, Let It Go. Chắc chắn quí vị chưa quên nhạc đề của phim Love Story là Where Do I Begin? Của Francis Lai. Còn bài Speak Softly, Love, nhạc đề của phim Godfather, nhạc của Nino Rota và bài Over the Rainbow, nhạc của Harold Arlen viết cho phim The Wizard of Oz, sẽ được trinh bày trong chương trinh này.Nhạc BeatlesQuý vị sẽ được nghe những tác phẩm hay nhất của Beatles do Calvin Custer kết soạn. Trong đó có Got To Get You Into My Life. When I'm Sixty-Four – MichelleNhạc BroadwayNói đến nhạc Mỹ mà không nhắc nhạc Broadway là một thếu sót lớn. Chương trình này có sự tham dự đặc biệt của đoàn nhạc sinh opera từ Huntington Beach Academy for The Performing Arts. Họ diễn 6 tiết mục trích từ Oklahoma, của Rodgers & Hammerstein. Đây là vở nhạc kịch sân khấu Broadway rất được ưa chuộng, trình diễn lần đầu ngày 31 tháng Ba, 1943. Vở tuồng Broadway này đã diễn trên 2500 xuất, chiếm nhiều giải thưởng cao quý và được chuyển thành phim. Hôm này các sinh viên sẽ có màn tap dance, và màn vừa hát vừa múa thật linh động. Họ sẽ trình diễn các bài: 1. Oh, What A Beautiful Morning,2. Kansas City,3. I Can't Say No!,4. People Will Say We're In Love,5. Oklahoma, 6. Finale UltimoNhạc ÝBài ca nổi tiếng của nước Ý là Mama của Cesare Andrea Bixio, được đối lại bằng bài Cha Yêu Quý Của Con (O Mio Babbino Caro) trích từ vở nhạc kịch Gianni Schicci của G. Puccini, một danh tài siêu đẳng Opera Ý, chắc chắn sẽ làm các bà mẹ và ông cha hài lòng.Nhạc Cổ điển Tây phươngVới người thích nhạc cổ điển Tây phương, chương trình có nhạc phẩm Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18 của Sergei Rachmaninoff, bài Hungarian Dance No. 2 của Johannes Brahms và bài Emperor Waltz của Johann Strauss. Tuy nhạc không lời nhưng chắc chắn sẽ tạo xúc cảm lớn.Thành phần diễn viênThành phần ca nhạc sĩ rất phong phú, trên 100 người, gồm có: Ban nhạc Chính Thức, Ban nhạc Thanh Niên và Ban nhạc Thiếu Nhi luân phiên hòa tấu và đệm nhạc suốt chương trình. Ban hát của trường nhạc SV, Ban hợp ca Giọng Nữ của trường luyện giọng Lê Hồng Quang, Ban Hợp Ca Thân Hữu Lê Văn Khoa, Ban hợp ca HB Academy for the Arts Opera Students sẽ góp phần. Những giọng ca Bích Vân, Teresa Mai, Ngọc Hà, Bảo Châu, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải, Tim Nelson. Còn có thêm hai nghệ sĩ đặc biệt từ Úc đến góp phần trình diễn là Oanh Nguyễn và Nguyễn Xuân Ánh.Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng là người điều khiển toàn bộ chương trình. Ông có một ước vọng là tạo nền mống cho thế hệ tương lai.Có một câu hỏi nhiều người đã hỏi tôi: “Nghe nói nhạc giao hưởng buồn ngủ lắm, đúng không thưa ông?”Tôi trả lời: “Có người nói với tôi họ cũng nghĩ vậy, nhưng môt hôm vì nể bạn nên ép bụng cùng đi dự chương trình. Thật không ngờ, không buồn ngủ chút nào nhưng lôi cuốn từ đầu đến cuối. Tôi sẽ tham dự đều.”Qua những tiết mục được nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng và Giáo Sư Lê Văn Khoa giới thiệu, những khán giả chưa một lần đến thưởng thức chương trình hòa nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức sẽ thấy rằng những tác phẩm biểu diễn trong chương trình không hề khó nghe chút nào mà còn rất hấp dẫn, giúp khán giả cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc với nhiều thể loại khác nhau.Nói về thuận lợi mà Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ có được để gửi đến khán giả những nét mới, đặc sắc cho chương trình hòa nhạc mùa hè năm nay, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng tâm sự: “Các tiết mục của chương trình rất đa dạng, dàn nhạc phải chơi nhiều loại nhạc khác nhau, cho thấy công sức tập luyện rất nhiều, từ nhạc trưởng đến các nhạc sĩ trong dàn nhạc. Các nhạc sĩ, ca sĩ tham gia chương trình của Hội, luôn tự nguyện đóng góp tài năng của mình vào chương trình, nghĩa là không than phiền việc họ phải dành nhiều thời gian tập luyện để có được những tiết mục hay, nhưng số thù lao mà họ nhận được chỉ tượng trưng thôi. Thuận tiện khi chúng tôi chọn nhạc kịch kịch Oklahoma vì ông Tim Nelson là music director của HB Academy for The Performing Arts Opera đã từng dàn dựng để trình diễn rồi. Nên chúng tôi đã mượn những bản nhạc đã được hòa âm cho dàn nhạc và ca sĩ của họ để trình tấu lại, đỡ chi phí làm hòa âm."