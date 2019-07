Tỉ Lệ Tử Vong Do Sử Dụng Thuốc Quá Liều Ơ Mỹ Giảm

Trung Tâm Phòng Ngừa & Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ vừa tuyên bố hôm Thứ Tư 17/07 là vào năm 2018, tỉ lệ tử vong do sử dụng thuốc quá liều ở Mỹ đã giảm, lần đầu tiên sau hai thập kỷ. Đây là một tín hiệu cho thấy cơn dịch toàn quốc tử vong có liên quan đến sử dụng thuốc đã có chiều hướng giảm.Khoảng 68,500 người Mỹ đã chết trong năm 2018 do sử dụng thuốc quá liều, so với con số 72,000 của năm trước, giảm 5% theo số liệu của CDC. Đây là lần đầu tiên con số tử vong liên quan đến thuốc quá liều giảm kể từ năm 1999.Một số bác sĩ cho rằng số liệu giảm này là “đáng khích lệ”, nhưng chưa đáng để ăn mừng. Anna Lembke- giáo sư Stanford University, tác giả của cuốn sách “Drug Dealer, MD – How Doctors Were Duped, Patients Got Hooked, and Why It’s So Hard to Stop"- nói rằng tử vong do quá liều chỉ là một phương pháp để đo lường cơn dịch. Theo Lembke, số lượng người đang lạm dụng thuốc là một yếu tố quan trọng khác để đánh giá tiến trình chống lại cơn dịch. Con số này lại không có trong báo cáo của CDC.Nhưng có vẻ như số người lạm dụng thuốc cũng có chiều hướng giảm. Ước lượng có khoảng 19.7 triệu người Mỹ lạm dụng thuốc trong năm 2017 so với con số 20.1 triệu của năm 2016, theo Khảo Sát Quốc Gia Về Sức Khỏe Và Sử Dụng Thuốc.