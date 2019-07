Tài xế Hãng Taxi Go-viet đình công

Hàng trăm tài xế công ty xe taxi Go-viet tại VN đã đồng loạt đình công chống điểm thưởng của công ty, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 18 tháng 7.Bản tin RFA viết như sau.Hàng trăm tài xế của công ty Go-viet đã đình công để phản đối về chính sách điểm thưởng mới của hãng.Truyền thông trong nước hôm 18/7 cho biết như vừa nêu.Tin cho biết, các tài xế đình công đã cùng nhau tắt ứng dụng và kéo đến trụ sở hãng xe Go-Viet tại thành phố Hồ Chí Minh để phản đối chính sách thưởng, tăng gấp 3 lần làm khó tài xế.Các tài xế cho rằng, với quy định mới, tài xế Go-viet sẽ bị siết thưởng và tăng lượng công việc.Theo họ, ở cách tính cũ tài xế có các mốc tính điểm là 10, 18, 28, tức tài xế cần đạt mốc 10 điểm, tương đương 10 cuốc xe thì sẽ nhận được tiền thưởng tối thiểu là 30.000 đồng. Nếu tài xế nào có thể chạy thêm để đạt các mốc 18, 28 điểm thì sẽ nhận số tiền thưởng là 90.000 đồng và 180.000 đồng.Tuy nhiên ở cách tính mới, tài xế phải đạt các mốc điểm là 40, 64, 80 điểm mới đạt mức thưởng 40.000, 120.000 và 240.000 đồng tức phải chạy được 40 điểm mới đạt mức tối thiểu so với 10 điểm như trước. Để đạt mốc điểm thưởng tối đa, tài xế phải chạy sao cho đủ 80 điểm so với trước là 40 điểm.Với cách tính điểm mới này, các điểm thưởng đều được nhân lên gấp đôi nhưng họ cho rằng chạy cả ngày cũng không bao giờ đạt được, thu nhập sẽ giảm.Đại diện công ty Go-viet giải thích với truyền thông rằng, hãng sẽ bắt đầu thử nghiệm chính sách giá và mức thưởng mới áp dụng từ ngày 18/7 và triển khai trong một thời gian để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đối tác và doanh nghiệp, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.Trong hình, các tài xế tập Go-Viet trung phản đối chính sách mới của công ty.