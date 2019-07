Những Cuộc Bố Ráp Di Trú Lớn Tại Hoa Kỳ Bắt Đầu Từ 14/07; Lịch Cấp Chiếu Khán Và Chuyển Diện Cư Trú Tháng 8-2019

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di t rú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Các cuộc bố ráp những gia đình di dân không có giấy tờ hợp lệ bắt đầu từ ngày 14 tháng Bảy năm 2019 tại 10 thành phố lớn. Những vụ ruồng bắt này sẽ do cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) thực hiện trong nhiều ngày kể từ 14 tháng Bảy.Các nhân viên ICE đang nhắm tới ít nhất 2.000 di dân đang bị lệnh trục xuất nhưng vẫn còn ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp.Trong tháng 6 vừa qua, các nhân viên ICE nói rằng những chiến dịch này sẽ nhắm vào những di dân không có giấy tờ hợp lệ vừa mới đến Hoa Kỳ, với mục đích làm giảm làn sóng các gia đình ở Trung Mỹ đến biên giới phía Tây Nam.Cơ quan ICE tuyên bố trước đây rằng họ nhắm vào việc bắt giữ những người có lịch sử phạm tội nhưng bất cứ di dân nào phạm luật Hoa Kỳ cũng sẽ là đối tượng bị bắt giữ.Những gia đình di dân nào bị bắt giữ sẽ bị giam giữ cùng một chỗ, và nếu có thể được, sẽ bị giữ ở các trung tâm tạm giam ở hai tiểu bang Texas và Pennsylvania. Nhưng vì không đủ chỗ, một số gia đình có thể sẽ ở tại các phòng khách sạn cho đến khi việc ra đi được ấn định.Bảo vệ Thẻ Xanh khi có những chuyến du lịch dài hạnNgười ta ít khi nào nghĩ đến việc sẽ làm gì khi bị cơ quan Kiểm Sóat Biên Phòng và Thuế Quan (CBP) chất vấn tại phi trường khi họ trở về Hoa Kỳ sau một chuyến xuất ngọai lâu ngày. Chúng tôi đã có dịp đề cập vấn đề này trước đây nhưng cảm thấy rằng vấn đề này nên được nhắc lại. Bây giờ là một giai đọan mới. Các nhân viên di trú được Tòa Bạch Ốc khuyến khích thực hiện những điều khó khăn đối với người di dân, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp. Trong những ngày này, tất cả thường trú nhân ở Hoa Kỳ đi du lịch trong thời gian kéo dài nên cẩn trọng hơn và chuẩn bị đối phó với các nhân viên kiểm soát biên phòng CBP khi họ trở lại Hoa Kỳ.Bất cứ ai luân phiên cư ngụ 6 tháng trong một năm ở Việt Nam và 6 tháng ở Hoa Kỳ nên mang theo rất nhiều bằng chứng không bỏ nơi cư ngụ ở Hoa Kỳ. Thẻ Xanh là dành cho việc Thường Trú ở Hoa Kỳ, chứ không dùng để thăm viếng Hoa Kỳ.Luật tổng quát là thường trú nhân nên duy trì nơi sinh sống chính ở Hoa Kỳ, nói chung là phải ở trên 6 tháng mỗi năm, và những chuyến xuất ngọai không nên quá 180 ngày có thể là đối tượng bị điều tra nhiều hơn. Những chuyến đi thường xuyên, mặc dù không quá 180 ngày, vẫn có thể làm cho Sở di trú chất vấn về quyền giữ thẻ xanh của một thường trú nhân.Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry permit) cho phép thường trú nhân ở ngòai Hoa Kỳ đến 2 năm và có thể tái nhập cảnh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó không phải là điều đương nhiên được tái nhập cảnh. Và giấy phép tái nhập cảnh này sẽ vô dụng nếu không có bằng chứng duy trì nơi ở tại Hoa Kỳ. Đối với việc vắng mặt hai năm, cơ quan biên phòng CBP nhiều phần sẽ hỏi người này đã làm gì ở Việt Nam, làm công việc gì, có tài sản ở Việt Nam không, liên hệ thân nhân ở Việt Nam ra sao. Cơ quan CBP cũng có thể hỏi về công việc của người này ở Hoa Kỳ, tài sản ở Hoa Kỳ và liên hệ thân nhân mà người này có ở Hoa Kỳ, kèm theo những bằng chứng duy trì nơi cư trú ở Hoa Kỳ.Nếu thời gian vắng mặt lâu dài để săn sóc người thân có sức khỏe đau yếu, cần có giấy xác nhân của bác sĩ điều trị, hồ sơ bệnh viện hoặc những báo cáo khám nghiệm cùng với chứng minh sự liên hệ sẽ giúp ích rất nhiều. Thuế lợi tức ở Hoa Kỳ cũng chứng minh được sự cư trú ở Hoa Kỳ.Những điều khác cũng có thể hữu ích là bằng chứng về những tài sản cá nhân hoặc bất động sản ở Hoa Kỳ mà họ là chủ nhân, thư mời làm việc, bằng chứng được trả lương, sổ chi phiếu ngân hàng và các bản báo cáo ngân hàng, dùng thẻ tín dụng (credit card), làm chủ những cổ phần (stock) ở Hoa Kỳ, những bằng chứng bảo hiểm, bằng chứng trả tiền đều đặn những khỏan nợ lâu dài liên tục như trả góp tiền mua nhà và mua xe hơi, bằng lái xe hoặc căn cước của tiểu bang, v.v...Luật đề nghị về Gánh Nặng Xã HộiĐã có nhiều bàn bạc và cũng có nhiều nhầm lẫn về luật đề nghị về Gánh Nặng Xã Hội. Trước hết, điều quan trọng cần nhớ đây mới chỉ là một luật được đề nghị, có nghĩa là chưa thành luật chính thức. Thứ hai, sau khi dự luật này chính thức được ban hành với văn bản sau cùng, thì chắc chắn những tổ chức họat động về di trú sẽ đưa việc này ra tòa.Hiện tại, nếu qúy vị đang nộp đơn xin quy chế thường trú nhân, những lợi ích công cộng bị cấm là tiền trợ cấp xã hội SSI, trợ giúp tiền mặt từ chương trình Trợ Giúp Tạm Thời Những Gia Đình Cần Được Giúp Đỡ (tức Temporary Assistance for Needy Families - TANNF) , tem phiếu thực phẩm (food stamp), Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Trẻ Em Của Tiểu Bang (tức State Child Health Insurance - SCHIP) và trợ giúp công cộng bao gồm trợ giúp y tế Medicaid được dùng cho thời gian săn sóc lâu dài như ở trong viện dưỡng lão hoặc viện tâm thần.Luật đề nghị cũng sẽ bao gồm phụ cấp lợi tức thấp săn sóc y tế Medicare Part D, chương trình lựa chọn phụ cấp nhà cửa Section 8, trợ giúp thuê nhà theo dự án Section 8 và nhà ở công cộng.Một luật đề nghị khác - nhưng vẫn chưa thành luật - là hành pháp Trump đang tiến đến việc sọan thảo một điều luật trục xuất người có thẻ xanh dùng sự trợ giúp của chính phủ trong 5 năm kể từ ngày nhập cảnh. Những lợi ích công cộng này sẽ bao gồm trợ cấp xã hội SSI, chương trình tem phiếu thực phẩm, trợ giúp nhà ở Section 8, nhiều lợi ích về trợ giúp y tế Medicaid và chương trình Trợ Giúp Tạm Thời Những Gia Đình Cần Được Giúp Đỡ.Nhiều di dân bỏ những quyền lợi về thực phẩm và y tế vì luật đề nghị về Gánh Nặng Xã HộiLuật đề nghị về gánh nặng xã hội đang làm cho những gia đình di dân - kể cả công dân Hoa Kỳ - tránh né hoặc từ bỏ những lợi ích được chính phủ cấp về thực phẩm và y tế. Họ sợ rằng dùng những lợi ích này sẽ làm cho gia đình không thể có quy chế thường trú nhân.Một nghiên cứu cho thấy hơn 13% người lớn trong những gia đình di dân nói rằng họ không tham gia những chương trình công cộng như tem phiếu thực phẩm và trợ giúp nhà ở vì e ngại rằng luật "gánh nặng xã hội" mới sẽ gây khó cho họ không thể có thẻ xanh. Số di dân được phúc trình đã tăng đến 21% trong những gia đình có lợi tức thấp. Bản phúc trình này dựa trên những cuộc phỏng vấn với khỏang 2.000 người di dân.Dân biểu Nanette Barragán của tiểu bang California, tiểu bang có dân số sinh đẻ ở ngọai quốc đông nhất tại Hoa Kỳ, nói rằng bản phúc trình này cho thấy luật đề nghị về gánh nặng xã hội từ ước muốn của Tổng thống Trump đã có hiệu quả rõ rệt: Đó là tổng thống muốn tạo nỗi lo sợ trong những cộng đồng di dân khắp nơi ở Hoa Kỳ.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 8-2019(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/07/2012 (Tăng 10 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/03/2013)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: (Hiệu Lực)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/06/2019)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 01/01/2014 (Tăng 4 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2014)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 22/06/2007 (Tăng 14 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/12/2007)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/10/2006 (Tăng 14 tuần)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/12/2006)(7) Diện Đầu Tư Định Cư EB-5 (trực tiếp/hoặc gián tiếp qua Trung Tâm Vùng): 01/10/2014 (Giảm 2 năm)(8) -Tu Sĩ-SR: (Luôn luôn hiệu lực)Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Từ ngữ "bố ráp trục xuất tập thể" có nghĩa gì?- Đáp: Nó có nghĩa là cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) sẽ dự tính bắt giữ và trục xuất hai hoặc ba ngàn ngọai kiều phạm tội đang ở trong danh sách bị trục xuất. Thêm vào đó, Ken Cuccinelli, Giám đốc Sở di trú USCIS, tuyên bố rằng những công tác này sẽ bắt đầu trục xuất một triệu di dân bất hợp pháp đã từng được lệnh chính thức phải rời khỏi nước này, nhưng có vẻ như không thể thực hiện được.- Hỏi: Không có luật nào cho phép thường trú nhân sống ở ngọai quốc và duy trì nơi thường trú của họ bằng cách viếng thăm Hoa Kỳ một năm một lần sao?- Đáp: Đây chỉ là một huyền thọai và không bao giờ thành luật. Để duy trì nơi thường trú, một người phải cho thấy họ đang cư trú thường xuyên và có nhà ở Hoa Kỳ và không bao giờ từ bỏ.- Hỏi: Khi nào luật đề nghị về Gánh Nặng Xã Hội có hiệu lực?- Đáp: Có lẽ sẽ không xảy ra cho đến sau tháng 11 năm 2020 và có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Tòa Bạch Ốc đã đạt được mục đích của họ. Luật đề nghị này đã tạo nên sự lo sợ trong cộng đồng di dân và nó cũng cho thấy căn bản của ông Trump là cố gắng thực hiện những cam kết khi vận động tranh cử tổng thống.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.=END=