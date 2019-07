Sau buổi Ra Mắt DVD "Hè Kỷ Niệm" tại quận Cam, California và tại Atlanta, Georgia, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) đã chọn Houston là nơi thứ ba để ra mắt DVD này. Các anh chị em trong Ban Tổ Chức đã quyết định chọn Hội quán Mai Vàng là địa điểm tổ chức buổi văn nghệ với chủ đề "Tình Hè Cali - Houston" vào ngày Chủ Nhật, 14 tháng 7, năm 2019.





Mặc dầu bận rộn với công việc và nhiều chương trình khác nhau, 17 anh chị em trong Ban Văn Nghệ của CLB Tình Nghệ Sĩ từ Nam Cali đã sắp xếp thời gian tham dự chuyến đi lưu diễn này. Ban Tổ Chức của show nhạc gồm có BS Vi Sơn, BS Trần Văn Thuần, Nhạc sĩ Nhật Hạnh, cũng là hội trưởng đại diện chi nhánh Houston, MC/Ca sĩ Kim Phượng, anh Trần Trọng Nhân và Cao Minh Hưng. Về thành phần ca sĩ ở Houston, Nhạc sĩ Nhật Hạnh đã mời Ban hơp ca Hồn Việt và 2 ca sĩ tham dự. Một trong những thành viên rất nhiệt tình của BTC là MC/Ca sĩ kiêm Xướng Ngôn Viên (XNV) Kim Phượng. Ngoài việc giúp quảng bá cho chương trình Tình Hè Cali-Houston, chị cũng đã giúp thực hiện talk show cùng với Ca sĩ Diễm Chi qua hệ thống Đài AB TV và mời một số ca sĩ Houston và vũ đoàn Hoài Hương đến trình diễn trong chương trình Tình Hè. BS Trần Văn Thuần cũng đã giúp trang trải chi phí quảng cáo cho chương trình qua Đài Radio 900 AM cũng như Thi sĩ Cù Hoà Phong và Nhạc sĩ Nhật Hạnh đã đài thọ chi phí để phổ biến cho show nhạc qua Đài Việt Radio 1560 AM. Ở miền Nam Cali, MC/XNV Hồng Vân và Ca sĩ Lisa Trần cũng xuất hiện trên talk Show CLB Tình Nghệ Sĩ trên Đài IBC-TV để cùng chúng tôi giới thiệu về Chiều nhạc Tình Hè Cali-Houston. Ngoài ra, một số các cơ quan truyền thông báo chí và các anh chị trên các diễn đàn đã gửi thư mời các bạn bè thân hữu đến tham dự như anh Trần Trọng Nhân với diễn đàn CLB TNS và Nhóm Đời Sống Vui Houston, Nhà văn Túy Hà với quý văn hữu trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ, BS Vi Sơn, Ca sĩ Bạch Hạc, Ca sĩ Diễm Chi chia sẻ thông tin về chương trình qua các trang Facebook, v.v..









Sau một vài tuần lễ chuẩn bị, 2 nhóm đầu tiên đã đến Houston vào ngày thứ Sáu. Chúng tôi rất vui khi Tiến sĩ Mai Thanh Truyết đến đón tại phi trường. Bước ra khỏi phi trường George Bush, chào đón chúng tôi là một làn khí nóng bức gần 100 độ F làm chúng tôi nhớ lại khí hậu vào mùa hè ở Việt Nam trước đây. Rời khỏi phi trường, anh Mai Thanh Truyết lái xe đưa chúng tôi đi thẳng đến Kemah, cách Houston khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Những câu chuyện trò hàn huyên thật vui và rôm rả trong khi lái xe đến Kemah vì anh Mai Thanh Truyết đã gắn bó và sinh hoạt với CLB TNS từ những ngày đầu ở Cali và sau đó anh dời về Houston cách nay khoảng 8 năm. Kemah là một thành phố biển với một cửa ngõ dẫn ra vịnh Galveston. Dọc theo công viên Kemah Boardwalk là một con đường được dựng dọc theo bờ biển với rất nhiều khu vui chơi, hàng quán, khu giải trí, sân khấu cho trình diễn âm nhạc, viện bảo tàng và rất nhiều nhà hàng hải sản. Mệt và đói bụng sau một ngày trên phi cơ và thăm viếng Kemah, các anh chị em đã dùng một buổi ăn tối thật ngon tại nhà hàng Vinh Hoa trong khu Bellaire. Sau buổi cơm tối, anh Mai Thanh Truyết đã chở các anh chị em đi một vòng thăm "Bellaire By Night". Bellaire, trung tâm thương mại chính của cộng đồng người Việt ở Houston, đã phát triển thêm rất nhiều so với cách đây hơn 10 năm khi chúng tôi đến đây.







Sáng thứ Bảy, theo như chương trình, các anh chị em hẹn nhau đến Bentwater, cách Houston khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Anh chị Bác sĩ Vi Sơn - Lucie Quế tổ chức buổi họp mặt cho một số các anh chị em nghệ sĩ từ Cali và Houston. Bác sĩ Vi Sơn dù sức khoẻ còn yếu vì vừa trải qua cơn bệnh, nhưng anh cũng đã cố gắng có buổi họp mặt cho các bạn bè thân hữu. Các anh chị em có dịp chụp nhiều tấm hình với khung cảnh rất đẹp và thơ mộng bên hồ Conroe. Tiệc trưa với thức ăn rất ngon do chị chủ nhà và các bạn bè mang đến cũng như những món ăn do chị Bạch Hạc nấu. Buổi chiều, các anh chị trở về lại Houston để tham dự buổi họp mặt với các anh chị từ CLB TNS ở Houston cũng như Nhóm Đời Sống Vui tại nhà hàng Jasmine. Chúng tôi rất vui khi có dịp gặp lại một số anh chị như anh chị Trần Trọng Nhân, anh chị Hồ Ái Việt-Thanh Loan, anh chị Nhà văn Nguyên Nhung, anh chị Nhà văn Lê Thị Hoài Niệm, Ca sĩ Diễm Chi, anh chị Bác sĩ Trần Văn Thuần - Mỹ Chương, v.v. Nhà hàng Jasmine có chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe, nên các anh chị em cũng đã góp tiếng hát cùng với các ca sĩ của ban nhạc. Đặc biệt, chị chủ nhân thẩm mỹ viện Hạnh Phước đã mang chiếc bánh có khắc hình chiếc nốt nhạc biểu tượng của CLB TNS để chúc mừng cho show nhạc Tình Hè Cali - Houston.





Hội trường Mai Vàng với parking thật rộng rãi và sân khấu được trang hoàng với tấm banner cho chương trình và dàn đèn làm tăng thêm màu sắc rực rỡ và không khí vui tươi của chiều nhạc Tình Hè. Mới đến 12 giờ trưa, chúng tôi đã thấy các khán giả ngồi chật những dãy bàn cạnh sân khấu. Đúng 1:10 pm, chương trình được khai mạc. MC/Ca sĩ Kịm Phượng gửi lời chào đến khán giả và giới thiệu một số vị quan khách trong số các khán giả có mặt như BS Trần Văn Thuần, cựu Chủ tịch Cộng Đồng và phu nhân, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, anh chị Trần Trọng Nhân, anh Tô Văn, Hội trưởng Hội Nghệ Sĩ, BS Mùi Quý Bồng và phu nhân, NV Túy Hà, Chủ tịch Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ cùng một số văn hữu của như Thi sĩ/Võ sư Yên Sơn, NV Nguyên Nhung và phu quân, NV Lê Thị Hoài Niệm, NV Đặng Minh Hùng, Tiến sĩ Micheal Hoà và Đài AB TV, Ký giả của báo Sóng Thần, v.v. Sau đó, MC Kim Phượng giới thiệu người cùng điều khiển chương trình là MC/XNV Hồng Vân. Sau khi gửi lời chào khán giả, MC Hồng Vân đã giới thiệu mục đích của chương trình văn nghệ Tình Hè Cali - Houston là dịp giới thiệu những sinh hoạt của CLB TNS và đặc biệt là DVD "Hè Kỷ Niệm" đến với khán giả ở Houston. Sau đó, chị giới thiệu chúng tôi gửi lời chào và giới thiệu sơ lược về CLB Tình Nghệ Sĩ đến khán giả ở Houston đang tham dự chương trình.







Lời giới thiệu cho tiết mục mở màn chương trình của MC Hồng Vân phần nào nói lên được một trong những mục đích mà CLB TNS đã và đang thực hiện trong gần 10 năm qua: "Tình nghệ sĩ từ bốn trời, về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi Rồng Tiên, đến muôn nơi cùng hát tiếng ca mẹ hiền. Đó là những câu hát trong nhạc phẩm Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc mà hai nhạc sĩ sáng tác, cũng là những người sáng lập CLB Tình Nghệ Sĩ là NS Anh Bằng và NS Cao Minh Hưng, 2 thế hệ khác nhau nhưng có cùng chung tâm huyết muốn bảo tồn nền văn hoá Việt Nam ở hải ngoại và tranh đấu cho tự do, dân quyền cho quê hương Việt Nam." Đặc biệt, tiết mục này được trình bày bởi 2 Ban Hợp Ca CLB TNS từ Cali và Hồn Việt ở Houston đã tạo khí thế cho chương trình với những tràng vỗ tay của hơn 250 khán giả tham dự. Chương trình với 30 tiết mục gồm những nhạc phẩm đầy tình tự quê hương và đặc biệt là những bản nhạc về mùa hè với kỷ niệm của tuổi học trò lần lượt do các ca sĩ từ Cali cũng như ở Houston trình bày gửi đến khán giả. Các ca sĩ góp tiếng hát trong chương trình gồm có: Kim Phuợng, Diễm Chi, Tô Văn, Lisa Trần, Trần Hào Hiệp, Hạnh Cư, Hồng Vân, Bạch Hạc, Hiền Trương cùng vũ đoàn Hoài Hương, Phạm Hoàng, Ngọc Hội, Cao Minh Hưng, Hoàng Ngọc Thúy, Thùy Châu, Cẩm Nhung, Dương Viết Đang, Mỹ Quỳnh, Đặng Minh Hùng, v.v. cùng nhóm múa CLB TNS với các chị Thy Nhung, Ngọc Bích, Sheila Nga, Thùy Châu, Lisa Trần, Cẩm Nhung với những màn múa phụ diễn rất điêu luyện. Ban nhạc với phần đệm đàn keyboard của anh An Khang do Ca sĩ Kim Phượng bảo trợ.





Khi trả lời phỏng vấn của TS Micheal Hòa - Đài AB TV, chúng tôi cũng nhân dịp trình bày đôi nét về những sinh hoạt chính của Ban Văn Nghệ CLB TNS và đặc biệt là chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ hoàn toàn miễn phí dành cho các em thiếu nhi. Đến hôm nay, các chi nhánh của CLB TNS đã được thành lập ở một số thành phố lớn ở Cali và các tiểu bang của Hoa Kỳ, như tại Cali, ngoài Ban Điều Hành Trung Ương ở Orange County, còn có chi nhánh ở thành phố San Diego và San Jose. Các tiểu bang khác như Arizona, Texas, Georgia, Florida, Washington D.C, cũng có các chi nhánh của CLB TNS cũng như ở một số quốc gia khác như Đức, Pháp và Úc.





Chương trình văn nghệ Tình Hè Cali-Houston kết thúc lúc 4:30 pm. Các MC mời các anh chị trong Ban Tổ Chức và các thân hữu lên sân khấu để chụp những tấm hình lưu niệm. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời chúc mừng và khen ngợi từ khán giả khi chào tạm biệt mọi người. Như một vài khán giả và thân hữu đã có cùng một nhận xét là "Chương trình Tình Hè Cali - Houston đã thổi một luồng gió mới đến Houston với nhiều tiết mục mới lạ và đặc sắc." Các khán giả lưu luyến chia tay các anh chị em và chúng tôi rất xúc động với những cái bắt tay từ giã bịn rịn của một số khán giả và hỏi thăm khi nào các anh chị em CLB TNS sẽ trở lại Houston để trình diễn nữa...





Trở về Cali, chúng tôi mang theo nhiều kỷ niệm thật vui và thật đẹp về thành phố Houston được mệnh danh là "nắng ấm tình nồng". Dư âm của Tình Hè từ Cali đến Houston chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng của mọi người những kỷ niệm về một mùa hè thật khó nguôi quên.





Cao Minh Hưng

Hè Houston-Cali 2019