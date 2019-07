Bộ Công An CSVN Xin: Đổi Tên Công An Xã, Cấp 2,256 Tỉ Đồng

Ở Việt Nam, công an cấp xã là bộ phận gây nhiều thù oán với người dân nhất. Bởi vì lực lượng này có trình độ học vấn rất thấp, nhưng lại thường xuyên lạm dụng quyền để đàn áp người dân. Thế nhưng, bộ công an CSVN vẫn tiếp tục có ý định nuôi lớn lực lượng này.Theo Báo Pháp luật ngày 11 tháng 7 năm 2019, bộ công an CSVN vừa đề nghị đổi tên lực lượng công an bán chuyên trách thành tên “trị an viên”, nhằm phân biệt với công an chính quy. Bộ Công an cũng đề nghị trung ương cung cấp ngân sách mỗi năm cấp cho lực lượng này số tiền 2,256 tỷ đồng (gần 100 triệu USD).Theo thống kê, hiện toàn quốc có 13,580 phó trưởng công an cấp xã, thị trấn, và 112,986 công an viên, không phải là công an chính quy. Lực lượng này được sử dụng nhằm thực hiện mục đích “công an trị”, kiểm soát dân chặt chẽ ở mọi địa phương. Theo bộ công an, mức phụ cấp chi trả cho mỗi trị an viên mỗi tháng là 1,490,000 đồng, và tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 253,000 đồng mỗi tháng. Mỗi trị an viên còn được đề nghị cho thêm một khoản trợ cấp là 119,000 đồng/tháng.Dư luận người dân đã không đồng tình với đề nghị này của bộ công an. Bởi vì bộ máy công an chẳng hề tinh gọn hơn, mà chỉ thay tên gọi để xin tiền.Và lực lượng công an xã này thường xuyên hành xử chống lại người dân, hay dở thói côn đồ, lạm quyền, vòi vĩnh tiền của dân… trong khi phục vụ chế độ công an trị.Người dân vẫn chưa quên những vụ công an xã đánh chết người. Vào cuối năm 2017, dư luận cũng đã phản đối đề nghị bộ công an đề nghị cấp súng cho công an xã. Được biết, chỉ cần trình độ tiểu học đã có thể trở thành công an xã. Với trình độ học vấn thấp, lại được trao nhiều quyền sinh sát trong tay, lực lượng này dễ dàng trở nên trung thành với chế độ một cách mù quáng, quay lại đàn áp chính những người dân đã trả tiền thuế để nuôi họ.